Экс-главу ВС Князева поймали у границы: двигался в сторону Румынии

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Марьян Ощановский
Украинские пограничники задержали бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева. Экс-голову ВС задержали на Закарпатье в 1 км от румынской границы, сообщил журналист Виталий Глагола.
Всеволода Князева задержали вблизи границы. Фото из открытых источников
Источники журналиста рассказали, что пограничники задержали Князева в закарпатской деревне Солотвино сегодня, 10 июля, в 16:40.
По информации журналиста, экс-председатель Верховного Суда ехал в качестве пассажира в автомобиле Voskswagen с номером АО1794YA.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Всеволод Князев потерял должность председателя Верховного Суда после того, как был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $2,7 млн в мае 2023 года. Впоследствии следственный судья ВАКС Олег Федоров принял решение заключить Князева под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн. В ходе заседания Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) привела несколько аргументов, которые убедили следственного судью заключить под стражу Всеволода Князева. Прокуроры сообщили, что Князев якобы пытался закрыть некоторые вопросы с другими судьями Верховного Суда и заставить их принять решение в пользу олигарха Жеваго. Таким образом, Князев мог быть не последним подозреваемым в этом резонансном деле по взяточничеству.
В январе этого года бывший глава ВС вышел из СИЗО под залог 18 млн грн. При этом Князева обязали носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не отлучаться из Киева.
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сегодня, 08:59
хитрун, браслет не начепили - дали шанс уйті тіхонько в лєс
AlexK
сегодня, 07:12
ничего себе