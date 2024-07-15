День, когда перестал существовать Комитет по обороне: Безуглая эмоционально отреагировала на отставку

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Ткачик Олеся
Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на решение Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке о ее отзыве с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.
Марьяна Безуглая
Как заявила Безуглая в Facebook, сегодня "день, когда перестал существовать Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".
По ее словам, при голосовании за ее отзыв с должности воздержались всего четыре нардепа.
При этом она сообщила, что все еще остается заместителем главы Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Ирина Фриз сообщила , что только что комитетом национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение, касающееся нардепа Марианны Безуглой. В частности, ее отзывают с одной из должностей.
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