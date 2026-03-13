Мэрский бизнес на войне, чтобы хватало на костюмы по 4 тысячи евро: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер

"Комментарии" продолжают разбираться в том, на чем зарабатывают руководители крупнейших украинских городов и наш следующий герой – глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сильно выделяется из этого перечня по всем параметрам. И хотя он не является мэром (в Одессе официально мэра на данный момент нет), тем не менее, история главы Одесской ОВА может стать примером решения проблемы нелояльности региональных элит накануне возможных выборов.

Олег Кипер

Кипер скандальный, но зато свой

Назначение 30 мая 2023 года главой Одесской областной военной администрации Олега Кипера, удивило многих наблюдателей. Выходец из органов прокуратуры, возглавлявший тогда прокуратуру столицы, Кипер был человеком довольно неоднозначным: несомненный профессионал, работающий в органах юстиции с 2001 года, в 2014-м году был люстрирован. Тем не менее в 2019-м году через суд добился возвращения в органы прокуратуры и получил компенсацию в 800 тысяч гривен, а уже спустя год стал руководителем Киевской городской прокуратуры. Более того, уже будучи главой Одесской ОВА, Олег Александрович судился за свой пенсионный стаж, чтобы выйти на пенсию в 43 года (в 2023-м) и дело выиграл.

Подобный неоднозначный шлейф не помешал назначению Олега Кипера на должность ОВА и, вероятно, его основной задачей было перехватить механизм власти, прежде всего, над областным центром – Одессой у его мэра Геннадия Труханова. Собственно, такая задача в той или иной степени характерна для всех глав военных администраций, но в отличие от Южной Пальмиры, в Киеве глава ОВА оказался куда слабее мэра. Впрочем, и в Одессе это произошло не усилиями Олега Кипера, а благодаря указу президента Владимира Зеленского, лишившего мэра Геннадия Труханова украинского гражданства, что автоматически привело и к увольнению его должности. В этом смысле, как писали "Комментарии", двойное гражданство Труханова могло быть лишь поводом для того, чтобы "взять" Одессу.

Жизнь не по средствам – сотни тысяч гривен на гардероб и жена-бизнесмен

Вероятно, еще до решения президента относительно гражданства Геннадия Труханова, Олег Кипер был уверен в поддержке Владимира Зеленского. Так, как писали "Комментарии", он не стеснялся носить в военное время костюмы, в буквальном смысле стоившие сотни тысяч гривен. Причем подобные вещи из своего гардероба он демонстрировал далеко не в единственном экземпляре.

При этом происхождение средств на эту роскошь остается невыясненным, ведь доступ к его электронной декларации в реестре Национального агентства по противодействию коррупции, закрыт. Некоторые выводы о его личных доходах можно было делать на основании:

1) судебного решения от 2019 года о восстановлении на работе в прокуратуре – с учетом компенсации за простой после люстрации в 2014-м году можно предположить, что его годовой доход составлял тогда 160 тысяч гривен. Сейчас некоторые пиджаки и костюмы Олега Кипера стоят дороже годовой зарплаты тех лет;

2) по его собственному признанию на проекте "Города силы", его зарплата находится примерно на одном уровне с заработком главы Запорожской ОВА Иваном Федоровым, а это 70-80 тысяч гривен в месяц.

В то же время по данным СМИ за 2020-й год Олег Кипер получил 550 тыс. гривен от продажи авто, 32 тыс. гривен страховых выплат, 183 тыс. гривен зарплаты от АО "Укрзализныця" и 35 тыс. гривен других доходов. Еще 15 тыс. гривен он получил от адвокатского объединения "Астрея ОВС", в Офисе Генерального прокурора заработал 747 тыс. гривен и 705 тыс. гривен как глава Киевской городской прокуратуры.

В свою очередь супруга Ирина Кипер получила 4 млн грн от продажи недвижимости, в ООО "Спецагротехника" она заработала 60,6 тыс. гривен, а также заработала 4,97 млн гривен, занимаясь предпринимательством. Общий их доход с будущим главой Одесской ОВА превысил 10,5 млн грн.

