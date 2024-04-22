Проблемы рынка лотерей: неэффективность КРАИЛ, высокие налоги, непонимание лотерейной специфики чиновниками

Интервью "Комментарии" с главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины Иваном Рудым поставило много вопросов о функционировании рынка государственных лотерей в стране. Чиновник фактически обвинил лотерейщиков в монополизации рынка, занятии азартными играми под видом лотерей, и заявил о необходимости радикально изменить правила игры.

Лотерейный рынок в Украине. Фото: lottery.co.ua

Для того, чтобы оценить, насколько объективными являются его оценки, мы направили опросник с десятком вопросов о ситуации на рынке лотерей трем компаниям, которые являются операторами государственных лотерей – компаниям МСЛ (Молодьспортлото), УНЛ (Украинская национальная лотерея) и Патриот.

Несмотря на достаточное время для ответов и еще неделю обзвона офисных номеров телефонов только МСЛ ответила на наши вопросы. Добиться ответов от УНЛ и Патриота нам не удалось. Поэтому для того, чтобы ответить на наши вопросы нам пришлось использовать открытые источники – заявления представителей соответствующих компаний для СМИ, их интервью и т.д.

Ждали от КРАИЛ решения проблем, а дождались новых, в том числе роста коррупционных рисков и непонимания специфики

Операторы государственных лотерей в свое время с оптимизмом встретили создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины, надеясь, что с ней возникнут четкие, прозрачные и адекватные правила игры на рынке. Но не сложилось. Как стало понятно при общении с представителями операторов государственных лотерей, конкурирующий с ними сегмент азартных игр просто взял КРАИЛ "под опеку" и со временем этот орган начал представлять именно интересы представителей азартных игр. Опасения о том, что передача в руки одного органа контроля над азартными играми и лотереями, похожими, но все же разными видами деятельности со своей спецификой, может иметь негативные последствия, к сожалению, оправдались.

Так, выражение главы КРАИЛ Ивана Рудого в интервью "Комментарии" вроде "закручивайте гайки лотерейщикам", по мнению МСЛ были просто словами чиновника, а не планом действий.

Особенно непонимание лотерейной специфики в КРАИЛ, по мнению участников рынка, иллюстрирует идея создания нового закона для расширения состава участников рынков. Так, по словам компании, лотерейная деятельность в Украине полностью отвечает мировому опыту, где число организаторов лотерей по факту ограничено от 1 до 5 компаний. И в этом вопросе МСЛ не одиноки.

К примеру генеральный директор "Украинской национальной лотереи" Андрей Бочковский утверждает, что для Украины лучше всего подойдет европейский опыт организации лотерей, прежде всего британский.

Это объясняется тем, что лотерея является скорее финансовой деятельностью государства, а не обычным бизнесом. По этой причине и в действующем законодательстве Украины прописывается конкурс на организацию лотерей, в которой побеждают самые лучшие компании. Впрочем, этом в самой МСЛ такую практику считают лучшей для государства, хотя и не очень удобной для себя, так как не позволяет разрабатывать стратегию развития, а работать "от конкурса до конкурса".

В то же время расширение рынка лотерей за счет новых участников, как признают участники рынка МСЛ, может еще и вызвать эпидемию лудомании, ведь новички рынка будут конкурировать за новых игроков, делая им льготы и бонусы, что лишь увеличит число игроманов.

Налог в 30% — сколько платят казино и лотерейщики

Но наиболее полно неэффективность КРАИЛ видна в вопросе налогообложения азартных игр и лотерей. Так, налоговая ставка на азартные игры в Украине составляет 18%, в то время как лотерей – 30%, что является самым высоким показателем среди всех возможных налогов на прибыль в Украине.

Как пояснили МСЛ в своем ответе "Комментарии", налоговая политика государства де-факто стимулирует украинцев играть именно в онлайн-казино, а не государственные лотереи. Так, налог на доходы физически лица и военный сбор, всего 19,5%, игроки в онлайн казино платят лишь с выведенной суммы, считающейся прибылью, а в лотереях – со всей суммы выигрыша.

Приведем такой пример — игрок в онлайн-казино пополнил свой счет на 1000 гривен, из которых он поставил 500 и выиграл — на счете 1000 гривен, еще одна ставка в 500 гривен принесла 5000 гривен, на балансе всего таким образом 5500. Но следующая ставка в 5000 гривен проиграла, и игрок выводит с баланса оставшиеся 500 гривен. НДФЛ и военный сбор он заплатит именно с этих 500 гривен, или всего порядка 95 гривен.

В то же время игрок в лотерею допустим взяв ту же 1000 гривен на 500 гривен купил лотерейных билетов и выиграл 500 гривен, затем потратив их на новые билеты и выиграл 5000 гривен. Но допустим если потом он все их проиграл, то платить НДФЛ и военный сбор он будет со всей суммы выигрышей в 5500 гривен, или 1072 гривны.

"То есть при одинаковых условиях организатор азартных игр должен начислить НДФЛ и военный сбор с суммы 500 грн., тогда как оператор государственных лотерей – с 5 500,00 грн. То, что для физических лиц привлекательнее – играть в азартные игры или участвовать в государственных лотереях?", — резюмируют в компании МСЛ.

Еще одним примером странной налоговой политики в отношении лотерей и азартных игр является плата за лицензию

– 6500 минимальных зарплат (52 млн грн с 1 апреля 2024 года) для онлайн-казино;

- 28 тысяч минимальных зарплат (224 млн грн) для букмекерской деятельности;

- 30 тысяч минимальных зарплат (240 млн грн) для лотерей.

На высокую стоимость лицензии для лотерей, еще даже до легализации казино, обращали внимание и в УНЛ – тогда речь еще шла о 176,2 млн грн за одну лицензию.

