А Кличко-то «голый» - от мэра Киева ушел последний сподвижник Дмитрий Белоцерковец

Вокруг городского головы Киева Виталия Кличко все туже затягивается петля скандалов, конфликт с центральной властью в самом разгаре. При этом мэр "сдает" членов собственной команды. Последним аккордом этой возможной агонии, может стать уход с поста сопредседателя промэрской фракции "УДАР" в Киевгорсовете, Дмитрия Белоцерковца.

Виталий Кличко (фото из открытых источников)

"Комментарии" решили разобраться, что же происходит в столице, можно ли говорить о начале конца для Виталия Кличко и чего ожидать как от городского головы, так и его уже очевидно, бывшего, сподвижника.

Дмитрий Белоцерковец теперь без Виталия Кличко

Об уходе Дмитрия Белоцерковца с поста одного из двух сопредседателей фракции "УДАР" в четверг, 11 сентября, сообщило издание "Левый берег", по данным которого о своем уходе депутат заявил на заседании фракции. Как отмечало издание, причины ухода не были озвучены, что странно, ведь в рядах "УДАРА" политик находится с 2012 года, на местных выборах 2020-го входил в первую десятку партии и считался одним из ближайших сподвижников Виталия Кличко.

Поскольку причина увольнения была неизвестна, "Левый берег" предположил, что речь может быть в некоем конфликте, зримым свидетельством которого был эмоциональный разговор мэра и сопредседателя его фракции, зафиксированный 22 июля во время "картонного майдана".

Вместе с тем, кроме информации "Левого берега", других доказательств ухода Дмитрия Белоцерковца с его поста нет. Так, на официальном сайте Киевгорсовета его фамилия по-прежнему стоит в списке глав депутатских фракций, на Facebook-странице депутата последний пост датируется 27 августа, хранит молчание и столичный градоначальник.

"Комментарии" пытались получить официальные комментарии у экспертов, депутатов Киевгорсовета и в Киевской городской военной администрации, однако везде предпочли хранить молчание. Такое единодушие свидетельствует о важности данной информации, которая, вероятно, для многих стала полной неожиданностью. Так что далеко не все понимают, что же, собственно говоря происходит в коридорах столичной власти.

Однако некоторые версии происходящего все-таки вскоре появились.

Коррупция, служба в ВСУ или свой политический проект – почему Белоцерковец решил уйти

Как утверждает "КиевВласть", о своем уходе Дмитрий Белоцерковец заявил на заседании фракции "УДАРА" еще в понедельник, 8 сентября, отметив, что возможно мобилизуется в ряды ВСУ, что позволит избежать уголовного преследования и добавит очков для будущей политической карьеры.

При этом причинами отставки "КиевВласть" считает одну из двух версий:

- недовольство мэра Киева Виталия Кличко провалами в работе Дмитрия Белоцерковца, который не способен договариваться с партнерами в Киевгорсовете (в первую очередь с "Европейской Солидарностью");

- нервозность Виталия Кличко из-за уголовных производств по Дмитрию Белоцерковцу.

Кстати, последней каплей стало именно появление Виталия Кличко на митинге против давления на НАБУ, в ходе которого он нарвался на резкую критику активистов, хотя тот же Дмитрий Белоцерковец заявлял мэру, что его очень любят в этих кругах.

Источник "Комментарии" в Киевгорсовете, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что дальнейшая мобилизация в ВСУ с целью избежать уголовного преследования, кажется маловероятной.

"Скорее всего Дмитрий Белоцерковец рассчитывает на создание собственного политического проекта, до которого как он считает, уже дорос. Но остается проблема финансирования проекта, так как кто может выступить его спонсором – совершенно непонятно", — заявил наш собеседник.

Заметим, что за Дмитрием Белоцерковцем действительно охотятся правоохранители. Так 8 апреля 2025 года в доме тогда еще сопредседателя "УДАРА" в Киевгорсовете провели обыск, а у него по дороге в мэрию изъяли телефон. Если верить заявлению политической партии "УДАР", все это было сделано без всяких сопровождающих документов.

Сам депутат тогда связал эти обыски с попыткой сорвать его назначение секретарем Киевгорсовета вместо Владимира Бондаренко, который чуть ранее ушел в отставку из-за расследования по киевскому "смотрящему" Денису Комарницкому.

Заметим, что проблемы с правоохранителями у Дмитрия Белоцерковца никуда не делись, что и вызвало разговоры о возможном желании "закрыть" их уходом в ВСУ. Но как показала история экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова как раз в апреле, данная "лазейка" часто уже не работает.

