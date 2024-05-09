Эксперт объяснил, почему на Западе Ермака воспринимают как одного из руководителей Украины

Сегодня лишились своих должностей Александр Кубраков и Николай Сольский. Относительно министра инфраструктуры есть много претензий по возведению оборонных сооружений — фактически министерство самоустранилось от этой важной задачи, переведя его на областные военные администрации. А за министром сельхозхозяйства тянется грязный коррупционный след из прошлого, подчеркнул политический эксперт Александр Кочетков.

Андрей Ермак

Кроме того, эксперт не исключил, что вполне возможны отставки руководителей Минмолодежьспорта, Минреинтеграции и еще нескольких должностных лиц меньшего калибра.

Говоря об отставке Кубракова, эксперт обратил внимание на то, что ее якобы связывают с тем, что Кубраков имел прямой доступ к президенту, а это не нравилось главе его офиса Андрею Ермаку.

"Да, бестолковая украинская властная система выстроена таким образом, что каждый глава президентского офиса пытается стать маленькой дверцей, через которую к первому лицу попадает любая важная информация, а также любые посетители — чиновники, политики, общественные деятели. И когда это удается, то посетители сначала должны договориться о встрече с президентом с главой его офиса/администрации, а после встречи обязательно доложить главному администратору результаты беседы",

– рассказал Кочетков.

В этом контексте эксперт рассказал, как в свое время тогдашний премьер-министр Виктор Янукович приехал к президенту Леониду Кучме, но в первой приемной ему сообщили, что президент занят, поэтому нужно сначала переговорить с Виктором Медведчуком, и если тот позволит, тогда можно будет встретиться. .

"В зэковской системе координат Януковича это означало попытку его "опустить". Поэтому он вошел к Медведчуку, но вместо объяснений молча зацедил ему в рожу. И потом пошел к президенту. А Медведчук несколько дней не появлялся на работе, пока синяк не сошел",

– рассказал Кочетков.

То есть, по его словам, каким бы влиятельным ни казался глава офиса президента, он никоим образом не станет отрицать, если глава государства пожелает встретиться с кем-либо или получить любую интересующую его информацию. Да, подчеркивает Кочетков, глава офиса может корректировать эту ситуацию, но очень осторожно, иначе очень скоро появится новый глава офиса. Что, например, произошло с Андреем Богданом, которого тоже считали непреодолимо влиятельным.

"Я веду к тому, что попытка снизить до минимума поток посетителей и информации — это желание самого Владимира Зеленского. Ермак только исполняет это желание, которое, к тому же, автоматически повышает его значимость в системе власти",

– добавил эксперт.

По его словам, нужно понимать, что президент Зеленский сейчас предельно устал, что на третьем году полномасштабной войны вполне естественно.

"Он оставил за собой преимущественно международные контакты высшего уровня. Все остальное неофициально делегировано Ермаку, поэтому наши зарубежные партнеры воспринимают его как одного из руководителей Украины — это одно из проявлений "realpolitik",

– заявил Кочетков.

При этом он добавил, что изменения среди высокопоставленных чиновников давно назрели, только нужны не тасовки того же кадрового бревна, а трансформация всей общественно-политической системы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что парламент уволил из послы Александра Кубракова, по его словам, глава правительства с ним такое решение не обсуждал .