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Главная Новости Политика Украины 2024 Бедных людей станет больше: в ВР разнесли инициативу Кабмина отказаться от прожиточного минимума
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Бедных людей станет больше: в ВР разнесли инициативу Кабмина отказаться от прожиточного минимума

В правительстве планируют отказаться от прожиточного минимума и заменить его так называемой социальной выплатой

сегодня, 11:51
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Ткачик Олеся

Министр труда и социальной политики Оксана Жолнович заявила, что в Украине планируют отменить прожиточный минимум, вместо этого заменить его "специальной социальной выплатой".

Бедных людей станет больше: в ВР разнесли инициативу Кабмина отказаться от прожиточного минимума

Бедные люди

В министерстве планируют размер такой выплаты определять индивидуально и оказывать ее в случаях потери трудоспособности и как помощь при отсутствии необходимого финансового обеспечения.

"Имею только один вопрос: вы там одурели совсем? Прожиточный минимум – является базой для расчета почти всего и так есть во всех европейских странах. Проблема только в том, что этот минимум у нас не соответствует реальности уже год! И вместо того, чтобы решить это, повышать выплаты – мы выбираем путь, который станет катастрофой", – заявил народный депутат Алексей Гочаренко.

По его словам, прожиточный минимум – это важный экономический инструмент функционирования социального государства. Отход от этого показателя может привести к увеличению количества бедных людей, добавил политик.

"Как вы собираетесь индивидуально определять, что может лечь в основу, если не прожиточный минимум?! Вы что там, издеваетесь?" – спрашивает Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство в своей бюджетной декларации предлагает на три года отказаться от индексации прожиточного минимума. А значит, от повышений пенсий, социальных выплат людям с инвалидностью, многодетным, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, чернобыльцам и другим. Как отмечали эксперты, особенно циничным это выглядит на фоне повышения зарплат госаппарата и госкомпаниям в этом году почти на 50%. Именно поэтому эксперты призвали народных депутатов проголосовать против таких планов правительства и отклонить бюджетную декларацию.





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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0BT6DAPhy1nBAbkLtjRwyBvh2VZ2rsMTEe8TZKTDkkMBkx1WzY1UKEFGN6hXDfB9Ll
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