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Главная Новости Политика Украины 2024 "Давно пора": Безуглая обрадовалась отставке Данилова
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"Давно пора": Безуглая обрадовалась отставке Данилова

Безуглая считает, что увольнение Данилова было правильным решением

26 марта 2024, 23:22
Автор:
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Марьян Ощановский
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Скандальная депутат Марьяна Безуглая убеждена, что президент Украины Владимир Зеленский принял правильное решение, уволив секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Давно пора": Безуглая обрадовалась отставке Данилова

Зеленский уволил Данилова. Фото из открытых источников

По мнению депутата, увольнение Данилова было своевременным. Она также выразила надежду, что новый секретарь СНБО Александр Литвиненко будет более эффективным.

"Данилова уволили. В секторе национальной безопасности и обороны продолжаются ротации и перемены. У нового секретаря СНБО Литвиненко есть вариабельный опыт как организации работы Института стратегических исследований, так и разведывательного органа Службы внешней разведки Украины. Считаю такую замену своевременной и способной предоставить новые шансы "болоту-заповеднику" под названием "СНБО". Давно пора", — написала Марьяна Безуглая в соцсети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02NcWpEsTLXbJC5Dqmnv2FHE1SjcfUzTXs2p3smtyU7Qv58zw6aMabcS8Q1Tw1adYQl
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