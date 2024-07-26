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Дополнительный мобилизационный ресурс: какую ошибку не хочет исправлять оборонный комитет

В Минобороны и Генштабе тоже якобы против исправления ошибки

сегодня, 10:39
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Ткачик Олеся

В четверг, 25 июля, состоялось заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как утверждает нардеп Марьяна Безуглая, на нем не рассматривали важные вопросы, такие как, например, продвижение российских войск на Покровск с окружением подразделений 31-й бригады без приказа на выход со стороны руководства или о пропавших без вести военных во время операции в селе Крынки. 

Дополнительный мобилизационный ресурс: какую ошибку не хочет исправлять оборонный комитет

Мобилизация в Украине

Как говорит нардеп, ее коллеги в течение 1,5 часов обсуждали целесообразность исправления коллизии в законе, по которой в ряды армии могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет.

При этом Безуглая отметила, что речь идет даже не о коллизии, а об ошибке в законе, допущенной при доработке закона о мобилизации в Комитете.

"То, чего нельзя было допустить или хотя бы быстро исправить. Но полтора часа звучали вопросы, стоит ли вообще исправлять? Это же дополнительный "мобилизационный ресурс", почему бы не использовать возможность спонтанного схематоза и загребть больше людей? Честность перед обществом? Политическое обещание, что до 25 лет добровольно? Да нет. Исправления добивались преимущественно присутствующие коллеги не из Комитета", — отметила нардеп.

По ее словам, представители Минобороны и Генштаба ВСУ тоже выступали против исправления.

"Комитет согласился рассмотреть вопрос ТОЛЬКО после того, как весь Парламент проголосовал конституционным большинством отдельное поручение Комитету сделать рассмотрение. До этого с апреля 2024 все попытки игнорировались", — добавила нардеп.

Кроме того, по ее словам, на Комитете заслушали представителей семей пленных, и это произошло впервые за 5 лет. Больше никаких вопросов рассмотрено не было, добавила народная избранница.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в армию, действительно, могут мобилизовать до 25 лет.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/videos/467159402896441
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