В автопарке супругов с 2020 года находятся Range Rover Sport стоимостью 1,34 млн гривен, Toyota RAV4, Toyota Camry и ВАЗ 21150 (2005). Также купленные в 2019-м году две квартиры — площадью 50,6 кв. м за 3,47 млн гривен и 107 кв. м за 5,13 млн гривен, и парко-место площадью 18,6 кв. м. Супруга же владела апартаментами в поселке Поляниця, неподалеку от курорта Буковель, 3я квартирами в Киеве, домом отдыха на 213 квадратов, 214 кв. м. земли и тремя парко-местами в Киеве.

По данным информационно-аналитического сервиса YouControl Ирине Кипер в свое время принадлежали 4 фирмы, но в настоящий момент она предоставляет в аренду недвижимость как ФОП.

Возможное российское гражданство жены и помощь в спасении российского бизнеса в Украине

Перед своим уходом с поста мэра Одессы Геннадий Труханов решил хлопнуть дверью и напомнил о российском гражданстве супруги главы ОВА Ирины.

"Это я говорю, я не утверждаю. Я говорю, что прошу проверить. Также усердно, как меня проверяли. В 2020 году она получила права. Есть счета, счет, в зарубежном банке на ее девичью фамилию, а также на эту девичью фамилию выдан российский паспорт. Она ведет бизнес в Российской Федерации и платит налоги там", – заявил Труханов журналистам.

В этом не было ничего нового или сенсационного – в наличии гражданства РФ сама Ирина Кипер признавалась прежде, но утверждала, что отказалась от него. В то же время по данным проекта "Схемы", в 2023-м году паспорт гражданки РФ Ирины Кипер не был аннулирован.

Впрочем, уже в 2024-м году те же "Схемы" выяснили, что бизнес российского бизнесмена в Украине Игоря Наумца стоимостью 1 миллиард гривен, в обход санкций СНБО и ареста, перешел к новому частному владельцу. Речь шла об активах холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров в Житомирской области и производит тротуарную плитку – это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли. Как выяснили журналисты, новым частным владельцем этих активов стал пивоваренный бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

Как подтвердил журналистам сам Игорь Наумец, Сергей Шапран обещал вывести ему из-под санкций и ареста активы при условии, что 50% из них перейдут ему. Так, весной 2022-го правоохранители открыли уголовное производство против холдинга "Юнигран", а позднее их арестовали. Весной 2023-го Наумец попал под санкции СНБО, а в 2024-м арест с активов был сперва снят, а потом они перешли в собственность Сергея Шапрана, а бывший владелец активов назвал это "рейдерством".

Как подчеркнули журналисты "Схем", Сергей Шапран экс-депутат Броварского городского совета, возглавлял ячейку партии "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским. Связь же с Игорем Кипером проследили через бизнес-партнера Шапрана – экс-депутата Одесского областного совета Владимира Осипова, также фигурирующего в истории с активами Наумца, который, согласно данным приложения Getcontact, в некоторых телефонах подписан как "кум Кипера". Его фамилия также прямо упоминается в декларации высокопоставленного чиновника за 2019 год – Кипер задекларировал, что его жена одолжила у матери Осипова 25 миллионов гривен.

Зерно за откат в 14% и удобрение – все на пользу обороне

Спустя 3 месяца после своего назначения, в августе 2023 года, Олег Кипер издал скандальный приказ №19 "О некоторых вопросах финансовой дисциплины в условиях правового режима военного положения".

Как заявили профильные ассоциации аграриев, Положение документа требует от экспортеров подачи таможенной декларации за 10 дней до погрузки судна. Для ее заполнения продавец должен подготовить необходимый объем и накопить зерно в порту, а также быть уверенным, что на судно попадет именно зерно того объема и качества, что указано в декларации. Именно от этих показателей будет зависеть и стоимость партии. На практике выполнить такие условия не является возможным для большинства аграриев, а сосредоточение зерна было еще и опасным из-за атак оккупантов.

Как утверждает одесская журналистка Ирина Гриб, обойти требования приказа №19 якобы было можно за "откат" в 14%. Расследование же Hromadske выявило, что приказ Олега Кипера нарушил законодательство, так как обязывал экспортеров подавать документы за 10 дней до вывоза товара, хотя такой срок законами не предусмотрен. А поскольку до 85% зерна (13,7 млн тонн) в 2023-м году прошли через Одессу, начальник Одесской ОВА фактически превратился в "короля зерна". Но несмотря на такое казалось бы усиление контроля, журналисты выявили операции примерно 40ка подозрительных компаний по экспорту 800 тысяч тонн зерновых на 150 млн грн. или 6 млрд грн. Если это так, то либо подчиненные Олега Кипера оказались слишком наивными, либо разговоры об откатах были справедливы. Сам же скандальный приказ был отменен в декабре 2024-го.

