Дополнительный мобилизационный ресурс: какую ошибку не хочет исправлять оборонный комитет

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В четверг, 25 июля, состоялось заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как утверждает нардеп Марьяна Безуглая, на нем не рассматривали важные вопросы, такие как, например, продвижение российских войск на Покровск с окружением подразделений 31-й бригады без приказа на выход со стороны руководства или о пропавших без вести военных во время операции в селе Крынки.
Мобилизация в Украине
Как говорит нардеп, ее коллеги в течение 1,5 часов обсуждали целесообразность исправления коллизии в законе, по которой в ряды армии могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет.
При этом Безуглая отметила, что речь идет даже не о коллизии, а об ошибке в законе, допущенной при доработке закона о мобилизации в Комитете.
По ее словам, представители Минобороны и Генштаба ВСУ тоже выступали против исправления.
Кроме того, по ее словам, на Комитете заслушали представителей семей пленных, и это произошло впервые за 5 лет. Больше никаких вопросов рассмотрено не было, добавила народная избранница.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в армию, действительно, могут мобилизовать до 25 лет.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!