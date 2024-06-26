Лишь четверо: кому из политиков доверяют украинцы, а кто в конце рейтинга

Среди 21 одного политика и общественного деятеля баланс доверия превышает баланс недоверия только в четырех. Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а меньше всего бывшему советнику ОП Алексею Арестовичу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование социологической службы Центра Разумкова.



Рейтинг доверия к украинским политикам. Фото из открытых источников

Согласно опросу Центра Разумкова, Владимир Зеленский имеет самый высокий положительный баланс доверия среди украинцев – 16%. Зеленскому доверяет 53,8% опрошенных, а с недоверием относится – 37,8%.

Положительный баланс доверия у председателя Николаевской ОВА Виталия Кима – 13,3% (доверие — 46%; недоверие — 32,5%). Также 13,3% имеет глава СБУ Василий Малюк (доверие – 43%; недоверие – 35,5%). Четвертым чиновником, которому доверяет большинство украинцев стал глава МИД Дмитрий Кулеба – 7,3% (доверие – 38%; недоверие – 25%).

Больше всего украинцы не доверяют народной депутатке Юлии Тимошенко – 80% и блогеру Алексею Арестовичу, который также получил 80% недоверия. Следом за ними следует бывший член "Партии Регионов" Юрий Бойко – 77%, нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая – 68%, бывший президент Украины Петр Порошенко – 67%, руководитель Офиса президента Андрей Ермак – 64%.

Если учесть баланс доверия и недоверия, то бывший советник ОП Алексей Арестович лидер по этому показателю – 69,3% (доверие – 10,5%; недоверие – 80%). Вслед за ним Юрий Бойко – 67,8% (доверие – 9,1%; недоверие – 77%). Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко – 67,1% (доверие – 12,9%; недоверие – 80%).

Полные результаты опроса Центра Разумкова, который показал рейтинг доверия к украинским политикам, можно просмотреть ниже:

Рейтинг доверия к украинским политикам



Ранее портал "Комментарии" сообщал, результаты опроса относительно мнения украинцев о сроках окончания войны.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, нужно ли Украине быть частью ЕС.