Заметим, что интерес к Дмитрию Белоцерковцу давний – еще в апреле 2023 года он обнаружил в кабинете и авто прослушку, а в 2020-м был интересен НАБУ в связи с незаконным обогащением.

Мэр Кличко остался без команды и виноват в этом сам

Хотя мэр Виталий Кличко никак не комментирует отставку своего протеже, очевидно, что расследования коррупции в стенах Киевгорсовета его очень беспокоит. Так, 11 сентября на своей странице в Facebook он сообщил о продолжении политического преследования в отношении 6 депутатов горсовета. Группе депутатов должны были вручить подозрения и провести обыски по делу о якобы безосновательной компенсации командировочных.

Речь шла об Александре Бродском ("Батькивщина"), Викторе Домогальском ("УДАР"), Леониде Емце ("Евросолидарность"), Виктории Мухе ("УДАР"), Владимире Андрусишине ("Евросолидарность") и Григории Маленко ("Голос").

Заметим, что все партии, прежде всего "Евросолидарность", являются потенциальными союзниками мэра в сессионном зале Киевгорсовета, ведь из 90 депутатов лишь 29 относятся к "УДАРу", зато у политсилы Петра Порошенко целых 30 депутатских "штыков".

Надо сказать, что Виталию Кличко не привыкать к скандалам деятельности возглавляемой им столичной власти, что особенно ярко заметно стало в текущем году.

Начало положило расследование деятельности многолетнего "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого, бежавшего в марте заграницу. Затем у правоохранителей возникли вопросы к топ-чиновникам городской администрации:

16 апреля – обыск у первого заммэра Киева Николая Поворозника;

17 апреля – обыск у заммэра столицы Владимира Прокопива;

конец апреля и май – информационная и финансовая "война" с начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко;

10 июля – подозрение директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандиборе и уже бывшему секретарю и заместителю Виталия Кличко – Владимиру Бондаренко, место которого якобы мог занять Дмитрий Белоцерковец.

Массированная атака 10 июня вызвала гневную реакцию мэра, разразившегося заявлением в Telegram, что с 2019-го по конец весны 2025 года открыты более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. В администрации провели более 1200 обысков и вручили более 300 подозрений, но в законную силу вступили всего 4 приговора.

Что и говорить, масштаб "подкопа" под столичные власти впечатляет, но при всем этом поведение самого Виталия Кличко вызывает удивление. Так, хотя он говорит о всего 4 приговорах, структура городской власти заметно изменилась:

- посидел в СИЗО и вышел под залог заместитель Виталия Кличко – Петр Оленич, который ведет себя тихо;

- в отставку ушел уже упомянутый ранее Владимир Бондаренко, что не спасло его от подозрения силовиков;

- под домашний арест угодил заммэра столицы Владимир Прокопив, подозреваемый в создании схемы по вывозу "уклонистов" за границу;

- тихо ведут себя заместители Кличка – Петр Пантелеев и Вячеслав Непоп.

- временно отстранен от обязанностей первый заммэра Николай Поворозник, пока полиция расследует вечеринку чиновника в день траура 25 апреля;

- наконец, уход из руководства фракции Дмитрия Белоцерковца.

данным "Наші гроші" завышалась в 2,5 раза.

Характерно, что в 2024-м году сам Виталий Кличко обратился в НАБУ по поводу нарушений, выявленных при ремонте Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны. Важным обстоятельством является то, что именно Николай Поворозник курирует деятельность Департамента здравоохранения КГГА и нарушения или хищения в нем, еще и при ремонте на 1,1 млрд грн., как минимум бросают тень на него. В случае же, если в НАБУ предъявят обвинение первому заммэра, он может решить, что городской голова попросту "настучал" на него, вольно или невольно, и счесть себя окончательно свободным от обязательств.

Кроме того, как сообщал источник "Комментарии" в мае, деловые круги столицы растеряны ситуацией, сложившейся после бегства "смотрящего" Дениса Комарницкого, и парализованностью столичной власти. Если порядок в управлении городом, решении их интересов (прежде всего выделении земли и согласовании строительства) не будут найдены, мэр лишится их поддержки.

Можно с уверенностью сказать, что Дмитрий Белоцерковец стал тем “мальчиком”, который сказал то, что видят все – а "король-то голый", но в нашем случае у "короля" есть фамилия.