Бедных людей станет больше: в ВР разнесли инициативу Кабмина отказаться от прожиточного минимума

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Ткачик Олеся
Министр труда и социальной политики Оксана Жолнович заявила, что в Украине планируют отменить прожиточный минимум, вместо этого заменить его "специальной социальной выплатой".
Бедные люди
В министерстве планируют размер такой выплаты определять индивидуально и оказывать ее в случаях потери трудоспособности и как помощь при отсутствии необходимого финансового обеспечения.
По его словам, прожиточный минимум – это важный экономический инструмент функционирования социального государства. Отход от этого показателя может привести к увеличению количества бедных людей, добавил политик.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство в своей бюджетной декларации предлагает на три года отказаться от индексации прожиточного минимума. А значит, от повышений пенсий, социальных выплат людям с инвалидностью, многодетным, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, чернобыльцам и другим. Как отмечали эксперты, особенно циничным это выглядит на фоне повышения зарплат госаппарата и госкомпаниям в этом году почти на 50%. Именно поэтому эксперты призвали народных депутатов проголосовать против таких планов правительства и отклонить бюджетную декларацию.
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