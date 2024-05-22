Безуглую обвинили в работе на раскол в рядах ВСУ и откровенной лжи

Волонтер Роман Доник обвиняет нардепа Марианну Безуглую в том, что она клевещет на высшее руководство ВСУ и говорит о вещах, в которых совершенно ничего не понимается. В частности, по его словам, командующий Сухопутными войсками не создает по своему желанию новые бригады, как утверждает нардеп, ведь это за пределами полномочий Павлюка. Волонтер подчеркнул, что каждая воинская часть создается по директиве министра обороны.

Марьяна Безуглая

"И решение о "создать как можно больше новых бригад", принимается обычно на ставке. Потому что их еще нужно чем-то вооружать",

– подчеркнул эксперт.

По поводу подготовки личного состава, действительно, говорит Доник, проще не стало, ведь были разорваны все связи, и чтобы их восстановление нужно время. По его словам, центр сейчас остановился в развитии, потому что нет возможности увеличивать количество инструкторов, отбирая кандидатов из боевых бригад.

"И именно Павлюк очень придирчиво относится к подготовке личного состава. Если люди "выпадают" из процесса по болезни, они будут доучиваться дополнительный срок. Это согласовано лично с Павлюком. Чтобы не было пробелов в материале. Полное понимание",

– заявил волонтер.

Более того, он утверждает, что за эти несколько месяцев не было ни одного вопроса по подготовке людей, в котором бы Павлюк не пошел на встречу.

При этом Доник подчеркивает, что каждая смена руководителя на любом уровне, это хаос на время. Не бывает иначе.

"Сейчас Безуглая пытается внести раскол между рядовым и средним руководящим составом ВСУ и руководителями. Сейчас она начинает торпедировать тех, кто только начал по существу "владеть ситуацией". Зачем? Снова смена, снова хаос, снова полгода порваных связей и наработок? Какова цель у служителей народа? Держать ВСУ в постоянном состоянии кадровых изменений с параличом?

– не понимает волонтер.

При этом Доник напомнил, что закон о мобилизации затягивали именно служки в ВР.

"Ответственность за то, что мы опоздали с подготовкой личного состава и созданием резервов, это ответственность ВР. Критиканством ударили по словам Залужного о необходимости мобилизации, а через полгода вернулись к тем же требованиям. Только деморализовал общество, посеяв уныние у людей",

– заявил Доник.

Волонтер подчеркнул, что Украина платит очень высокую цену за эксперименты людей, решивших, что они специалисты по военному делу и войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Марьяна Безуглая раскритиковала главкома Александра Сырского и его "генеральскую фракцию".