Экс-главу ВС Князева поймали у границы: двигался в сторону Румынии

Украинские пограничники задержали бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева. Экс-голову ВС задержали на Закарпатье в 1 км от румынской границы, сообщил журналист Виталий Глагола.

Всеволода Князева задержали вблизи границы. Фото из открытых источников

Источники журналиста рассказали, что пограничники задержали Князева в закарпатской деревне Солотвино сегодня, 10 июля, в 16:40.

"В настоящее время Князев находится в отделе пограничной службы "Солотвино". Уточняется его цель пребывания близ государственной границы и проверяется версия о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины", — сообщил Виталий Глагола.

По информации журналиста, экс-председатель Верховного Суда ехал в качестве пассажира в автомобиле Voskswagen с номером АО1794YA.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Всеволод Князев потерял должность председателя Верховного Суда после того, как был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $2,7 млн в мае 2023 года. Впоследствии следственный судья ВАКС Олег Федоров принял решение заключить Князева под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн. В ходе заседания Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) привела несколько аргументов, которые убедили следственного судью заключить под стражу Всеволода Князева. Прокуроры сообщили, что Князев якобы пытался закрыть некоторые вопросы с другими судьями Верховного Суда и заставить их принять решение в пользу олигарха Жеваго. Таким образом, Князев мог быть не последним подозреваемым в этом резонансном деле по взяточничеству.

В январе этого года бывший глава ВС вышел из СИЗО под залог 18 млн грн. При этом Князева обязали носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не отлучаться из Киева.