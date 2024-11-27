Действительно ли Залужный выигрывает выборы в Украине: о чем говорит новый опрос

Бывший главнокомандующий, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является лидером нескольких возможных вариаций на выборах президента Украины. Следует отметить, что это первое социологическое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения РФ, демонстрирующее электоральные симпатии украинцев во время полномасштабной войны. О чем говорит данное исследование? Можно ли сказать, что, если так произойдет и выборы в Украине состоятся в 2025 году, то их судьба фактически предрешена? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Высокий рейтинг Залужного соответствует установке избирателей о защите

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, публикация электоральных рейтингов в условиях военного положения – определенным образом провокационный вызов и свидетельство начала возвращения большой политики в информационное пространство.

"С одной стороны, говорить о выборах в условиях ежедневных дроновых и массированных ракетных ударов, продвижении российских войск на Востоке Украины и новой угрозы на запорожском направлении, возможном прекращении западной помощи – является, мягко говоря, рискованным делом, способным сгенерировать внутриполитические конфликты. Возвращение политического дискурса в информационное поле в условиях угрозы самой государственности и безопасности населению выглядит как самоослабление и роковая ошибка. С другой стороны, Украина является страной демократии и плюрализма и обсуждение политических процессов является нормой, ведь ни одна власть не вечна и потребует подтверждения мандата доверия или уступит новой. Наблюдается определенная активизация в политических кругах, строятся стратегии коммуникации для старых и новых политиков и формируются планы на будущее в случае успеха мирных инициатив, приостановки военных действий, а значит и объявления выборов в 2025 году", – говорит эксперт.

Олег Постернак отмечает, сейчас можно говорить о определенных стартовых ожиданиях избирателей.

"Во-первых, высокий рейтинг бывшего главкома Залужного отвечает установке избирателей о защите и надеждах, что именно выходец из военных кругов обеспечит приоритетность задач обороны страны в дальнейшем. Однако, сам Залужный никак не комментирует свои политические амбиции, однако выход книги о нем "Железный генерал", интервью одному из ведущих интернет-изданий с заявлением о Третьей мировой, выступления на различных международных мероприятиях и форумах, позволяющих присутствовать в информационном пространстве говорят о реализации коммуникативной стратегии со стороны экс-главкома. Во-вторых, понятно, что какая-то часть избирателей поддерживает и нынешнего президента Зеленского, ведь может ассоциировать с ним дальнейшее восстановление страны, евроинтеграция и успешная внешняя политика. Однако, на рейтинг Зеленского будет существенно влиять финал войны и насколько Банковой удастся объяснить украинскому обществу, что считать "победой" Украины в войне", – отметил руководитель Центра политической разведки.

Он добавил, что проблема Зеленского в том, что оппоненты попытаются из него сделать главного виновника полномасштабного вторжения и сыграть на ассоциациях его персоны с военными лихолетьями. Команда нынешнего президента, считает политтехнолог, будет также продумывать определенные положительные коммуникативные ходы (реформирование ТЦК, "Вовина тысяча", недопущение мобилизации 18-25-летних, показательная борьба с коррупцией в определенных ведомствах и т.п.).

"В-третьих, стоит обратить внимание, что электоральные предпочтения во время военного положения и после завершения войны – это два несоразмерных мира. Вполне возможно появление определенного джокера, на поле Порошенко еще может выстрелить Притула и Белецкий. Буданов акцептует на себе доверие и успешную деятельность в рамках института ГУР МО. У старых политиков (Порошенко, Тимошенко, Бойко) больше проблем, ведь им будет мешать высокий антирейтинг и желание общества видеть новых политиков", – констатировал Олег Постернак.

Уже завтра общественно-политические тренды могут смениться на 180°

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, первое, на что стоит обратить внимание, так это на то, что данное исследование говорит о том, что запах выборов в воздухе уже набрал такой интенсивности, что мы видим впервые за время полномасштабного вторжения проведение электорально-социологического исследования. Несмотря на то, что оно не показывает пока ничего, потому что во время войны электорально-социологические исследования не проводятся не просто так. А потому что ситуация не предполагает наличия электорального процесса.

"Спрашивать людей, а за кого проголосуете, если выборы будут в это воскресенье – это примерно так же, как в голод спрашивать у людей, а чтобы вы выбрали на ужин: лосось или красную икру? Ни первого, ни второго не будет. Так же, как и здесь, выборы в следующее воскресенье не состоятся. И потому говорить о том, что эти симпатии нам показывают реальный результат, не приходится. Можем посмотреть рейтинги годичной давности, двухлетней давности, кого мерили в рейтингах симпатий украинцев, а не электоральных и мы увидим, что первая пятерка фаворитов выглядит гораздо иначе. Пока это исследование говорит лишь о нескольких вещах. Первое – целый ряд субъектов всерьез готовится к выборам. Второе – в обществе есть запрос на других новых лидеров, что является характерной чертой вообще нашей электоральной демократии, в которой межвыборные механизмы общественного участия в политической жизни малоэффективны или даже недейственны. А все надежды в обществе всегда возлагаются исключительно на избирательный процесс смены одних на других. Мы остаемся верны этой своей традиции. Третье – это говорит о том, что общество не впадает в крайность с точки зрения политических симпатий. Мы видим, что есть критический взгляд на всех лидеров", – отметил Олег Саакян.

Он отметил, что также замер подобных рейтингов всегда несет в себе одну большую манипуляцию, связанную с тем, какой рейтинг мы меряем. Зеленского, например Залужного, Буданова, как кандидатов в президенты, как действующих деятелей – верховного командующего, посла, руководителя разведки? Как просто общественно-политических акторов или субъектов? Это будут три разных рейтинга, в зависимости от того, куда мы их меряем. Равно как и кандидатов в президенты или лидеров политической силы.

"Очевидно, мы не знаем, какой будет запрос, в какой момент пройдут выборы. Мы не знаем, какая будет безопастностная и геополитическая ситуация на тот момент, какой будет, наконец, запрос украинского общества. Поэтому на сегодняшний день такие социсследования нам не говорят почти ничего с точки зрения реально как течения, так и результатов предстоящих выборов. Они лишь фиксируют ситуацию с точки зрения определенных общественно-политических трендов и, опять же, которые могут завтра измениться на 180°. Так же как и вчера они могли быть совершенно другими", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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