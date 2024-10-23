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Главная Новости Политика Украины 2024 Арахамия и Ким поручились за депутата, подозреваемого в незаконном обогащении
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Арахамия и Ким поручились за депутата, подозреваемого в незаконном обогащении

Какие обязательства возложили на народного депутата, подозреваемого в незаконном обогащении

23 октября 2024, 18:42
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Кречмаровская Наталия

Судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которая подозревается в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личной поруки. Решение было принято 23 октября 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Арахамия и Ким поручились за депутата, подозреваемого в незаконном обогащении

Иллюстративное фото

"Поручителями суд определил двух человек: главу фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и главу одной из областных военных администраций В. Кима", — сообщили в САП.

На подозреваемую возложено исполнение процессуальных обязанностей:

  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

  • воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами.

Срок действия обязанностей – два месяца.

"Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда", — говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования было установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные в качестве необоснованных активов денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретено здание вблизи г. Одессы, в котором оно проживает.

16 октября 2024 года нардеп уведомлен о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

СМИ сообщали, что речь идет о народной депутатке от партии "Слуга народа" Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия – Кормышкина).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине разразился скандал о работе МСЭК.




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Источник: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02jYHUsasRGAXokEo14bAoxbKCSvDwTc9z81vgBKHWYTY5Rn9wqGtMVVM5T1Bac8kEl?locale=ru_RU
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