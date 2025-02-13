За что СНБО мог наложить пожизненные санкции на Петра Порошенко



















Вечером 12 февраля в Украине разразилась информационная бомба: СНБО ввел санкции против Петра Порошенко, пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность". Собеседники СМИ предполагают, что Порошенко даже могут обвинить в государственной измене. Не называя имен, намекнул на это и Владимир Зеленский.

Петр Порошенко

"Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России – каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", – сказал в обращении Зеленский.

13 февраля на сайте президента появился соответствующий указ. Следовательно, санкции введены пожизненно и предусматривают: лишение наград, блокирование активов, полное прекращение торговых операций, прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме Порошенко в списке Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук.

Сам Петр Порошенко, конечно, назвал это решение неконституционным и обвинил Зеленского в политических чистках. Его соратники и сторонники говорят о наступлении на демократию и политических репрессиях против оппозиции. Депутаты его фракции заблокировали трибуну Верховной Рады

Если попытаться отбросить эмоции и взглянуть на ситуацию трезво, в биографии пятого президента есть действия и решения, которые можно было бы расценивать как "стимулирующие коррупцию и взрывающие национальную безопасность". Влекут ли они квалификацию "государственная измена", пусть решают компетентные органы. Мы лишь дадим некую справку, опираясь на которую СНБО мог принять резонансное решение.

Уголь из так называемых "Л/ДНР"

В 2021 году пятому президенту сообщили о подозрении в государственной измене за покупку угля у так называемых "ДНР" и "ЛНР" в течение 2014-2015 годов. Фактически его обвинили в якобы заговоре с РФ во время боевых действий на Донбассе.

По версии следствия, Порошенко, Виктор Медведчук, министр энергетики Владимир Демчишин и "коммуникатор" с боевиками Сергей Кузяра сговорились для содействия "террористическим организациям", чтобы навредить территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины. Пятый президент вместе с Медведчуком, считало следствие, якобы преднамеренно срывали поставки угля из ЮАР, чтобы закупать его у так называемых "Л/ДНР". На неподконтрольных территориях обнаружили нужные шахты, официально зарегистрировали их в Киеве, заключили контракты и начали закупку угля. Де-юре украинского, де-факто – с оккупированных территорий. Схема продолжалась до 2017 года.

Легализация Медведчука в политике

Отношения бывшего президента Украины с кумом Путина были предметом исследования журналистами. При этом они заявляли, что якобы Порошенко открыл Медведчуку дверь в большую политику, легализовав его статус как важного переговорщика во время обмена пленными с РФ. Порошенко публично заявлял об эффективности Медведчука по этому вопросу.

Как писало Радио Свобода, благодаря СБУ Медведчука назначили в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске. В Киеве он стал "неформальным послом РФ" и одним из главных коммуникаторов между двумя странами и двумя президентами. Журналисты неоднократно снимали визиты кума Путина в президентскую резиденцию. А судя с пленок Bihus.info, Медведчук якобы говорил с Порошенко не только об обмене пленными, но и о собственных бизнес-интересах, в частности, приобретении дизельного трубопровода.

За время каденции Порошенко Медведчук стал системным политическим игроком в Украине, оброс медиа-активами и собственной фракцией в Верховной Раде, консолидировал пророссийские политсилы и продвигал выгодные Кремлю нарративы.

Команда Порошенко, вероятно, дала билет в государственное управление и состоятельную жизнь немалому количеству лиц, разоблачаемых сейчас на коррупции или даже работе на ФСБ. Например, в 2016 году карьеру в СБУ начал разоблаченный на днях крот Дмитрий Козюра, задержан руководитель Антитеррористического центра СБУ. В его же каденции чиновник времен Януковича Дмитрий Пляцук якобы "распилил" государственные оборонзаводы, о чем недавно рассказывала Украина правда.

Сначала "бизнесмен", потом – политик

Даже сторонникам пятого президента сложно спорить с тем, что Порошенко – крупный предприниматель. Впрочем, стоит отметить, что он непрерывно в политике с 1998 года и не оставлял ее ни на день. Параллельно перестраивал семейную бизнес-империю. Стал медиа-магнатом. По состоянию на 2022 год, был 12-м в списке самых богатых людей Украины, его состояние тогда оценивались в $730 млн. Одна лишь наличность, которая ему принадлежит согласно декларации, весит якобы больше тонны. При этом, по информации СМИ, Петр Порошенко якобы активно переписывал свои бизнес-активы на старшего сына Алексея.

В 2016 году "Панамские документы" раскрыли, что Порошенко якобы создал ряд оффшорных компаний для реструктуризации своего бизнеса во избежание налогообложения и конфликта интересов.

За время полномасштабной войны состояние Порошенко растет. Утверждается, что иностранные и украинские компании, принадлежащие политику и его семье, формируют пулы активов на средства якобы неуплаченных в Украине налогов, а легализуются эти активы, якобы путем приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты. Эти проценты Порошенко направляет на помощь ВСУ, укрепляя собственный образ величайшего донора армии в Украине. Конвертирует ли он это в политические баллы? Безусловно, потому что это – Порошенко.

Тотально коррумпированное окружение

Какими бы высокими ни были рейтинги президентов Украины в начале каденции, они всегда опускаются до уровня плинтуса. Обычно из-за их окружения – друзей, кумовьев, бизнес-партнеров, которым президенты "делегируют" управление государством. Порошенко здесь не просто не исключение, он – яркое подтверждение. В частности, он привел к власти своих нескольких ключевых соратников, которых впоследствии подозревали в коррупции.

Игорь Кононенко – армейский друг, бизнес-партнер. При президенте Порошенко был едва ли не самой влиятельной фигурой в государстве, якобы лоббировал назначение своих людей на руководящие должности стратегических государственных предприятий. О "теневом президенте" Украины Кононенко в свое время говорили даже в Госдепе США и Большой семерке.

Игорь и Олег Свинарчуки (Гладковские) – фигурировали вокруг скандалов, связанных с "Укроборонпромом". По данным расследование журналистов Bihus.Info, Свинарчуки вместе с сообщниками якобы занимались контрабандой, через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. СМИ отмечают, что размер хищений, по минимальным оценкам, якобы составлял 250 миллионов гривен.

Артур Герасимов – один из ближайших соратников Порошенко, сопредседатель его фракции "Европейская солидарность". Был якобы эдаким " смотрящим Порошенко" по Донетчине, его подозревают в продаже мест в партийных списках местным авторитетам. По сообщениям СМИ, именно Герасимов якобы обеспечил депутатский мандат одиозному Олегу Недаве из окружения Юрия Иванющенко от уже захваченного округа на территории Донецкой области. Указывается, что, вероятно, с Недавой Герасимов занимался "освоением" государственных и донорских средств на строительстве жилья для вынужденных переселенцев.

До карьеры в ЕС сам Герасимов баллотировался от партии пророссийского деятеля Сергея Шахова. Сейчас соратник Порошенко владеет состоянием, которое якобы не все указывает в декларации. Например, виллу в Испании за 10 млн грн.

Вышеперечисленные факты на самом деле известны уже не первый день. Впрочем, пока сложно предположить, опирался ли именно на них СНБО, когда принимал решение о пожизненных санкциях для Порошенко.



