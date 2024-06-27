Арестович цинично оправдался за крайне низкие рейтинги в Украине

По данным Центра Разумкова, больше всего украинцы не доверяют народному депутату Юлии Тимошенко – 80% и блогеру Алексею Арестовичу, который также получил 80% недоверия. Следом за ними следует бывший член "Партии Регионов" Юрий Бойко – 77%, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая – 68%, бывший президент Украины Петр Порошенко – 67%, руководитель Офиса президента Андрей Ермак – 64%.

Алексей Арестович

При этом Арестович утверждает он сам "сбросил" свои рейтинги.

"Я сбросил совершенно сознательно. Потому что мне надоело, что на мне висят ожидания миллионов и ответственность за психологическое состояние миллионов, когда у тебя нет никаких реальных рычагов, чтобы это состояние балансировать. Понимаете? У нас же очень популярна идея, особенно в постсоветском пространстве, что права без ответственности — это очень плохо", — заявил Арестович и добавил, что ответственность без прав — тоже очень плохо, на самом деле.

По его словам, так получилось, что на нем якобы висело состояние покоя миллионов людей в русскоязычном пространстве.

"В какой позиции я держу эту ответственность? Как представитель власти? Нет. Я даже не уйдя еще из офиса, уже жестко их критиковал по некоторым вопросам", — заявил блогер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Арестович и Тимошенко лидеры недоверия среди украинцев. А вот президент Владимир Зеленский имеет самый высокий положительный баланс доверия среди украинцев – 16%. Зеленскому доверяет 53,8% опрошенных, а с недоверием относится – 37,8%. Положительный баланс доверия у председателя Николаевской ОВА Виталия Кима – 13,3% (доверие — 46%; недоверие — 32,5%). Также 13,3% имеет глава СБУ Василий Малюк (доверие – 43%; недоверие – 35,5%). Четвертым чиновником, которому доверяет большинство украинцев стал глава МИД Дмитрий Кулеба – 7,3% (доверие – 38%; недоверие – 25%).





