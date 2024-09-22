Для Буданова готовят новую должность: куда могут перевести главного разведчика

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Ткачик Олеся
Снова появились слухи, что якобы главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова планируют уволить. Формально ему якобы готовят "повышение", а именно перевод в заместители к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.
Кирилл Буданов
По его словам, Буданов может вызвать противоречивое отношение, но в качестве главы военной разведки он успешен — это подтверждает хотя бы то, что в недавней спецоперации по уничтожению ракетного состава агрессора в Торопке ГУР сыграло немаловажную роль. Да и рейтинг у Буданова высокий: доверия — у украинских военных (высший среди военно-политического руководства), и ненависти — у враждебных пропагандистов, потому что он идеолог перенесения войны на вражескую территорию, добавил эксперт.
При этом, добавляет эксперт, любая замена на таком уровне это время на изучение ситуации и отработку новой линии работы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за увольнением Кулебы может стоять Ермак.
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