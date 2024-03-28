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Главная Новости Политика Украины 2024 Безуглая объяснила, как так случилось, что она до сих пор является членом фракции «Слуга народа»
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Безуглая объяснила, как так случилось, что она до сих пор является членом фракции «Слуга народа»

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в парламент не поступало заявление от Марьяны Безуглой о выходе из фракции «Слуга народа». Сама Безуглая утверждает, что заявление подавала, но его завернули

сегодня, 14:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о том, что нардеп Марьяна Безуглая продолжает оставаться в составе фракции "Слуга народа". По его словам, по состоянию на данный момент от нее не поступало никаких заявлений о выходе из фракции, сообщил в Телеграмме нардеп Ярослав Железняк.

Безуглая объяснила, как так случилось, что она до сих пор является членом фракции «Слуга народа»

Марьяна Безуглая

Безуглая заявила, что она таки подавала заявление на выход из фракции, однако его якобы завернули из-за неправильного оформления.

"Я подавала заявление на выход из фракции, но его завернули, "неправильно оформлено". Короче, формально не отпускают"
, – заявила Безуглая.

При этом она подчеркнула, что вышла из партии "Слуга народа". Все процедуры по этому поводу были пройдены.

"Все вопросы к руководству фракции"
, – подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в январе нардеп Марьяна Безугла заявила о намерении выйти из фракции и партии "Слуга народа". Такое решение было принято на фоне развернувшегося вокруг нее скандала. В то время Безуглая беспощадно критиковала Валерия Залужного, работавшего тогда на должности Главнокомандующего ВСУ. Она даже проводила опрос по поводу того, следует ли его отправить в отставку, а также устраивала голосование за кандидатуры его вероятных преемников.

Скандал был настолько силен, что в родной фракции Безуглой якобы начали критиковать ее действия, которые вредят имиджу президентской силы. В это время нардеп и заявила о том, что она готова покинуть партию, но не президента. Безуглая добавила, что во время войны ей не нужны ни слабая партия, ни слабая фракция и пообещала и дальше работать в интересах страны.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0296PQaBjiWqE4eorEJtXMub2KLGVt6fR8GWjWXyVzMARuVS7YJsdsDzJAqWuf95PCl
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