Другим примером была ситуация 2025 года, когда, как утверждал журналист Станислав Речинский, Одесская ОВА совместно с командованием МВД издали приказ, которым запретили морской ввоз в Украину удобрений, якобы из-за угрозы взрывов в портах. Это имело два последствия:

1) рост цен (на 20-30%) на удобрения внутренних производителей удобрений, принадлежащих Дмитрию Фирташу, а импортеры прямо говорили, что запрет стал результатом влияния бизнесмена на Олега Кипера;

2) в порт могли заходить суда ООО "ФРИ-СИСТЕМ", которое, по утверждения Станислава Речинского, связано с российским бизнесом – было правопреемником российской "ФОСАгро" с целью "скрыть российский след".

Как выяснили "Комментарии", в любом случае ООО "ФРИ-СИСТЕМ" (сфера деятельности – оптовая торговля химической продукцией, уставной фонд – 1 млн 3 тыс. грн.) выиграла от решения Одесской ОВА. Так, за 2025-й год, когда был принят запрет на импорт удобрений, компания увеличила выручку на 470 млн грн. – до 2,487 млрд грн., и получила 50,7 млн грн. чистого доха по сравнению с 91,2 млн грн. убытка в 2024-м. Фактически, решение Одесской ОВА спасло ООО "ФРИ-СИСТЕМ".

Титушки и фортификация

В целом, схемы Одесской ОВА по "капитализации войны" может быть очень широкой, и включать в себя строительство укреплений и уклонение от мобилизации.

Так, как утверждает та же Ирина Гриб, с целью сооружения фортификационных сооружений были выданы 1,5 млрд грн. авансов фирмам, взявшим на себя обязательства по их строительству. На деле же якобы укрепления не построены, контракты сорваны и все это расследуется НАБУ.

Заметим, что в 2024-м году Одесская ОВА активно заявляла о проведении фортификационных работ, в частности, департаментом капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации во главе с Егором Чикшеевым. Как утверждал сам Олег Кипер, в области строятся фортификационные сооружения, устанавливаются заградительные рубежи: "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

На какой стадии находятся все эти работы в 2026-м году по соображениям секретности – неизвестно, но любопытно, что на днях начальник Регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков заявил о необходимости укрепления Одессы. Странно, что по словам военнослужащего, регион имеет мощную систему обороны, которая есть, раскрыть ее состояние он не может, но вот усилить ее явно необходимо.

Весьма странный призыв – говорить об усилении обороны, когда никаких внешних признаков ни наземного, ни морского наступления на регион не наблюдается. Но зато весьма нелишне, если укреплений попросту нет. Как сообщали "Комментарии", антикоррупционные органы уже открыли не одно уголовное дело по фактам хищений на фортификациях.

По некоторым данным Одесская ОВА может иметь свою "долю" и с бизнеса на уклонистах в регионе. Так, на отдельных телеграм каналах утверждается, что якобы именно под эгидой ОВА была открыта общественная организация "Україна – це матір", члены которой создали добровольческий батальон с тем же названием и помогали одесским ТЦК. На деле же, "добробат" и ОО просто продавали удостоверения по цене от 1 до 3 тысяч долларов, а также предлагали подписку в Телеграмм-канале, где распространяли информацию о рейдах ТЦК. Также члены этого батальона могли выполнять роль "титушек" при рейдах самого ТЦК.

Действительно, в Киевском районном суде Одессы с 26 февраля рассматривается дело ОО "Україна – це матір" и одноименного "батальона".

Заметим, что деятельность Олега Кипера привлекает к себе столько внимания, что расследовать его деятельность требуют все больше людей. Правда, обязали это сделать СБУ только через суд, и каким будет результат открытия уголовного производства – непонятно. При этом не исключен вариант перехода Кипера на новую работу, например, в кресло генпрокурора Украины, о чем говорят уже более 2 лет.



