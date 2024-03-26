"Давно пора": Безуглая обрадовалась отставке Данилова

Скандальная депутат Марьяна Безуглая убеждена, что президент Украины Владимир Зеленский принял правильное решение, уволив секретаря СНБО Алексея Данилова.

Зеленский уволил Данилова. Фото из открытых источников

По мнению депутата, увольнение Данилова было своевременным. Она также выразила надежду, что новый секретарь СНБО Александр Литвиненко будет более эффективным.

"Данилова уволили. В секторе национальной безопасности и обороны продолжаются ротации и перемены. У нового секретаря СНБО Литвиненко есть вариабельный опыт как организации работы Института стратегических исследований, так и разведывательного органа Службы внешней разведки Украины. Считаю такую замену своевременной и способной предоставить новые шансы "болоту-заповеднику" под названием "СНБО". Давно пора", — написала Марьяна Безуглая в соцсети.

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