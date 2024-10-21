Безуглая рассказала о своей первой взятке: за что «отблагодарили» нардепа

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что она дважды давала взятку в своей жизни. По ее словам, это было во время учебы в медуниверситете. Политик говорит, что заплатила за две дисциплины.

Марьяна Безуглая

"Все "сбрасывались" в конвертах. Одна из этих дисциплин была "военка". Тогда это был мой первый опыт столкновения с совершенно отсталой, безразличной, полковничьей военной системой, которая даже в чужой среде медицинского университета оказалась наиболее коррумпированной. Я учила предмет самостоятельно, но это никого не интересовало – за определенную оценку нужно было платить. И все молчали. Круговая порука. Вторым эпизодом была символическая сумма "в помощь" из каждой группы за факультатив, которого фактически не проводили", – рассказала нардеп.

При этом она призналась, что и сама получала "благодарность в конверте". По ее словам, деньги дала ей одна из первых пациенток в интернатуре.

"Женщина просто положила конверт в карман за хороший визит, хотя по закону имела на него полное право. Когда я пришла домой, долго сидела с этими деньгами в руке, потом сложила их обратно и сохранила на всю жизнь. Тогда и приняла для себя решение: никогда", – рассказала Безуглая.

При этом нардеп добавила, что коррупция – это выбор, и вина за коррупцию лежит на каждом, кто этот выбор делает.

"О политической ответственности: считаю, что, имея такую системную проблему с этикой принятия решений, было бы цивилизованным шагом со стороны генерального прокурора и министра здравоохранения написать заявление об отставке. Примут их или нет — это другой вопрос, однако такой жест показал бы зрелость чиновников", — считает Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что чиновники и прокуроры массово скупают инвалидность, которая дает им не только право откупиться от армии, но и получить льготы от государства.



