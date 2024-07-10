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Главная Новости Политика Украины 2024 Экс-главу ВС Князева поймали у границы: двигался в сторону Румынии
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Экс-главу ВС Князева поймали у границы: двигался в сторону Румынии

В настоящее время экс-председатель ВС находится в отделе пограничной службы «Солотвино»

10 июля 2024, 23:13 comments1455
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Марьян Ощановский
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Украинские пограничники задержали бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева. Экс-голову ВС задержали на Закарпатье в 1 км от румынской границы, сообщил журналист Виталий Глагола.

Экс-главу ВС Князева поймали у границы: двигался в сторону Румынии

Всеволода Князева задержали вблизи границы. Фото из открытых источников

Источники журналиста рассказали, что пограничники задержали Князева в закарпатской деревне Солотвино сегодня, 10 июля, в 16:40.

"В настоящее время Князев находится в отделе пограничной службы "Солотвино". Уточняется его цель пребывания близ государственной границы и проверяется версия о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины", — сообщил Виталий Глагола.

По информации журналиста, экс-председатель Верховного Суда ехал в качестве пассажира в автомобиле Voskswagen с номером АО1794YA.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Всеволод Князев потерял должность председателя Верховного Суда после того, как был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $2,7 млн в мае 2023 года. Впоследствии следственный судья ВАКС Олег Федоров принял решение заключить Князева под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн. В ходе заседания Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) привела несколько аргументов, которые убедили следственного судью заключить под стражу Всеволода Князева. Прокуроры сообщили, что Князев якобы пытался закрыть некоторые вопросы с другими судьями Верховного Суда и заставить их принять решение в пользу олигарха Жеваго. Таким образом, Князев мог быть не последним подозреваемым в этом резонансном деле по взяточничеству.

В январе этого года бывший глава ВС вышел из СИЗО под залог 18 млн грн. При этом Князева обязали носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не отлучаться из Киева.



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Источник: https://t.me/VGlagola/12097
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