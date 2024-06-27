Арестович цинично оправдался за крайне низкие рейтинги в Украине

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Ткачик Олеся
По данным Центра Разумкова, больше всего украинцы не доверяют народному депутату Юлии Тимошенко – 80% и блогеру Алексею Арестовичу, который также получил 80% недоверия. Следом за ними следует бывший член "Партии Регионов" Юрий Бойко – 77%, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая – 68%, бывший президент Украины Петр Порошенко – 67%, руководитель Офиса президента Андрей Ермак – 64%.
Алексей Арестович
При этом Арестович утверждает он сам "сбросил" свои рейтинги.
По его словам, так получилось, что на нем якобы висело состояние покоя миллионов людей в русскоязычном пространстве.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Арестович и Тимошенко лидеры недоверия среди украинцев. А вот президент Владимир Зеленский имеет самый высокий положительный баланс доверия среди украинцев – 16%. Зеленскому доверяет 53,8% опрошенных, а с недоверием относится – 37,8%. Положительный баланс доверия у председателя Николаевской ОВА Виталия Кима – 13,3% (доверие — 46%; недоверие — 32,5%). Также 13,3% имеет глава СБУ Василий Малюк (доверие – 43%; недоверие – 35,5%). Четвертым чиновником, которому доверяет большинство украинцев стал глава МИД Дмитрий Кулеба – 7,3% (доверие – 38%; недоверие – 25%).
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