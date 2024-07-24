Безуглая об интервью Сырского: Сейчас время правды, потому что будет крепость Покровск, а не кофе в Крыму

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в The Guardian — это не о культуре победы, а о культуре лжи.

Безуглая и Сырский

"Вся статья — манипуляция лживого "старовера", у которого уже не "канает", "что это все рашн ИПСО" и нужно что-то объяснять. Но вместо пояснений он манипулирует, пафосно фотографируясь на ящиках для снарядов. Говорит, что все граждане должны выполнить свой конституционный долг в пехоте (все? Поэтому вы похищаете людей с инновационных оборонных предприятий в ТЦК и СП и отправляете пятидесятилетних на штурм посадок?), а бригады-зомби нужно создавать, потому что Россия увеличивает свою пехоту, и мы должны увеличивать свою! Симметричный ответ! У нас ведь тоже больше ста миллионов населения, а что. Дроны у Сырского — ну хорошая помощь, а не перестройка всей архитектуры современной войны. Главное пехота. Много пехоты. Симметрично много", — написала в Facebook Безуглая.

По ее словам, это интервью демонстрирует, что генералитет не способен меняться или побеждать, только оправдываться.

"Мы уже имели пафосный положительный пузырь в 2023 году, и это не дало никаких результатов. Сейчас пора правды. Ибо так, как двигаемся, будет крепость Покровск, а не кофе в Крыму. Надо смотреть на реальность широко открытыми, не пьяными глазами", – заявила нардеп.

При этом, по ее информации, у военных это интервью, якобы, читают как черный юмор и создают даже мемы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Сырского, страна-агрессор намерена до конца года увеличить количество войск в Украине до 690 тысяч. Уже сейчас у окупантов преимущество в технике и средствах.



