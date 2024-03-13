Что будет с рейтингом Залужного: потеряет ли он доверие украинцев после отъезда в Лондон

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Марьян Ощановский
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не потеряет свои политические перспективы из-за назначения послом Украины в Великобритании, уверен политический эксперт, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Залужный поедет послом Украины в Великобританию. Фото из открытых источников
По словам эксперта, Залужный поедет в Лондон, где будет далеко от политических баталий, которые могли бы разворачиваться вокруг него в Украине.
В то же время Кошель считает, что от назначения Залужного послом проигрывает Украина, так как его отъезд будет воспринят, что, мол, украинская власть "разбрасывается боевыми генералами".
Ранее портал "Комментарии" писал, что правительственный законопроект о мобилизации фактически позволит мобилизовать 18-летних юношей, несмотря на то, что призывной возраст сейчас составляет 27 лет и может быть уменьшен до 25 лет, рассказал адвокат Роман Симутин. Законопроектом предусмотрена обязательная базовая военная подготовка для мужчин в возрасте 18-25 лет. При этом указано, что они могут самостоятельно выбирать год прохождения такой подготовки, до тех пор, пока им не исполнится 24. В законопроекте в подпункте первом статьи 37 указано, что на военный учет ставят призывников в возрасте от 25 лет. Однако уже подпунктом №2 указано, что на учет ставятся военнообязанные, а это те призывники, которые уже прошли базовую общевойсковую подготовку.
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