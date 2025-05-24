ТОП-5 чиновников, которые работают несмотря на уголовные дела – кто они и почему им можно



















Уровень коррупции во время войны в Украине продолжает расти, что отмечается даже на бытовом уровне и признается в социологических опросах. И тем более вопиющим выглядят факты, когда высокопоставленные чиновники, уличенные в коррупционных или иных уголовно наказуемых деяниях, не только выходят "сухими из воды", но даже и не оставляют своих постов и должностей.

Чиновники, которые ходят под криминалом

"Комментарии" изучили биографии и обстоятельства дел 5 подобных госслужащих.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова – грозят 12 лет тюрьмы

начал процедуру ликвидации банка. Однако ФГВФЛ не ограничился этим, но и решил доказать через суд, что в банкротстве банка виновато его руководство, выдавшее эти кредиты на свои собственные компании. Руководство Фонда тем самым по сути вступило на "тропу войны" с НБУ, ведь в 2013 году Екатерина Рожкова трудилась в "Платинумбанке" заместителем главы правления, а в 2014-2015 годах исполняла обязанности главы финучреждения, то есть была в числе 12 топ-менеджеров банка, которые и вывели 1,1 млрд грн. из "Платинумбанка".

Судебные перипетии продолжались более 3 лет — в 2020 году ФГВФЛ обратился с иском в Хозяйственный суд Киева, в котором просил взыскать с экс-руководства "Платинумбанка" 1 млрд 477 млн 708 тыс. грн. Однако Хозсуд, а потом и Северный апелляционный суд отклонили иск и лишь решение Верховного суда Украины 28 июля 2021 года обязало суды низшей инстанции принять иск к рассмотрению. И лишь 12 июня Северный апелляционный суд удовлетворил иск (текст решения суда скрыт), обязав тем самым бывшее руководство "Платинумбанка" выплатить почти 1,5 млрд грн., в том числе и Екатерину Рожкову, а в июле информация о ней попала в Реестр должников.

Хотя сама первый зампред НБУ впоследствии оспорила решение через Верховный суд Украины, в рамках исполнительного производства №72392283 происходит продажа ее имущества. Впрочем, по версии ФГВФЛ исполнение решения суда происходит слишком медленно и Фонд подал жалобы на бездеятельность исполнителя в Хозсуд Киева, что будут рассматривать 5 июня.

Однако ситуация с выводом этих 1,1 млрд грн. не так проста, к примеру, по версии Национальной полиции Украины "вопреки целевому назначению, часть кредитных средств направлялась на погашение кредитных обязательств предприятий перед ПАО "Финбанк", а часть средств направлялась на счета нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвия), что не было предусмотрено условиями кредитных договоров". Это говорится в судебных документах в рамках уголовного производства №12015100000000334 от 10 апреля 2015 года, в котором экс-руководство банка проходят как подозреваемые в мошенничестве и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. А это между прочим, 12 лет лишения свободы. Правда последний судебный документ в рамках данного производства датируется январем 2023 года.

Первый заместитель КГГА Николай Поворозник – под сроком с 2020 года

Еще один первый зам, правда не НБУ, а главы КГГА – Николай Поворозник, также явно запутался в своих взаимоотношениях с законом, что, однако, не мешает ему продолжать занимать свой пост.

Как писали "Комментарии", 15 апреля 2025 года у него якобы случился обыск НАБУ из-за возможных хищений при ремонте госпиталя ветеранов в Киеве на сумму в 1,1 млрд грн, когда цены на стройматериалы могли быть завышены в среднем в 2,4 раза. А спустя 2 недели в отношении него открыли уголовное производство за злоупотребление властью.

Вероятно, происходящее является частью "войны" между КГГА во главе с Виталием Кличко и КМВА во главе с Тимуром Ткаченко за власть и полномочия в столице, которые пресс-служба Киевгорсовета различает четко. В частности, КГГА не признает увольнения Николая Поворозника с поста первого замглавы именно "гражданской" администрации столицы.

Вообще, к отстранению от своей должности Николаю Поворознику не привыкать – так, в апреле 2020 года он уже отстранялся от своей должности за якобы получение взятки в 125 тысяч долларов. Передача подношения осуществлялась через посредника, но спустя 11 месяцев чиновник вернулся в свой кабинет.

Тем не менее, то что первым заместителем мэра столицы является человек с таким коррупционным шлейфом и бэкграундом, выглядит весьма странно. Правда приговоров суда в отношении него, в отличие от Екатерины Рожковой, даже не уголовных, пока нет.

