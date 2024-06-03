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Безуглая сделала новое скандальное заявление об украинских мужчинах за границей

Марьяна Безуглая призвала мужчин за границей сдавать свои украинские паспорта.

сегодня, 09:42
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что украинские мужчины, которые живут за границей и не становятся на военный учет, должны сдать свои паспорта граждан Украины. На эти слова критически отреагировала представитель партии "Голос" Юлия Клименко.

Безуглая сделала новое скандальное заявление об украинских мужчинах за границей

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Юлия Клименко в эфире "Общественного" рассказала о механизме, по которому мужчины за рубежом должны обновить свои данные военнообязанных. По ее словам, если мужчины не обновят свои данные, их объявят в розыск, а затем откроют уголовное дело. На эти слова ответила Марьяна Безуглая, призвавшая их сдавать украинский паспорт.

"Пусть сдает украинский паспорт и берет другой", – сказала Безуглая.

Народная депутат Юлия Клименко переспросила, готова ли Безуглая в таком случае потерять 11 млн человек, которые сегодня находятся за пределами Украины. Народній депутат от фракции "Слуга народа" переспросила "они наши?" и добавила, что "каждый из них сделал свой выбор".

На это ответила Клименко, объяснившая, что украинцы за рубежом десятки лет отправляли деньги в Украину и платили налоги.

"Да это наши граждане. 20 лет они отсылали Украине 18 млрд долларов ежегодно. Это наши гастарбайтеры, которые кормили вас, в том числе налогами. Эти люди не вывозили свои семьи, а отсылали сюда деньги", — подчеркнула Клименко.

Это уже не первый раз Безуглая призывает украинцев отказаться от паспортов. В апреле этого года народный депутат заявила, что провела опрос по которому 70% украинцев готовы отказаться от гражданства для избежания мобилизации. Тогда Безуглая сказала, что "если вы не видите себя украинцами – то сдавайте паспорт и уходите отсюда".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто такая народный депутат Марьяна Безуглая, которая неоднократно попадала в скандалы из-за критики ВСУ, волонтеров и независимых медиа.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая заявила, что президентство Зеленского привело к полномасштабной войне в Украине.



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Обсуждения

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Харя Кришны

сегодня, 10:18

безглузда - політичне сміття. Є в біології такий напрямок еволюції: загальна дегенерація. Для того, щоб отримати кращі умови виживання, розмноження, деякі види втрачають зайві органи та системи. Приклад: глисти. В них не розвинені нервова система та органи почуттів, система травлення втрачена, бо не потрібна. В безуглих не розвинені совість, мораль. Поступово втрачається інтелект. Розвивається хитрість та агресивність, щоб краще виживати і розмножуватись.

Харя Кришны

сегодня, 10:16

безглузда - політичне сміття. Є в біології такий напрямок еволюції: загальна дегенерація. Для того, щоб отримати кращі умови виживання, розмноження, деякі види втрачають зайві органи та системи. Приклад: глисти. В них не розвинені нервова система та органи почуттів, система травлення втрачена, бо не потрібна. В безуглих не розвинені совість, мораль. Поступово втрачається інтелект. Розвивається хитрість та агресивність, щоб краще виживати і розмножуватись.

так

сегодня, 09:18

Та вже б поздавали,але не випускають з країни. відкрийте кордон і безмозгла останеться сама...ні з кучкою влади... хоча вони перші здриснуть)))


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