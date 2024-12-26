Дистанционное голосование в Украине: кто имеет право голосовать на выборах

Несмотря на невозможность проведения выборов из-за военного положения, введенного после полномасштабного вторжения России, в украинском обществе периодически возникают дискуссии о возможности голосования. В условиях войны и с большим количеством беженцев за пределами страны одним из вариантов может стать дистанционное голосование. Социологический центр СОЦИС по заказу издания "Украинская правда" опросил украинцев по вопросу дистанционного голосования и права голоса у беженцев.

Дистанционное голосование в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опросов СОЦИС, мнения украинцев разделились о возможности голосования через приложение "Дия", по почте или другим способом голосования. 48,6% респондентов против такого голосования, в то время как 44,2% поддерживают дистанционную возможность голосовать во время проведения выборов.

Также СОЦИС, спросил, имеют ли украинцы, выехавшие за границу такое же право голосовать, как и граждане, оставшиеся в стране. 67% считают, что беженцы вправе голосовать, ведь остаются гражданами Украины. Противоположного мнения придерживается 28,2% респондентов, которые считают, что, оставив страну человек должен терять право влиять на избрание власти в Украине.

В ходе исследования также был задан вопрос, каким группам населения следует разрешить голосовать дистанционно:

— военнослужащим – 28,7%;

— всем украинцам, которые изъявят такое желание – 28,5%

— людям, проживающим у линии фронта – 20,3%;

— украинцам за границей – 15,8%;

— внутренне перемещенным лицам – 12,3%;

— мужчин, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года – 1,6%.

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