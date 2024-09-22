Для Буданова готовят новую должность: куда могут перевести главного разведчика

Снова появились слухи, что якобы главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова планируют уволить. Формально ему якобы готовят "повышение", а именно перевод в заместители к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Кирилл Буданов

"Формальных претензий к Буданову нет, поэтому его и собираются вроде бы повысить. А неформально то, что он по должности имеет много всякой информации и — главное — имеет право самостоятельно доносить ее до Верховного Главнокомандующего. Именно наличие неподконтрольной информации для президента Зеленского не всех удовлетворяет", – пишет в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.

По его словам, Буданов может вызвать противоречивое отношение, но в качестве главы военной разведки он успешен — это подтверждает хотя бы то, что в недавней спецоперации по уничтожению ракетного состава агрессора в Торопке ГУР сыграло немаловажную роль. Да и рейтинг у Буданова высокий: доверия — у украинских военных (высший среди военно-политического руководства), и ненависти — у враждебных пропагандистов, потому что он идеолог перенесения войны на вражескую территорию, добавил эксперт.

"Кроме этого у Буданова сложились отношения с коллегами от наших западных партнеров — стремительные кадровые изменения рискуют разрушить эти отношения. Кстати, увольнение и В. Залужного, и Д. Кулебы связывают как раз с появлением у них своих каналов общения с союзниками", – отмечает Кочетков.

При этом, добавляет эксперт, любая замена на таком уровне это время на изучение ситуации и отработку новой линии работы.

"Окончательное решение по дальнейшей службе Буданова будет принято в течение нескольких недель. Надеюсь, что здравый смысл таки возобладает, и очередное увольнение главы ГУРа окажется очередным мифом", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за увольнением Кулебы может стоять Ермак.



