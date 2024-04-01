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Безуглая: Если бы 5 лет назад победил Порошенко, то войны не было бы

Народный депутат Марьяна Безугла заявила, что если бы 5 лет назад на президентских выборах победу одержал Петр Порошенко, то войны не было бы, однако Украина стала бы колонией России

сегодня, 14:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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Марьяна Безуглая отметила, что судьбу страны меняют выборы.

Безуглая: Если бы 5 лет назад победил Порошенко, то войны не было бы

Марьяна Безуглая

"Я лично считаю, что если бы победил Петр Порошенко, то полномасштабного вторжения сейчас бы не было. Дальше развивали бы Минские договоренности, особый статус "Донбасса" и империю Медведчука. О Крыме, который бескровно отдали в 2014, молчали бы вообще, не то что разрушали там их флот. Россия, как и почти три десятилетия (а еще раньше, столетия!) до того, крепко бы держала нас своей колонией и сохраняла почти приличную репутацию в мире"
, – отметила Безуглая.

По ее словам, каждый сам должен оценить хорошо ли это или плохо.

"Ведь в СССР, если не заикался о свободе, можно было прожить вполне комфортную стабильную жизнь с "соцпакетом", жигули и "Артеком"
, – добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 5 лет назад в Украине состоялись президентские выборы, в которых победу одержал Владимир Зеленский. В связи с полномасштабным вторжением России сейчас нет возможности для того, чтобы организовать демократические и безопасные выборы. Вот почему от их идеи во время военного положения отказались. В конце концов, Конституция Украины также запрещает проводить выборы в то время, когда действует военное положение.

Впрочем, как сообщили в украинской разведке, россияне планируют организовать против президента Украины кампанию по дискредитации и распространять месседжи о его вроде бы нелегитимности. Они рассчитывают на то, что в мае, когда его срок полномочий якобы достигнет завершения, на фронте не будут понимать, чьи приказы выполнять и тогда можно идти в наступление. В конце концов, в РФ уже начали распространять месседжи о том, что Зеленский оказался в тупике.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02mYNMGAhaKkRM72xrW3mQVPPkXpk7cYXHjHrDQ6gdLy8z4NCwrQU3Sweyqc6gnFSFl
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