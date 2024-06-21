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Ткачик Олеся
Народный депутат Марианна Безугла заявила, что якобы произошло очередное преступление руководителя восточным фронтом генерала Содоля. По ее словам, речь идет о прорыве на Торецке.
Марьяна Безуглая
Она добавила, что штабы скрывают информацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале месяца Безуглая заявила , что Украина потеряла Крынки и Роботино, и военные об этом молчат. По словам нардепа, Роботино — единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Крынки — кровавый проект Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковщину.
Вместе с тем эксперты неоднократно сообщали о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин в первую очередь хочет захватить украинский Донбасс. В частности, по ее словам, он поставил военным четкий дедлайн по его оккупации, а именно 1-2 месяца. После этого у Украины появятся истребители и другое оружие, поэтому противодействовать Силам обороны будет сложнее.
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