Берлинская заявила, что Умеров должен уйти в отставку и объяснила почему

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская считает, что Рустем Умеров, министр обороны Украины, должен сложить свои полномочия. В колонке для "Украинской правды" она приводит основные причины, по ее мнению, указывающие на необходимость ротации на этом посту.

Рустем Умеров

Как отметила Берлинская, более чем за год в должности, Умеров так и не смог внедрить четкие и системные процессы управления в Министерстве обороны. По ее словам, хаос только растет, а какие-либо алгоритмы работы, планирование и анализ ошибок отсутствуют. Министерство погружено в политические интриги и уход от ответственности, добавила она.

"Стиль управления – восточный двор. Никто толком не знает, что именно ему нужно. Поэтому каждый действует по своему усмотрению – в надежде, что это именно то, за что похвалят на совещании. Но приоритеты могут измениться за день, и тогда все будут вынуждены бежать в другую сторону", — отметила Берлинская.

Она также обращает внимание на завышение некоторых показателей для военно-политического руководства государства, а также на то, что демократически гражданский контроль провален. Министр не смог справиться с отдельными генералами, некоторые из которых стали миллионерами за короткое время, отметила Берлинская. Также она указывает на отсутствие системного аудита и оптимизации затрат, что приводит к потерям миллиардов гривен.

Хотя Минобороны должно обеспечивать ВСУ, Берлинская отмечает, что дефицит ресурсов на фронте приводит к критической ситуации. Кроме того, министерство не демонстрирует лидерства по внедрению новых военных технологий, оставляя Украину на позиции пассивного покупателя, когда другие страны объединяют усилия для наращивания своих военных мощностей.

Берлинская также критикует коммуникацию министра, которая, по ее словам, создает атмосферу неопределенности и путаницы. Подчиненные не всегда понимают, что от них требуется, что приводит к дальнейшему погружению в хаос. Поэтому Берлинская убеждена, что Умеров не способен вывести команду из кризиса, и призывает его уйти в отставку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР также заявили, что Умеров должен уйти в отставку.



