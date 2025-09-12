А Кличко-то «голый» - от мэра Киева ушел последний сподвижник Дмитрий Белоцерковец

Рубрики
Вокруг городского головы Киева Виталия Кличко все туже затягивается петля скандалов, конфликт с центральной властью в самом разгаре. При этом мэр "сдает" членов собственной команды. Последним аккордом этой возможной агонии, может стать уход с поста сопредседателя промэрской фракции "УДАР" в Киевгорсовете, Дмитрия Белоцерковца.
"Комментарии" решили разобраться, что же происходит в столице, можно ли говорить о начале конца для Виталия Кличко и чего ожидать как от городского головы, так и его уже очевидно, бывшего, сподвижника.
Дмитрий Белоцерковец теперь без Виталия Кличко
Об уходе Дмитрия Белоцерковца с поста одного из двух сопредседателей фракции "УДАР" в четверг, 11 сентября, сообщило издание "Левый берег", по данным которого о своем уходе депутат заявил на заседании фракции. Как отмечало издание, причины ухода не были озвучены, что странно, ведь в рядах "УДАРА" политик находится с 2012 года, на местных выборах 2020-го входил в первую десятку партии и считался одним из ближайших сподвижников Виталия Кличко.
Поскольку причина увольнения была неизвестна, "Левый берег" предположил, что речь может быть в некоем конфликте, зримым свидетельством которого был эмоциональный разговор мэра и сопредседателя его фракции, зафиксированный 22 июля во время "картонного майдана".
Вместе с тем, кроме информации "Левого берега", других доказательств ухода Дмитрия Белоцерковца с его поста нет. Так, на официальном сайте Киевгорсовета его фамилия по-прежнему стоит в списке глав депутатских фракций, на Facebook-странице депутата последний пост датируется 27 августа, хранит молчание и столичный градоначальник.
"Комментарии" пытались получить официальные комментарии у экспертов, депутатов Киевгорсовета и в Киевской городской военной администрации, однако везде предпочли хранить молчание. Такое единодушие свидетельствует о важности данной информации, которая, вероятно, для многих стала полной неожиданностью. Так что далеко не все понимают, что же, собственно говоря происходит в коридорах столичной власти.
Однако некоторые версии происходящего все-таки вскоре появились.
Коррупция, служба в ВСУ или свой политический проект – почему Белоцерковец решил уйти
Как утверждает "КиевВласть", о своем уходе Дмитрий Белоцерковец заявил на заседании фракции "УДАРА" еще в понедельник, 8 сентября, отметив, что возможно мобилизуется в ряды ВСУ, что позволит избежать уголовного преследования и добавит очков для будущей политической карьеры.
При этом причинами отставки "КиевВласть" считает одну из двух версий:
- недовольство мэра Киева Виталия Кличко провалами в работе Дмитрия Белоцерковца, который не способен договариваться с партнерами в Киевгорсовете (в первую очередь с "Европейской Солидарностью");
- нервозность Виталия Кличко из-за уголовных производств по Дмитрию Белоцерковцу.
Кстати, последней каплей стало именно появление Виталия Кличко на митинге против давления на НАБУ, в ходе которого он нарвался на резкую критику активистов, хотя тот же Дмитрий Белоцерковец заявлял мэру, что его очень любят в этих кругах.
Источник "Комментарии" в Киевгорсовете, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что дальнейшая мобилизация в ВСУ с целью избежать уголовного преследования, кажется маловероятной.
Заметим, что за Дмитрием Белоцерковцем действительно охотятся правоохранители. Так 8 апреля 2025 года в доме тогда еще сопредседателя "УДАРА" в Киевгорсовете провели обыск, а у него по дороге в мэрию изъяли телефон. Если верить заявлению политической партии "УДАР", все это было сделано без всяких сопровождающих документов.
Сам депутат тогда связал эти обыски с попыткой сорвать его назначение секретарем Киевгорсовета вместо Владимира Бондаренко, который чуть ранее ушел в отставку из-за расследования по киевскому "смотрящему" Денису Комарницкому.
Заметим, что проблемы с правоохранителями у Дмитрия Белоцерковца никуда не делись, что и вызвало разговоры о возможном желании "закрыть" их уходом в ВСУ. Но как показала история экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова как раз в апреле, данная "лазейка" часто уже не работает.