Народный депутат Николай Тищенко – грозят 5 лет за избиение и похищение военного

Народный депутат Украины Николай Тищенко давно вызывал возмущение своим поведением, которое считали недостойным для парламентария, и должен был сложить депутатский мандат. Но лишь летом 2024 года парламентарий можно сказать докатился до криминала.

Так, осуществляя так называемую "борьбу с мошенническими колл-центрами" в Днепре, 21 июня 2024 года Николай Тищенко со своими охранниками незаконно задержал экс-военнослужащего ВСУ и нанес ему телесные повреждения. Несмотря на призывы сложить мандат, парламентарий этого и не подумал сделать, получив подозрение и домашний арест. Впрочем, последний был совсем недавно, 12 мая, смягчен с круглосуточного до ночного, то есть ни о каком уходе из Верховной Рады уже не стоит и говорить.

Евгений Мецгер – бить журналистов безнаказанно

В октябре 2021 года в помещении государственного "Укрэксимбанка" произошло нападение на съемочную группу программы "Схемы" во время съемки интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером. Последний приказал охране отобрать и уничтожить запись, но последняя появилась позднее в свободном доступе.

Результатом стало открытие уголовного производства по статьям о противодействии профессиональной деятельности журналистов (статья 171 УК Украины) и нанесение побоев (статья 126 УК Украины) в отношении самого Мецгера и двух сотрудников безопасности банка.

Спустя почти год, в сентябре 2022 года Евгений Мецгер получил наказание в виде 3400 гривен штрафа, а в ноябре стал председателем правления ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" (вид деятельности – кредитование, уставной фонд – 70 млрд грн.) и которое возглавляет до сих пор.

Слово "частное" в названии компании не должно обманывать, ведь 100% собственником компании по данным аналитического сервиса YouControl является Министерство финансов, то есть по сути предприятие является государственным. То, что после скандала топ-менеджер государственного "Укрэксимбанка" перешел в государственную же компанию, отчетливо говорит об отношении власти к "вине" Евгения Мецгера в происшествии с журналистами.

В марте 2025 года Киевский апелляционный суд закрыл дело о нападении на журналистов из-за истечения срока давности, тем самым избавив самого Евгения Мецгера от уголовного наказания, которое грозило ему лишением свободы на срок до 5 лет.

Региональное измерение – мэр Одессы Геннадий Труханов под судом почти 9 лет

Городской голова Одессы с 2014 года Геннадий Труханов почти вот уже 9 лет находится в подвешенном состоянии из-за "дела завода Краян". Такое название получило расследование НАБУ и САП вокруг покупки мэрией здания одноименного завода за 185 млн грн. для нужд расширившегося состава горадминистрации. По версии следствия, здание было куплено у фирмы, которая до того приобрела его за 11,5 млн грн., то есть имело место явное завышение цены.

Но несмотря на тянущееся уже почти 9 лет (с ноября 2026-го) расследование, ясности с делом до сих пор нет – так, в марте 2021-го его передали в Высший антикоррупционный суд, в 2023-м Геннадий Труханов внес залог, а в январе 2024 года зачитали обвинительный акт. Тем не менее, более никаких действий по данному делу пока так и не произошло.

Кумовство и региональный фактор – почему одиозные чиновники не увольняются

Но почему с учетом скандалов, уголовных дел, и даже кое у кого вступивших в силу приговоров судов, чиновники продолжают занимать места в своих высоких кабинетах? "Комментарии" нашли несколько вариантов ответа на данный вопрос.

1) Кумовство с властью – этот вариант стал наиболее распространенным в скандальных ситуациях нашего ТОПа

Так, народный депутат Украины Николай Тищенко является кумом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, называемого едва ли не "серым кардиналом" власти. Последний официально признал, что крестил сына народного избранника, но подчеркнул, что это было много лет назад, и он не поддерживает с ним отношений и не одобряет его поступков. Но несмотря на публичность таких выражений, вероятно, полностью от общения с кумом и его поддержки Андрей Ермак все же не отказался.

Схожая сиутация и у Евгения Мецгера, чья жена Юлия, как утверждает Цензор.Нет, является кумой экс-актрисы "95 квартала" Елены Кравец. Последняя была постоянной партнершей Владимира Зеленского на съемочной площадке ТВ-шоу и административным директором "Студия Квартал-95".

Впрочем, факт личного знакомства и дружбы Елена Кравец и Юлия Мецгер никогда не скрывали, регулярно отмечая друг друга на личных фото как минимум с 2017 года.

