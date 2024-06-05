Дипломаты Украины и Китая провели консультации в Пекине: что известно

5 июня в Пекине прошли политические консультации между заместителями министров иностранных дел Украины и Китая.

Дипломаты Украины и Китая провели консультации в Пекине (фото из открытых источников)

Как сообщает МИД Украины, украинскую делегацию возглавлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, а китайскую сторону представлял замминистра иностранных дел КНР Сунь Вейдун.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, определили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, укреплению позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества и дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций.

"Собеседники отметили важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Как было отмечено сторонами, взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения Украины и Китая", — говорится в заявлении.

Сибига проинформировал китайских коллег о ситуации в Украине и подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

"Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошим поводом, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине", — отмечается в заявлении.

Сибига также отметил, что единственной основой для достижения такого мира является Формула мира президента Владимира Зеленского.

В ходе рабочего визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Столтенберг раскритиковал Китай , назвав решение Пекина "печальным". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике Китай за бойкот Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии на следующей неделе.