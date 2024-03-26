Безуглая призналась зачем она зарегистрировала законопроект, согласно которому посадить могут каждого

Как сообщила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая зарегистрированный ею и Галиной Третьяковой законопроект об уголовной ответственности за неуполномоченное представительство Украины в международных переговорах на самом деле является прецедентом апелляции к истории и тестом на политическую дискуссию.

Марьяна Безуглая

При этом Безуглая добавила, что законопроект производен из американского Акта Логана, который до сих пор действует в США.

Депутат подчеркнула, что федеральный закон, принятый еще 30 января 1799 г., устанавливает уголовную ответственность за ведение переговоров неуполномоченными гражданами США с правительствами других стран, ведущих дискуссии с Соединенными Штатами.

Согласно сообщению Безуглой, цель этого закона — предотвратить подрыв официальной позиции страны. Закон был принят после переговоров сенатора Джорджа Логана с Францией в 1798 году и подписан президентом Джоном Адамсом 30 января 1799 года. По словам депутата, нескольким лицам были предъявлены или ожидались предъявления обвинения в нарушении этого закона. Ни один из виновников, по ее словам, на самом деле не был осужден, но Закон Логана часто используется в качестве прецедента в политических спорах и является успешным превентивным инструментом в течение двух веков американской истории.

При этом народный депутат добавила, что в Украине есть примеры, когда можно было бы применить так называемый прецедент Логана. К примеру, по ее словам, таким образом можно было рассмотреть поездку депутатов ОПЗЖ в Россию, которая состоялась в марте 2020 года.

Безуглая подчеркнула, что на голосование законопроект выносить не будут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховную Раду внесли законопроект , согласно которому многих украинцев можно привлечь к уголовной ответственности.