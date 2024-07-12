Запрет УПЦ в Украине: в чем ключевые риски законопроекта и как выйти из непростой ситуации

Чтобы стать членом Европейского Союза, Украина должна пройти долгий путь и урегулировать многие проблемы. В частности, решить проблему коррупции, независимость правосудия, реформирование правоохранительных органов, защищенность бизнеса и инвестиций. Эксперты прогнозируют, что Украина сможет справиться со всеми задачами и через несколько лет стать членом европейского сообщества. Однако они предостерегают, все же есть одна проблема, которая может все испортить и помешать движению Украины в ЕС.

Киево-Печерская лавра

Чем может навредить Украине запрет УПЦ

Когда эксперты говорят о препятствиях на пути движения в ЕС, они подразумевают в том числе и законопроект №8371, которым фактически запрещается деятельность УПЦ.

Если говорить о критериях вступления в ЕС, которым должна соответствовать Украина, то в политическом блоке прописано наличие стабильных институций, гарантирующих демократию, верховенство права и защиту прав меньшинств. При этом европейцы считают, что Украина должна работать над улучшением этих институций. В ЕС категорически не поддерживают все, что связано с сужением прав граждан. Именно поэтому у них могут быть вопросы к законопроекту о запрете УПЦ, ведь к вопросу свободного вероисповедания европейские партнеры относятся очень осторожно. Украина даже отозвала из дерогации (отступление от гарантии прав и свобод) в Совете Европы блок, в котором отказывалась во время войны гарантировать свободу вероисповедания.

Что касается самого законопроекта, который уже окрестили "Законом о запрете УПЦ", то его сторонники утверждают , что он регулирует вопросы национальной безопасности и запрещает деятельность религиозных организаций, подчиняющихся религиозным организациям, расположенным в стране-агрессоре, то есть в России. В качестве примера приводят факт, что СБУ сообщало о 70 уголовных производствах против духовенства УПЦ. Впрочем, в парламенте не все согласны с этим законопроектом. У главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины возникло немало замечаний к предложенным изменениям, преимущественно технического характера, но есть и касающиеся нарушения прав граждан на осуществление вероисповедания. Многие народные депутаты также увидели угрозу гражданским правам, и как следствие – угрозу срыва вступления Украины в ЕС. По этому поводу они даже обратились к спикеру с просьбой направить законопроект в Венецию для его анализа. Но глава ВРУ Руслан Стефанчук не увидел в этом нужды и отказал в просьбе.

Сам законопроект сейчас в подвешенном состоянии: голосов за его принятие нет .

Как решить проблему с законопроектом о запрете УПЦ

По мнению экспертов, депутатам все же следует обратиться в венецианскую комиссию за экспертизой, чтобы поспешные решения по устранению влияния РПЦ на Украину, в дальнейшем, не обернулись рисками для ее вступления в ЕС.

Главная проблема – права человека, включая вероисповедание и право распространять свою веру – что является "священной коровой" для всех демократических обществ. Такая позиция подкреплена многочисленными международными актами (не говоря уже о Конституции стран): Всеобщей декларацией прав человека, которая, кстати, после ратификации является неотъемлемой частью правового поля Украины; Международным пактом о гражданских и политических правах; Европейской конвенцией по правам человека; Декларацией ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Так что если вывод европейцев будет одобрительным, то, по мнению экспертов, законопроект можно спокойно принимать и голоса для его принятия сразу найдутся.

Очевидно, что украинский случай будет уникален для ВК и европейских политиков и может создать прецедент. Случаев изменения законодательства в сфере отношений государства и религиозных организаций во время военной агрессии в современной международной практике не было. Но для Венецианской комиссии, решение вопросов отношений государства и церквей не новое дело. В последний раз подобными вопросами комиссия занималась пять лет назад, когда Черногория принимала свое законодательство для религиозных организаций. Тогда Сербская православная церковь, распространённая в Черногории, активно выступала против этого закона, поскольку боялась за свою собственность, которая могла перейти в руки Автокефальной православной церкви Черногории. Были и протесты, и анафемы против политиков, но в конце концов, после оценки ВК, Закон был принят, не в пользу СПЦ.

Кто будет пиариться на запрете УПЦ

Со следующей недели Верховная Рада возвращается к работе и очевидно, что политики начнут активное обсуждение законопроекта и его важности или рисков, которые он может нести. Прогнозируют, что фракция "Европейская солидарность" во главе с Петром Порошенко, очевидно, будет активно пиариться по этому проекту закона. С одной стороны, это – выглядит органично (во времена своего президентства он добился получения Томоса для Украины и создания Православной церкви Украины). С другой, за время войны, эта политсила едва ли не впервые получила возможность для ведения политической борьбы, а не напоминания о себе только через помощь армии, которую многие воспринимают только как самопиар.

То есть сейчас власти оказались перед тяжелым выбором, как действовать в вопросе запрета УПЦ. Впрочем, как считают эксперты, на самом деле решение только одно — направить проект закона на экспертизу в ВК. Да, оппозиция может обвинить представителей власти в том, что она затягивает процесс принятия закона. Однако все нужно сделать максимально юридически правильно, чтобы не навредить успешному вступлению страны в ЕС.



