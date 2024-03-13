Что будет с рейтингом Залужного: потеряет ли он доверие украинцев после отъезда в Лондон

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не потеряет свои политические перспективы из-за назначения послом Украины в Великобритании, уверен политический эксперт, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Залужный поедет послом Украины в Великобританию. Фото из открытых источников

"Залужный – один из наиболее результативных политиков по уровню доверия, рейтингу, узнаваемости за всю историю независимости Украины. Думаю, что назначение послом мало повлияет на его политические перспективы. У него был выбор оставаться в Украине. Мы помним разговоры о необходимости проведения ревизии ВСУ за последние два года. Совершенно очевидно, что можно было накопать много "прекрасных" информационных историй и бить по Залужному несколько раз в месяц. Такие удары стоили бы ему достаточно дорого. Политико-уголовные дела могли бы, если не похоронить, то очень серьезно ударить по Залужному как политику", – рассказал политический эксперт.

По словам эксперта, Залужный поедет в Лондон, где будет далеко от политических баталий, которые могли бы разворачиваться вокруг него в Украине.

В то же время Кошель считает, что от назначения Залужного послом проигрывает Украина, так как его отъезд будет воспринят, что, мол, украинская власть "разбрасывается боевыми генералами".

Ранее портал "Комментарии" писал, что правительственный законопроект о мобилизации фактически позволит мобилизовать 18-летних юношей, несмотря на то, что призывной возраст сейчас составляет 27 лет и может быть уменьшен до 25 лет, рассказал адвокат Роман Симутин. Законопроектом предусмотрена обязательная базовая военная подготовка для мужчин в возрасте 18-25 лет. При этом указано, что они могут самостоятельно выбирать год прохождения такой подготовки, до тех пор, пока им не исполнится 24. В законопроекте в подпункте первом статьи 37 указано, что на военный учет ставят призывников в возрасте от 25 лет. Однако уже подпунктом №2 указано, что на учет ставятся военнообязанные, а это те призывники, которые уже прошли базовую общевойсковую подготовку.

