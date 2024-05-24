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Безуглая намекнула, что Сырский виноват в прорыве россиян на Хакровщине

Нардеп Марьяна Безугла заявила, что ни Валерий Залужный, ни Александр Сырский не подготовили укрепления в Харьковской области, военные не провели минирование территорий. Они, по мнению, нардепа фактически «пригласили» оккупантов

сегодня, 14:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам народного депутата Марьяны Безуглой, ни бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ни действующий – Александр Сырский, не сделали ничего для того, чтобы подготовить Харьковскую область к возможной агрессии со стороны террористической России. То есть, подчеркнула нардеп, при их руководстве не строились укрепления в области.

Безуглая намекнула, что Сырский виноват в прорыве россиян на Хакровщине

Марьяна Безуглая

Нардеп утверждает, что на границе оборонные рубежи отсутствовали, что-то строилось в тылу администрацией, однако укрепления создавались по предоставленным Генштабом ВСУ советскими методичками времен Второй мировой войны или вообще хаотично. При этом, как утверждает нардеп, работы производились по завышенным ценам.

Более того, добавила нардеп, все построенные укрепления пустовали, поскольку генералы не разместили там военных.

"Русские, заходите! Здесь у нас только терроборон без боевого опыта. И минирование минимальное, чтобы ножки свои не повредили",
– отметила Безуглая.

При этом политик напомнила, что под руководством Главкома Залужного именно Сырский отвечал за Харьковщину как командующий ОСУВ "Хортица" с лета 2022 года.

По словам политика, произошла парадоксальная ситуация: Сырский освобождал Харьковщину, и это была очень успешная операция, авторский проект. Однако, добавила Безуглая, после освобождения области он не позаботился об укреплении границы и постоянстве обороны.

"К сожалению, Залужный со своей высоты вообще не вникал в такие детали. Он не выезжал, не проверял и не контролировал вообще, а Сырский... Честно говоря, я не могу понять их логику. Это безразличие, чванство или работа на врага? Но таков у нас генералитет в подавляющем большинстве",
– заявила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде создана ВСК по фортификациям.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02hzDAREBEAoVJRtfZ7KFVwPQYCYAorYRRNPP3ADHjUw7n9uWGS1UEfPLcWqjYpYz8l
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