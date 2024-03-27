Данилову "прилетело" от Ермака. Почему секретаря СНБО отправили в отставку

Как отметил Виктор Бобиренко, замена Алексея Данилова на главу внешней разведки Александра Литвиненко является рокированием в команде президента Владимира Зеленского.

Алексей Данилов

Эксперт предположил, что Данилова уволили потому, что под него якобы "тихо копал" глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, в прошлом году Данилов неосторожно отметил, что на международной арене от имени государства Украина могут говорить исключительно четыре человека, а именно: президент Владимир Зеленский, глава Кабмина Денис Шмигаль, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

То есть, отмечает Бобиренко, в этом списке не было Ермака.

"Что логично. Но, для Ермака, это был "залет" Данилова"

, – отметил эксперт.

По его словам, глава Офиса президента не смог простить Данилову его заявление, который не мог с его политическим опытом просто "забыть" о "главном кардинале" страны.

Впрочем, добавляет Бобиренко, нельзя также исключать и то, что была необходимость перестановок во внешней разведке, поэтому Литвиненко ушел оттуда на должность Данилова, которого, скорее всего, отправят куда-то послом.

При этом эксперт напомнил, что Литвиненко в прошлом был достаточно непубличной персоной, и это нормально, поэтому вряд ли он будет особенно публичен и как председатель СНБО, а это якобы вполне устраивает Ермака.

Эксперт предположил, что дерзкий Данилов может стать неким "украинским Медведевым", который может позволить себе говорить то, что для официальных властей недопустимо. А вот новый секретарь СНБО станет непубличным, а также удобным для Офиса президента, подытожил политолог.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Тот, в свою очередь, поблагодарил главу государства за возможность работать в пользу государства.