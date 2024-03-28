Безуглая объяснила, как так случилось, что она до сих пор является членом фракции «Слуга народа»

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о том, что нардеп Марьяна Безуглая продолжает оставаться в составе фракции "Слуга народа". По его словам, по состоянию на данный момент от нее не поступало никаких заявлений о выходе из фракции, сообщил в Телеграмме нардеп Ярослав Железняк.

Марьяна Безуглая

Безуглая заявила, что она таки подавала заявление на выход из фракции, однако его якобы завернули из-за неправильного оформления.

"Я подавала заявление на выход из фракции, но его завернули, "неправильно оформлено". Короче, формально не отпускают"

, – заявила Безуглая.

При этом она подчеркнула, что вышла из партии "Слуга народа". Все процедуры по этому поводу были пройдены.

"Все вопросы к руководству фракции"

, – подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в январе нардеп Марьяна Безугла заявила о намерении выйти из фракции и партии "Слуга народа". Такое решение было принято на фоне развернувшегося вокруг нее скандала. В то время Безуглая беспощадно критиковала Валерия Залужного, работавшего тогда на должности Главнокомандующего ВСУ. Она даже проводила опрос по поводу того, следует ли его отправить в отставку, а также устраивала голосование за кандидатуры его вероятных преемников.

Скандал был настолько силен, что в родной фракции Безуглой якобы начали критиковать ее действия, которые вредят имиджу президентской силы. В это время нардеп и заявила о том, что она готова покинуть партию, но не президента. Безуглая добавила, что во время войны ей не нужны ни слабая партия, ни слабая фракция и пообещала и дальше работать в интересах страны.