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Главная Новости Политика Украины 2024 День, когда перестал существовать Комитет по обороне: Безуглая эмоционально отреагировала на отставку
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День, когда перестал существовать Комитет по обороне: Безуглая эмоционально отреагировала на отставку

Безуглая считает, что ее отправили в отставку «за правду», которую она рассказывает

сегодня, 14:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на решение Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке о ее отзыве с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

День, когда перестал существовать Комитет по обороне: Безуглая эмоционально отреагировала на отставку

Марьяна Безуглая

Как заявила Безуглая в Facebook, сегодня "день, когда перестал существовать Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

"Реакцией Комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д." , – заявила народная избранница.

По ее словам, при голосовании за ее отзыв с должности воздержались всего четыре нардепа.

"Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. С нечего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и с радостью проголосовали все. У этих "подкомитетов" в абсолютном большинстве даже нет заседаний, не говоря уже о решении. Для визиток. Вы молчите внутри и наружу. Никакого решения Комитета через месяц. Ни по поводу похищения людей в ТЦК и СП, ни Содоля, ни другого", — заявила Безуглая.

При этом она сообщила, что все еще остается заместителем главы Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Ирина Фриз сообщила , что только что комитетом национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение, касающееся нардепа Марианны Безуглой. В частности, ее отзывают с одной из должностей.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid03Q64qjPvrAmB6BwVqvFEnD6jFz91rTQXrAVusAihx88pKkmkpZr86MCGhiCwe6cEl
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