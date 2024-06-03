Безуглая сделала новое скандальное заявление об украинских мужчинах за границей

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что украинские мужчины, которые живут за границей и не становятся на военный учет, должны сдать свои паспорта граждан Украины. На эти слова критически отреагировала представитель партии "Голос" Юлия Клименко.

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Юлия Клименко в эфире "Общественного" рассказала о механизме, по которому мужчины за рубежом должны обновить свои данные военнообязанных. По ее словам, если мужчины не обновят свои данные, их объявят в розыск, а затем откроют уголовное дело. На эти слова ответила Марьяна Безуглая, призвавшая их сдавать украинский паспорт.

"Пусть сдает украинский паспорт и берет другой", – сказала Безуглая.

Народная депутат Юлия Клименко переспросила, готова ли Безуглая в таком случае потерять 11 млн человек, которые сегодня находятся за пределами Украины. Народній депутат от фракции "Слуга народа" переспросила "они наши?" и добавила, что "каждый из них сделал свой выбор".

На это ответила Клименко, объяснившая, что украинцы за рубежом десятки лет отправляли деньги в Украину и платили налоги.

"Да это наши граждане. 20 лет они отсылали Украине 18 млрд долларов ежегодно. Это наши гастарбайтеры, которые кормили вас, в том числе налогами. Эти люди не вывозили свои семьи, а отсылали сюда деньги", — подчеркнула Клименко.

Это уже не первый раз Безуглая призывает украинцев отказаться от паспортов. В апреле этого года народный депутат заявила, что провела опрос по которому 70% украинцев готовы отказаться от гражданства для избежания мобилизации. Тогда Безуглая сказала, что "если вы не видите себя украинцами – то сдавайте паспорт и уходите отсюда".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто такая народный депутат Марьяна Безуглая, которая неоднократно попадала в скандалы из-за критики ВСУ, волонтеров и независимых медиа.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая заявила, что президентство Зеленского привело к полномасштабной войне в Украине.