Заметим при этом, что онлайн-казино, букмекеры и игровые автоматы платят трехкратный размер ежегодного лицензионного платежа, потому что КРАИЛ нарушил закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно ему Комиссия должна была в августе 2022 года запустить Государственную систему онлайн – мониторинга, до начала ее работы же плата за лицензию для казино, букмекеров и игровых автоматов оплачивается в тройном размере.

В результате, как заявили "Комментарии" участники лотерейного рынка, вследствие неэффективной деятельности государственного регулятора (КРАИЛ:

- организаторы азартных игр вынуждены платить трехкратный размер ежегодного лицензионного платежа (причина – не обеспечение внедрения КРАИЛ Государственной системы онлайн-мониторинга);

- операторы государственных лотерей не могут начать платить лицензионный платеж, поскольку КРАИЛ не обеспечил принятие нормативно-правовых актов, необходимых для проведения конкурса операторов государственных лотерей.

Работа КРАИЛ – неэффективна?

Особо остро для страны за последнее время стал вопрос лудомании. 1 апреля Комиссия должна была передать в бюро кредитных историй данные из Реестра лудоманов, но это сделано не было. В итоге, игроманы могут брать кредиты якобы на покупку потребительских товаров, а на деле проигрывать их в тех же казино.

"Поэтому, по нашему мнению, все то, что сегодня происходит на рынке азартных игр и рынка государственных лотерей является следствием неэффективной деятельности государственного регулятора. Нам досадно, но пока КРАИЛ недостаточно справляется с возложенными на это задачами, при чем как в части регулирования лотерейной сферы, так и в части регулирования организации и проведения азартных игр", — подчеркивают в компании МСЛ .

Также в МСЛ резюмировали, что не стоит вопрос наличия/отсутствия политической воли по регулированию на уровне законов организации и проведению азартных игр, выпуску и проведению лотерей. Здесь больше вопрос — почему не выполняются/ненадлежаще выполняются со стороны ответственного государственного органа исполнительной власти требования уже принятых законов?

И действительно, ярким примером проблем в соблюдении законодательства стала петиция бойца 59-й мехбригады ВСУ Павла Петриченко по ограничению работы онлайн казино в Украине из эпидемии лудомании в ВСУ. После того как обращение бытсро набрала необходимые 25 тысяч подписей. президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться, а Павел Петриченко погиб 16 апреля

Лотерея – это лотерея, а не казино

Но, наверное, самый важный вопрос в диалоге с представителями лотерей – это разница между лотереями и азартными играми.

В МСЛ отвергли утверждение главы КРАИЛ Ивана Рудого, что лотерейные операторы под видом лотереи занимаются деятельностью онлайн-казино.

Как подчеркнули в МСЛ, то что лотерея не тождественна в Украине азартным играм видно хотя бы рекламе. Так, по их словам реклама азартных игр повсюду, даже на средствах наружной рекламы, что законом прямо запрещено. Организаторы азартных игр стимулируют людей играть в азартные игры, предлагая им разные бонусы, фриспины и т.п.

"Есть ли такое в лотереях? Нет. Много ли рекламы государственных лотерей на улицах населённых пунктов, Телеграмме, других социальных сетях? Практически нет. Лотерея – это не бизнес, лотерейная деятельность – составная часть финансовой деятельности государства, направленная на аккумулирование средств в публичные фонды. Именно поэтому мы в свое время с пониманием отнеслись к тому, что для лотерейных компаний установили 30 процентов налога на доход", — объясняют разницу в сравнении с азартными играми в компании.

В то же время обвинения в ведении букмекерской деятельности из-за возможности ставить на лотерею "Спортпрогноз" и "Спортпрогноз+", в МСЛ объяснили незнанием законов. Так, обе относятся к там называемым государственным лотереям тото. А в соответствии с пунктом 24 части первой статьи 1 настоящего закона, лотерея тото — тиражная лотерея, результат розыгрыша которой определяется в зависимости от угадывания игроком предварительно неизвестного результата спортивных событий, на результат которых игрок и/или оператор лотереи не могут повлиять. При этом в отличие от букмекерской деятельности, в лотерее тото запрещается использование коэффициентов.

"МСЛ как оператор государственных лотерей никогда не проводил азартные игры и не собирается проводить. Команда МСЛ занимается исключительно лотерейной деятельностью уже больше 50 лет. Все игры, проводимые компанией, являются лотереями. Никакого игрового автомата нет в пунктах распространения государственных лотерей, равно как и нет ни одного онлайн-слота на сайте компании. Повторимся, мы не проводим азартные игры", — подчеркнули в компании МСЛ

Поддержал позицию МСЛ что лотереи — это не онлайн-казино и другой оператор государственных лотерей – "УНЛ", чей гендиректор Андрей Бочковский еще в 2019-м году заявил, что в цифровую эпоху продажа лотерей может осуществляться и в онлайне.

В свое время УНЛ даже пострадал, когда еще до легализации онлайн-казино игорный бренд Космолот почему-то ассоциировался именно с компанией. Тот же Андрей Бочковский заявил, что владельцы сайта просто прикрывались брендом сайта онлайн-лотерей "Космолот", создав похожий на него "клон" и зарабатывая на запретных азартных играх.

Отметим, что по данным аналитического сервиса OpenDataBot, по итогам 2023 года "МСЛ" хотя и увеличил свой доход в 1,5 раза до 346 млн грн., выпал из ТОП-10 лидеров игорного бизнеса Украины. Их место занял основной конкурент – бренд украинская национальная лотерея (УНЛ). При этом как уточнили в "МСЛ" за два последних года они заплатили в виде налогов в госбюджет более 94 млн грн.