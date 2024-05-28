Безуглая переключилась на Умерова: за что ему «прилетело» от нардепа

Народный депутат Марьяна Безуглая снова раскритиковала работу Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На этот раз ей не понравилось, что Генштаб якобы полностью ограничил горизонтальные рабочие связи с иностранными партнерами.

Марьяна Безуглая

Безуглая утверждает, что Сырский замкнул все общение чисто на себя.

"С его знанием английского (кхм, кхм) и временем. Автократический дед, к сожалению. Никаких общих рабочих групп, "мы все сами знаем". Упоминается история более открытого Залужного, который, тем не менее, так спорил с американским Главнокомандующим по поводу минирования границы в январе 2022 года, что на некоторое время прекратил с ним общение. Еще вспомнилось, как наши генералы "намахивали" союзников в Висбадене по совместной работе по южному контрнаступлению. Что из этого вышло? Грабли, грабли, никогда и вот снова",

— заявила Безуглая и добавила, что, несмотря на громкие заявления о коалиции, некоторые после заявлений не провели ни одного заседания.

При этом нардеп раскритиковала работу министра обороны Рустема Умерова. Она призвала его наконец-то завершить аудит в ВСУ, но не так, как удобно Сырскому, а проверять каждый шаг: какие подразделения сокращаются, кто переводится, с какой целью и зачем создавать еще 10 новых мобилизованных бригад со штабами вместо пополнения существующих.

"Помню, как в 2023 году Залужный создал целый 10-й армейский корпус из мобилизованных, дал им западную технику вместо опытных подразделений, и отправил без боевого опыта на штурм Роботиного. Грабли, грабли, кровавые грабли",

– заявила Безуглая.

При этом она призвала Умерова наконец-то "быть министром".

"Когда у нас будет министр обороны, а не завхоз, не дипломатический порученец и не коуч по персональному росту, а министр обороны? Не бойтесь быть "нехорошим" для генералов. Кто защитит миллион граждан на войне пока они завоевывают нам время? Пока они борются за будущее Украины, рискуя самым ценным? И кто разберется, кто действительно борется, а кого "пристроили"? Кто должен бороться с произволом высших штабов? Это ваша миссия? Или тогда к кому?"

– возмутились Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглая не впервые критикует Сырского в должности Главнокомандующего.



