Данилову "прилетело" от Ермака. Почему секретаря СНБО отправили в отставку

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Ткачик Олеся
Как отметил Виктор Бобиренко, замена Алексея Данилова на главу внешней разведки Александра Литвиненко является рокированием в команде президента Владимира Зеленского.
Алексей Данилов
Эксперт предположил, что Данилова уволили потому, что под него якобы "тихо копал" глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, в прошлом году Данилов неосторожно отметил, что на международной арене от имени государства Украина могут говорить исключительно четыре человека, а именно: президент Владимир Зеленский, глава Кабмина Денис Шмигаль, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
То есть, отмечает Бобиренко, в этом списке не было Ермака.
По его словам, глава Офиса президента не смог простить Данилову его заявление, который не мог с его политическим опытом просто "забыть" о "главном кардинале" страны.
Впрочем, добавляет Бобиренко, нельзя также исключать и то, что была необходимость перестановок во внешней разведке, поэтому Литвиненко ушел оттуда на должность Данилова, которого, скорее всего, отправят куда-то послом.
При этом эксперт напомнил, что Литвиненко в прошлом был достаточно непубличной персоной, и это нормально, поэтому вряд ли он будет особенно публичен и как председатель СНБО, а это якобы вполне устраивает Ермака.
Эксперт предположил, что дерзкий Данилов может стать неким "украинским Медведевым", который может позволить себе говорить то, что для официальных властей недопустимо. А вот новый секретарь СНБО станет непубличным, а также удобным для Офиса президента, подытожил политолог.
Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Тот, в свою очередь, поблагодарил главу государства за возможность работать в пользу государства.
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Ігор
сегодня, 12:52
Зовсім не шкода нікчемного явища у позі барона. Йому знайдуть білякоритну посаду. Треба розуміти, що Єрмак вже має всю повноту одноосібного контролю, як юдеєць Берія (ні не грузин). Єрмак вже не має жодних проти-важелів. Єрмаку вже скоро нічого не буде заважати прибрати з дороги гугняву карликову бородату ляльку, або тримати її під коксом, як картинку. Бандерівські нацисти рыготалы над двійниками Путина мовляв, той вже на концерті Кобзона, а керує лялька-двійник. І не помічають як отримують ще гірше. А юдейці вправні в цьому. Он Кернес і тушкою рік керував, після як здох.