Безуглая сделала новое скандальное заявление об украинских мужчинах за границей

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что украинские мужчины, которые живут за границей и не становятся на военный учет, должны сдать свои паспорта граждан Украины. На эти слова критически отреагировала представитель партии "Голос" Юлия Клименко.
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Юлия Клименко в эфире "Общественного" рассказала о механизме, по которому мужчины за рубежом должны обновить свои данные военнообязанных. По ее словам, если мужчины не обновят свои данные, их объявят в розыск, а затем откроют уголовное дело. На эти слова ответила Марьяна Безуглая, призвавшая их сдавать украинский паспорт.
Народная депутат Юлия Клименко переспросила, готова ли Безуглая в таком случае потерять 11 млн человек, которые сегодня находятся за пределами Украины. Народній депутат от фракции "Слуга народа" переспросила "они наши?" и добавила, что "каждый из них сделал свой выбор".
На это ответила Клименко, объяснившая, что украинцы за рубежом десятки лет отправляли деньги в Украину и платили налоги.
Это уже не первый раз Безуглая призывает украинцев отказаться от паспортов. В апреле этого года народный депутат заявила, что провела опрос по которому 70% украинцев готовы отказаться от гражданства для избежания мобилизации. Тогда Безуглая сказала, что "если вы не видите себя украинцами – то сдавайте паспорт и уходите отсюда".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто такая народный депутат Марьяна Безуглая, которая неоднократно попадала в скандалы из-за критики ВСУ, волонтеров и независимых медиа.
Также "Комментарии" писали, что Безуглая заявила, что президентство Зеленского привело к полномасштабной войне в Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Харя Кришны
сегодня, 10:18
безглузда - політичне сміття. Є в біології такий напрямок еволюції: загальна дегенерація. Для того, щоб отримати кращі умови виживання, розмноження, деякі види втрачають зайві органи та системи. Приклад: глисти. В них не розвинені нервова система та органи почуттів, система травлення втрачена, бо не потрібна. В безуглих не розвинені совість, мораль. Поступово втрачається інтелект. Розвивається хитрість та агресивність, щоб краще виживати і розмножуватись.
Харя Кришны
сегодня, 10:16
безглузда - політичне сміття. Є в біології такий напрямок еволюції: загальна дегенерація. Для того, щоб отримати кращі умови виживання, розмноження, деякі види втрачають зайві органи та системи. Приклад: глисти. В них не розвинені нервова система та органи почуттів, система травлення втрачена, бо не потрібна. В безуглих не розвинені совість, мораль. Поступово втрачається інтелект. Розвивається хитрість та агресивність, щоб краще виживати і розмножуватись.
так
сегодня, 09:18
Та вже б поздавали,але не випускають з країни. відкрийте кордон і безмозгла останеться сама...ні з кучкою влади... хоча вони перші здриснуть)))