Что с рейтингом Зеленского: о чем говорят свежие цифры КМИС

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года, но по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства. При этом 49% украинцев считают, что за каденцию Зеленского ситуация в экономике ухудшилась. 50% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил большинство из обещанного за пятилетие своего президентства. О чем говорят свежие результаты КМИС? Какие факторы влияют на то, что уровень доверия власти постепенно снижается? Может ли это быть сигналом, что украинцы устали жить, что называется, без выбора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

У людей к власти огромные претензии

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков сразу обратил внимание, что социологические исследования во время войны не всегда есть объективными по ряду причин. Во-первых, у нас народ не всегда любит говорить правду. А, во-вторых, наш народ довольно импульсивный и поэтому поддержка того или иного кандидата определяется только во время похода на избирательные участки.

Александр Кочетков подчеркнул, что война влияет на социологию, но как именно она влияет – таких исследований нету. Тем не менее, отмечает аналитик, предположить можно.

"Во-первых, поскольку Владимир Зеленский представляет Украину, встречается с мировыми лидерами, выступает на разных международных площадках самого высокого уровня. Соответственно, для тот, кто не входит глубоко в процесс и, кто был бы недовольным им в конце пятилетнего срока, относится к нему значительно лучше, нежели мог бы относиться к нему в тот период, когда не было бы войны и он не представлял бы Украину на самом высоком уровне. И по его просьбах нам не предоставляли бы определённую помощь, в частности, вооружение", – отметил Александр Кочетков.

Эксперт называет это серьёзным фактором, который влияет на электоральные предпочтения украинцев.

При этом аналитик не согласен с тем, что украинцы устали без выборов. Скорее наших соотечественников угнетает неопределённость и очевидная неэффективность власти в первую очередь из-за отсутствия эффективности в работе по возрождению ВПК. Мы по-прежнему практически на 100% зависимы от поставок оружия из Запада. Вот тут к власти сумасшедшие претензии.

"Не менее серьёзные претензии к власти из-за коррупции во время войны. Также сумасшедшие претензии в отношении мобилизации по многих других моментах. Народ понимает, что несправедливость во многих вопросах только усилилась. Народ хочет изменить эту ситуацию. Если бы, условно говоря, Байден вышел и сказал, что украинцы могут проводить выборы и это никак не повлияет на поставки вооружений и финансовой помощи, то желающих проводить выборы и недовольных властью у нас было бы значительно больше. При этом важно понимать, что хоть власть в Украине и ассоциируется только с одним человеком Владимиром Зеленским, он по Конституции не является единственным человеком от которого зависит всё в стране. Но во время войны все успехи и все неудачи персонифицируются в лице президента Зеленского. Поэтому всё то, что люди думают о власти, переносится на Владимира Зеленского. Поэтому, если бы не было войны, показатели Зеленского его рейтинг был бы еще более печальным", – контактировал политолог.

Цифры лета для Зеленского могут быть еще хуже

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий тоже согласен с тем, что оценивать социологию во время войны очень трудно. Потому что население находится под серьезным давлением, в первую очередь, психологическим.

"На самом деле цифры для президента могут быть еще хуже. Если брать эти цифры, то можно сказать, что все идет достаточно прогнозируемо. Владимир Зеленский полностью ассоциируется со всей властью. Если раньше Офису президента удавалось разбрасывать ответственность на Кабмин, парламент, то сейчас это не проходит. Даже те украинцы, которые очень далеки от политики, понимают, что в стране все решают буквально несколько человек – это Зеленский и Ермак, возможно, еще кто-то", – отметил Алексей Голобуцкий.

Политолог обращает внимание, что не проходят бесследно те новости, которые появляются практически каждый день о том, что кого-то ловят на коррупции, новости о росте тарифов, тяготит непонятная ситуация с фронтом, с мобилизацией.

"Как бы ни дистанцировался Зеленский от вопроса мобилизации, люди все равно понимают, что это парафия и ответственность Зеленского. Не критикуя саму мобилизацию, можно сказать, что она все же была провалена именно исходя из популистских мотивов. Два года власти не хотели говорить неприятные вещи. Мы слышали разговоры о победе и тому подобное, а на самом деле президент должен был еженедельно записывать видео о важности мобилизации. Причем не только стимулировать население таким образом, но и разрабатывать подходы. Чтобы все то, что свалилось на головы украинцам в течение последнего месяца, медленно раньше внедрялись в течение более длительного времени. Чтобы это не было столь болезненно и травматично для большого количества украинцев. Но все это произошло в один момент. Поэтому цифры лета будут еще хуже для Зеленского", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий считает, что не поднимет рейтинг президента саммит мира. Также не стоит рассчитывать на получение приглашения на вступление в НАТО в ближайшее время. То есть, ничего кардинального на ближайшие месяцы не намечается, чтобы могло положительно повлиять на рейтинг президента.

"Есть несколько вариантов в такой ситуации – это провести сенсационные кадровые чистки, а не те косметические, которые вызывают смех и, возможно, создать правительство национального единства. Проблема не в том, что у Зеленского снижается процент поддержки, а проблема в том, что мы воюющая страна. И тот рейтинг, который есть, пока не критичен, а, если он упадет ниже 30%, тогда он действительно станет катастрофическим", – отметил собеседник портала "Комментарии".

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