2) Дружба с властью — когда чиновник их устраивает

Необязательно быть кумом кого-то из власти, чтобы ее устраивать, достаточно просто с ней дружить и быть удобным.

Так, "Комментарии" писали, что Николай Поворозник вполне устраивает ОПУ на посту первого замглавы КГГА, может даже стать новым "смотрящим" за столицей после бегства Дениса Комарницкого. Причина такой снисходительности, как раз заключается в количестве уголовных дел, открытых против чиновника, ведь у власти появляется рычаг влияния на него. Да и поддержкой самого мэра Виталия Кличко, правда во многом вынужденной, Николай Поворозник продолжает пользоваться.

Сложнее ситуация с первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой, которая занимает данное кресло почти 7 лет — с июня 2018-го. По данным источников "Комментарии", ее устойчивость в центральном банке объясняется покровительством экс-главы Администрации президента Петра Порошенко – Бориса Ложкина.

Заметим, что действительно, именно во времена руководства Ложкиным АП Украины карьера Екатерины Рожковой развивалась весьма успешно – придя в НБУ в 2015-м году, уже в январе следующего года она стали и. о. заместителя председателя Нацбанка. От приставки же она избавилась в октябре, спустя 2 месяца после отставки Бориса Ложкина.

Как утверждают источники "Комментарии", Борис Ложкин являлся якобы совладельцем "Платинумбанка" в котором до работы в НБУ трудилась Екатерина Рожкова, и банкротство которого ей ставят в вину. Действительно, по данным "Украинской правды" как минимум в 2016-м году глава АП Украины активно представлял интересы владельца банка Бориса Кауфмана в табачном бизнесе последнего – компании "Мегаполис" (ныне "Теддис Украина") и которую связывали с российским бизнесом.

Вместе с тем, дела Бориса Ложкина после победы Владимира Зеленского на президентских выборах поначалу были непростыми. Как утверждал бизнесмен Игорь Коломойский, весной 2019 года экс-глава Администрации президента Петра Порошенко прятался в Израиле и просил его помощи с налаживании отношений с новым президентом.

Хотя с тех пор отношения у самого Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским испортились, Борис Ложкин с главой государства похоже чувствует себя уверенно. Так, президента не раз замечали на мероприятиях, организованных с участием Еврейской конференции Украины, например, на встрече с лидерами мировых еврейских сообществ. При этом президент конференции Борис Ложкин не упускает возможности заявить о своей лояльности главы государству, так что отношения у них после весны 2019 года и впрямь заметно улучшились.

3) Региональный фактор – продолжает играть роль

Несколько в стороне стоит ситуация с мэром Одессы Геннадием Трухановым, поскольку его случай носит двойственный характер. Так, по словам политического эксперта Олега Постернака, региональные элиты стали значительной силой после местных выборов 2020 года и даже в условиях военных государственных администраций, продолжают иметь значительный вес, и это надо учитывать.

"В политической практике давно повелось, что те или иные расследования, в том числе коррупционного характера, всегда использовались в качестве аргумента непрямого влияния и обеспечения максимальной лояльности. Механизмы отстранения мэров прописаны в законодательстве и это широкая практика. На данный момент решение об отстранении сельского, поселкового, городского председателя может быть принято следственным судьей с целью недопущения противоправного препятствования уголовному производству", — отмечает эксперт для "Комментарии", говоря о возможном влиянии дела против Труханова.

Вместе с тем Олег Постернак отмечает, что и в условиях многие мэры обладают высоким уровнем политического доверия, показав организованность и сосредоточенность в решении повседневных проблем жителей из-за воздушных атак РФ, расселении пострадавших, обеспечении социальной помощью, восстановлением поврежденного жилья и т.д. Центральной власти сложно противодействовать мэрам городов с большим населением, но подобные кейсы есть, в частности Чернигов.

"Поэтому, учитывая объем влияния мэров и региональных элит после реформы децентрализации, определенно положительный шлейф от деятельности некоторых глав громад в сложный период войны, уровень доверия и популярности на местах становится очевидным, что представители местного самоуправления — это потенциально серьезная политическая сила, которую Банковая хотела бы держать в фарватере своих интересов", — резюмирует эксперт, говоря о том, что в условиях войны власти вынуждены учитывать интересы других групп.

Тем временем несмотря на рост коррупции, украинские чиновники постоянно получают прибавку к заработной плате и обходятся украинцам все дороже.