Заметим, что интерес к Дмитрию Белоцерковцу давний – еще в апреле 2023 года он обнаружил в кабинете и авто прослушку, а в 2020-м был интересен НАБУ в связи с незаконным обогащением.
Мэр Кличко остался без команды и виноват в этом сам
Хотя мэр Виталий Кличко никак не комментирует отставку своего протеже, очевидно, что расследования коррупции в стенах Киевгорсовета его очень беспокоит. Так, 11 сентября на своей странице в Facebook он сообщил о продолжении политического преследования в отношении 6 депутатов горсовета. Группе депутатов должны были вручить подозрения и провести обыски по делу о якобы безосновательной компенсации командировочных.
Речь шла об Александре Бродском ("Батькивщина"), Викторе Домогальском ("УДАР"), Леониде Емце ("Евросолидарность"), Виктории Мухе ("УДАР"), Владимире Андрусишине ("Евросолидарность") и Григории Маленко ("Голос").
Заметим, что все партии, прежде всего "Евросолидарность", являются потенциальными союзниками мэра в сессионном зале Киевгорсовета, ведь из 90 депутатов лишь 29 относятся к "УДАРу", зато у политсилы Петра Порошенко целых 30 депутатских "штыков".
Надо сказать, что Виталию Кличко не привыкать к скандалам деятельности возглавляемой им столичной власти, что особенно ярко заметно стало в текущем году.
Начало положило расследование деятельности многолетнего "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого, бежавшего в марте заграницу. Затем у правоохранителей возникли вопросы к топ-чиновникам городской администрации:
16 апреля – обыск у первого заммэра Киева Николая Поворозника;
17 апреля – обыск у заммэра столицы Владимира Прокопива;
конец апреля и май – информационная и финансовая "война" с начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко;
10 июля – подозрение директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандиборе и уже бывшему секретарю и заместителю Виталия Кличко – Владимиру Бондаренко, место которого якобы мог занять Дмитрий Белоцерковец.
Массированная атака 10 июня вызвала гневную реакцию мэра, разразившегося заявлением в Telegram, что с 2019-го по конец весны 2025 года открыты более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. В администрации провели более 1200 обысков и вручили более 300 подозрений, но в законную силу вступили всего 4 приговора.
Что и говорить, масштаб "подкопа" под столичные власти впечатляет, но при всем этом поведение самого Виталия Кличко вызывает удивление. Так, хотя он говорит о всего 4 приговорах, структура городской власти заметно изменилась:
- посидел в СИЗО и вышел под залог заместитель Виталия Кличко – Петр Оленич, который ведет себя тихо;
- в отставку ушел уже упомянутый ранее Владимир Бондаренко, что не спасло его от подозрения силовиков;
- под домашний арест угодил заммэра столицы Владимир Прокопив, подозреваемый в создании схемы по вывозу "уклонистов" за границу;
- тихо ведут себя заместители Кличка – Петр Пантелеев и Вячеслав Непоп.
- временно отстранен от обязанностей первый заммэра Николай Поворозник, пока полиция расследует вечеринку чиновника в день траура 25 апреля;
- наконец, уход из руководства фракции Дмитрия Белоцерковца.
Характерно, что в 2024-м году сам Виталий Кличко обратился в НАБУ по поводу нарушений, выявленных при ремонте Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны. Важным обстоятельством является то, что именно Николай Поворозник курирует деятельность Департамента здравоохранения КГГА и нарушения или хищения в нем, еще и при ремонте на 1,1 млрд грн., как минимум бросают тень на него. В случае же, если в НАБУ предъявят обвинение первому заммэра, он может решить, что городской голова попросту "настучал" на него, вольно или невольно, и счесть себя окончательно свободным от обязательств.
Кроме того, как сообщал источник "Комментарии" в мае, деловые круги столицы растеряны ситуацией, сложившейся после бегства "смотрящего" Дениса Комарницкого, и парализованностью столичной власти. Если порядок в управлении городом, решении их интересов (прежде всего выделении земли и согласовании строительства) не будут найдены, мэр лишится их поддержки.
Можно с уверенностью сказать, что Дмитрий Белоцерковец стал тем “мальчиком”, который сказал то, что видят все – а "король-то голый", но в нашем случае у "короля" есть фамилия.