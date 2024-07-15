День, когда перестал существовать Комитет по обороне: Безуглая эмоционально отреагировала на отставку

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на решение Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке о ее отзыве с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Марьяна Безуглая

Как заявила Безуглая в Facebook, сегодня "день, когда перестал существовать Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

"Реакцией Комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д." , – заявила народная избранница.

По ее словам, при голосовании за ее отзыв с должности воздержались всего четыре нардепа.

"Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. С нечего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и с радостью проголосовали все. У этих "подкомитетов" в абсолютном большинстве даже нет заседаний, не говоря уже о решении. Для визиток. Вы молчите внутри и наружу. Никакого решения Комитета через месяц. Ни по поводу похищения людей в ТЦК и СП, ни Содоля, ни другого", — заявила Безуглая.

При этом она сообщила, что все еще остается заместителем главы Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Ирина Фриз сообщила , что только что комитетом национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение, касающееся нардепа Марианны Безуглой. В частности, ее отзывают с одной из должностей.



