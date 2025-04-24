Когда жены богаче мужей: ТОП-5 украинских топ-чиновников, супруги которых зарабатывают больше

Несмотря на 5-кратный рост расходов госбюджета на зарплаты чиновникам, и то, что средняя оплата труда госслужащих сегодня почти втрое больше среднего дохода по стране, некоторые украинские топ-чиновники официально продолжают находиться в тени своих супруг, уступая им в доходах. "Комментарии" составили рейтинг того, кто из украинских топ-чиновников в материальном смысле уступает своим вторым половинам, во всяком случае, официально.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

№5 Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

Один из вице-премьеров Украины с сентября 2024 года, а до того замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба, также в плане доходов уступает жене Галине, правда не так уж сильно – на 747 тысяч гривен его зарплаты в 2024-м году, супруга заработала 1 млн 757 тыс. грн. Причем 93 тысячи из дохода жены вице-премьера, приходятся на продажу государству электроэнергии по "зеленому тарифу".

Галина Дмитриченко-Кулеба занялась бизнесом сравнительно недавно, зарегистрировав ФОП в сфере деятельности права в октябре 2023 года. До этого времени жена будущего вице-премьера трудилась адвокатом в разных компаниях, в частности, в Smart solutions law group.

№4 Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль

Всего за 2024-й год нынешний аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заработал чуть более 1,5 млн грн., в том числе 955 тысяч работая главой Фонда госимущества, 391 тысячу уже как глава АПК с 5 сентября и 170 тысяч от продажи недвижимости.

А вот супруга министра Ксения как предприниматель получила доход в 3 млн 411 тыс. грн., которые ей принес собственный ФОП, зарегистрированный еще в мае 2018 года. Как и Анастасия Федорова, Ксения Коваль также занимается бизнесом в сфере дизайна, но не одежды, а интерьера.

Супруге министра принадлежит Koval Studio Design, которая как говорит сайт студии, работает более 14 лет и имеет в портфолио около 200 реализованных дизайн-проектов домов, квартир, офисов и прочих объектов недвижимости.

№3 Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров

"Цифровой" вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров также не является главным кормильцем в своей семье – при зарплате чиновника в 2024-м году в 1 млн 126 тыс. грн. его жена Анастасия заработала более чем в 4 раза больше, 4 млн. 838 тыс. грн. Эти доходы жене вице-премьера принес ее ФОП, через который она торгует в Интернете.

Как рассказывал сам Михаил Федоров, его супруга ранее трудилась преподавателем IT-английского языка, а с 2019 года создала свой собственный бренд одежды Cover Apparel, который вероятно и продает через ФОП, который она учредила в июле 2019 года. Сам же бренд был зарегистрирован на имя супруги вице-премьера в декабре 2021 года.

№2 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отнюдь не является самым богатым в собственном правительстве, более того, его супруга Екатерина заработала в 2024-м году порядка 8,5 млн грн., что в 7,3 раза больше чем глава Кабмина (1 млн. 160 тыс. грн.). Доходы жены главы правительства принесли зарплата в принадлежащем ей ЧП "Кадис юа" — 24 000 гривен (2000 гривен в месяц), 7 млн 464 тыс. грн. от занятия бизнесом и 994 тысячи от продажи недвижимости.

Согласно данным из открытых реестров, Екатерина Шмыгаль зарегистрирована как ФОП занимающаяся посредничеством в продаже товаров, и владелица ЧП "Кадис юа" (деятельность – аренда недвижимости, уставной фонд – 30 млн грн). И вот с этими самыми 30 миллионами гривен возникает интересный вопрос – ЧП было создано в январе 2024 года и средств на его открытие у четы Шмыгалей просто не было.

Так, по данным декларации о доходах премьер-министра за 2023-й год, с женой у них были 352 тысячи долларов (около 14,8 млн грн.) и около 278 тысяч гривен. При этом в декларации за 2024-й те самые 352 тысячи долларов четы Шмыгалей на месте, то есть откуда у жены премьера взялись 30 млн грн. чтобы внести их в уставной фонд ЧП "Кадис юа" — непонятно.

