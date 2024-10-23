Арахамия и Ким поручились за депутата, подозреваемого в незаконном обогащении

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Кречмаровская Наталия
Судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которая подозревается в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личной поруки. Решение было принято 23 октября 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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"Поручителями суд определил двух человек: главу фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и главу одной из областных военных администраций В. Кима", — сообщили в САП.
На подозреваемую возложено исполнение процессуальных обязанностей:
сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами.
Срок действия обязанностей – два месяца.
"Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда", — говорится в сообщении.
В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования было установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные в качестве необоснованных активов денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретено здание вблизи г. Одессы, в котором оно проживает.
16 октября 2024 года нардеп уведомлен о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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