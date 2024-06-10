Безуглая сказала, кто мог бы стать следующим Главнокомандующим ВСУ

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что список людей, которые могли стать следующими главкомом, на самом деле короткий.

Марьяна Безуглая

"Этот список невелик просто потому, что у нас очень мало офицеров для такого уровня. Это Мойсюк и Буданов, которых я бы рада видеть на этом посту. И это Хомчак и Павлюк, аккуратно пытающиеся увеличить свои шансы, что было бы очевидной катастрофой. Ну, Забродский, Наев. Больше и не припомню",

– написала в Фейбуке Безуглая.

По ее словам, возможно, условный Редис (Прокопенко) был бы символическим прорывом в болоте генералитета, но комбриг все-таки не может стать Главнокомандующим ВСУ, есть пределы.

"Хотя таких людей, как Прокопенко, нужно поднимать на самые высокие ступени и интегрировать на все уровни. Необходимо избавиться от "профессионалов" "что за НАТО, что против НАТО, адаптируемся". Следует сносить границы между мобилизованными и кадровыми, между гражданскими и военными. Системные устаревшие решения – это тупик, они уже не работают. Мы убиваем ими собственных людей, кроме того, что их убивает Россия. Мы облегчаем России дело!

– заявила нардеп.

При этом она подчеркнула, что только те правила действительны, что ведет к победе.

Кроме того, она подчеркнула, что речь идет не об одном человеке, а об "уничтожении нафталиновой структуры украинских высших штабов" и их "уникальных компетенциях".

"Это должна быть нетривиальная гибридная военно-гражданская, кадрово-мобилизованная команда, полная решительности, скорости, бесстрашия до бесконечности. Подлинная. Не бутафорская",

– добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, нардеп Марьяна Безугла "сбила" с должности Валерия Залужного, а сейчас хочет поступить так же с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. При этом она вроде бы действует в интересах Мойсюка.