№1 Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Руслан Магомедов

С точки зрения традиционного восточного менталитета, в котором мужчина однозначно воспринимается как глава семьи и "добытчик", ситуация с главой НКЦБФР Украины Русланом Магомедовым вероятно, выглядит весьма неприятно. При более чем хорошей заработной плате в 1,9 млн грн. за 2024-й год, чем не может похвастаться ни один министр в Украине, он все равно более чем впятеро уступает по своим доходам гражданской жене Евгении Грищенко. Последняя только в виде зарплаты за 2024-й год получила 10 млн 532 тыс. грн., и еще 1 млн 41 тыс. грн. выручила от погашения облигаций внутреннего государственного займа.

Заметим, что источником столь щедрой зарплаты примерно в 250 тысяч долларов в год или более 20 тысяч в месяц (при среднем курсе доллара в 2024-м в 42 гривны), является ООО "Инвестиционный капитал Украина". Заметим, что по данным аналитической системы YouControl, весь доход ООО за 2024-й год составил 19,1 млн грн., то есть большую часть дохода фирмы просто отдали одной сотруднице.

Но куда интереснее, что из себя представляет то самое ООО "Инвестиционный капитал Украина" — это часть группы компаний ICU, работающую (такое совпадение), на рынке ценных бумаг, инвестиционных и банковско-финансовых услуг. Владельцами группы компаний являются Макар Панесюк и Константин Стеценко.

Заметим, что и ООО "Инвестиционный капитал Украина" и ICU фигурируют в ряде уголовных производств, например, под № 72023000500000006. Так, ООО подозревается в отмывании преступных доходов и присвоении имущества, что только за 2022-й год принесло им 630 млн грн. В целом же речь может идти о 950 млн грн., которые компания заработала на выводе доходов от ОВГЗ, которые принадлежали российским банкам, ликвидированным в 2022-м году. Ценные бумаги вернулись государству, а вот доходы ушли в ООО "Инвестиционный капитал Украина" и банк "Авангард", также входящий в состав ICU.

Данные обстоятельства ставят серьезный вопрос – за что гражданская жена главы НКЦБФР Украины Руслана Магомедова получает такую большую зарплату, а искать ответ на него, похоже, стоит уже правоохранителям.

Министр обороны Украины Рустем Умеров стоит немного особняком в списке членов правительства, так, с одной стороны его общий доход за 2024-й год в 4 млн 923 тыс. грн. выглядит почти в 3 раза больше дохода жены Лейлы в 1 млн 843 тыс. грн. Но в то же время при зарплате главы МО в 1 млн 623 тыс. его супруга зарабатывает больше, так как 3,3 млн грн. Рустем Энверович заработал на продаже неких ценных бумаг. Правда какие именно ценные бумаги или корпоративные права продал министр обороны, непонятно, ведь по декларациям 2023-2024 годов он владеет 100% ООО "Компания Блек Си", управление которой он передал, но их стоимость равна лишь 500 тысячам гривен.

Интересно, что зарплату жена министра получает в американском инвестиционном фонде Astem Ventures Inc, на сайте которой компания позиционируется как серьезный инвестфонд работающий с 1991 года. Компания имеет интересы на рынке недвижимости, бизнес-консалтинга, ценных бумаг и работает на развивающихся рынках.

Интересно, что еще до попадания в Минобороны Рустем Умеров занимался бизнесом и среди его бизнес-структур известны:

ООО "Астем" (код – деятельность головных офисов компаний, уставной фонд – 50 000 гривен), которым руководит сейчас некий Рефат Умеров, возможно, родственник главы МО;

Благотворительный фонд "Астем фаундешен" — на сайте фонда Рустем Умеров прямо указывается как соучредитель фонда, а последний является подразделением группы компаний Astem, связанной с главой оборонного ведомства Украины.

Иными словами, американский инвестиционный фонд Astem Ventures Inc в котором получает зарплату жена министра, скорее всего является частью семейного бизнеса четы Умеровых. В него также входит американская же Petcube, Inc, акциями которой владеет сам Рустем Умеров и которые он передал в управление уже упомянутой ООО "Астем".

Кстати, Astem Ventures Inc и Petcube, Inc зарегистрированы в американских штатах Флорида и Делавэр соответственно, которые благодаря упрощенному режиму оформления бизнеса и налогообложения, являются как бы внутренними "офшорами" в США, но юридически таковыми не считаются. Как результат, регистрировать компании в обоих штатах любят не только граждане США.

Как писали "Комментарии", с началом полномасштабной российской агрессии украинские чиновники стали обходится бюджету и налогоплательщикам в 5 раз дороже чем в 2021-м.