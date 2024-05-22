Безуглую обвинили в работе на раскол в рядах ВСУ и откровенной лжи

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Ткачик Олеся
Волонтер Роман Доник обвиняет нардепа Марианну Безуглую в том, что она клевещет на высшее руководство ВСУ и говорит о вещах, в которых совершенно ничего не понимается. В частности, по его словам, командующий Сухопутными войсками не создает по своему желанию новые бригады, как утверждает нардеп, ведь это за пределами полномочий Павлюка. Волонтер подчеркнул, что каждая воинская часть создается по директиве министра обороны.
Марьяна Безуглая
По поводу подготовки личного состава, действительно, говорит Доник, проще не стало, ведь были разорваны все связи, и чтобы их восстановление нужно время. По его словам, центр сейчас остановился в развитии, потому что нет возможности увеличивать количество инструкторов, отбирая кандидатов из боевых бригад.
Более того, он утверждает, что за эти несколько месяцев не было ни одного вопроса по подготовке людей, в котором бы Павлюк не пошел на встречу.
При этом Доник подчеркивает, что каждая смена руководителя на любом уровне, это хаос на время. Не бывает иначе.
При этом Доник напомнил, что закон о мобилизации затягивали именно служки в ВР.
Волонтер подчеркнул, что Украина платит очень высокую цену за эксперименты людей, решивших, что они специалисты по военному делу и войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Марьяна Безуглая раскритиковала главкома Александра Сырского и его "генеральскую фракцию".
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