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Главная Новости Политика Украины 2024 Безуглая шокировала информацию о потере позиций ВСУ: где произошел прорыв врага
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Безуглая шокировала информацию о потере позиций ВСУ: где произошел прорыв врага

Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что произошел прорыв врага в Торецке

сегодня, 15:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Марианна Безугла заявила, что якобы произошло очередное преступление руководителя восточным фронтом генерала Содоля. По ее словам, речь идет о прорыве на Торецке.

Безуглая шокировала информацию о потере позиций ВСУ: где произошел прорыв врага

Марьяна Безуглая

"Сейчас мы потеряли позиции, которые были с 2014 года. Разведка предупреждала. За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность. События развиваются так, что недалеко до выхода на трассу. Подготовленных фортификаций снова нет! Бои в Шумах", — заявила Безуглая.

Она добавила, что штабы скрывают информацию.

"Ложь штабов = наше поражение. Ложь = смерть. Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага. Сырский – сообщник или не контролирует ситуацию?" – отметила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале месяца Безуглая заявила , что Украина потеряла Крынки и Роботино, и военные об этом молчат. По словам нардепа, Роботино — единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Крынки — кровавый проект Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковщину.

Вместе с тем эксперты неоднократно сообщали о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин в первую очередь хочет захватить украинский Донбасс. В частности, по ее словам, он поставил военным четкий дедлайн по его оккупации, а именно 1-2 месяца. После этого у Украины появятся истребители и другое оружие, поэтому противодействовать Силам обороны будет сложнее.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid035vjzXBNokqfghkP6WGxQ3gT3fbv2xRKNUtyoJKLzakp38UF1zqCX4AZ8r2JLP9Snl
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