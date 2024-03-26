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Безуглая призналась зачем она зарегистрировала законопроект, согласно которому посадить могут каждого

Нардеп Марьяна Безуглая призналась, что зарегистрированный ею законопроект, согласно которому можно посадить в тюрьму многих украинцев, является тестом на политическую дискуссию

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая зарегистрированный ею и Галиной Третьяковой законопроект об уголовной ответственности за неуполномоченное представительство Украины в международных переговорах на самом деле является прецедентом апелляции к истории и тестом на политическую дискуссию.

Безуглая призналась зачем она зарегистрировала законопроект, согласно которому посадить могут каждого

Марьяна Безуглая

При этом Безуглая добавила, что законопроект производен из американского Акта Логана, который до сих пор действует в США.

Депутат подчеркнула, что федеральный закон, принятый еще 30 января 1799 г., устанавливает уголовную ответственность за ведение переговоров неуполномоченными гражданами США с правительствами других стран, ведущих дискуссии с Соединенными Штатами.

Согласно сообщению Безуглой, цель этого закона — предотвратить подрыв официальной позиции страны. Закон был принят после переговоров сенатора Джорджа Логана с Францией в 1798 году и подписан президентом Джоном Адамсом 30 января 1799 года. По словам депутата, нескольким лицам были предъявлены или ожидались предъявления обвинения в нарушении этого закона. Ни один из виновников, по ее словам, на самом деле не был осужден, но Закон Логана часто используется в качестве прецедента в политических спорах и является успешным превентивным инструментом в течение двух веков американской истории.

При этом народный депутат добавила, что в Украине есть примеры, когда можно было бы применить так называемый прецедент Логана. К примеру, по ее словам, таким образом можно было рассмотреть поездку депутатов ОПЗЖ в Россию, которая состоялась в марте 2020 года.

Безуглая подчеркнула, что на голосование законопроект выносить не будут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховную Раду внесли законопроект , согласно которому многих украинцев можно привлечь к уголовной ответственности.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0H8iLsro8j2rWbQoja9fK5CkJ4bqgiD2rbrZpkoYbXJ7nSPZ3Z4fkqBYzzjMoudXZl
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