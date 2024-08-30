Опасные законопроекты в смешной обёртке: Чем запомнился нардеп Мазурашу за пять лет каденции

Народных депутатов часто критикуют за прогулы заседаний, законотворческую пассивность, оторванность от округов. Все это заслуживает осуждения, впрочем, как и вторая крайность – законодательное спамерство, когда депутаты заваливают Раду кучей бессмысленных, никому не нужных и даже вредных проектов, при этом игнорируют неотложные проблемы и не голосуют за важные инициативы.

Георгий Мазурашу

Этот материал о Георгии Мазураше – бывшем журналисте и спортивном функционере, соавторе едва ли не наибольшем количестве "токсичных законопроектов" этого созыва.

Перечислить все идеи и скандалы с участием Мазураша сложно. Через пять лет их набралось немало. За время каденции депутат от Черновицкой области стал соавтором более 500 законопроектов. В 2021 году он держал лидерство в Верховной Раде по этому показателю. Но в этом случае количество не переросло в качество. Отдельно следует отметить нашествие контраверсионных проектов по усилению мобилизации, поданных нардепом. При этом один его сын работает пиццейолой в заведениях Черновцов , другой занимается творчеством в Нидерландах . Оттуда Василий Мазураш выражает недовольство действиями военнослужащим ТЦК и сочувствует уклоняющимся от службы.





Кстати, неизвестно, за счет каких средств Мазурашу младший живет и пишет рок-музыку в Нидерландах – в декларации его отца регистрация сына указана в Черновцах, и никаких сведений о расходах на его обучение нет.

Вообще, декларацию депутата можно назвать образцовой – ни элитной недвижимости, ни состояния. Земля, небольшая квартира в Черновцах, арендованный домик в Броварах, среди транспорта – скромная Dacia Sandero в 2008 году. Ничем дорогим депутат похвастаться не может. Конечно, если указанная в декларации информация правдива. В этом могут возникать сомнения, ведь прецеденты уже были – в 2021 году годовая финансовая отчетность Мазураша попала в поле зрения Нацагентства предотвращения коррупции. Кстати, Мазурашу не голосовал за законопроект о возобновлении обязательного е-декларирования.

Нардеп в свое время предлагал разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о мужчинах от 18 до 60 лет и передавать в ТЦК, а также вручать им повестки . Он также хотел мобилизовать на войну правоохранителей с опытом ношения огнестрельного оружия. Впрочем, наиболее скандальным и циничным был проект, которым Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой и другими депутатами хотел разрешить убивать солдат , если они самовольно покинут места дислокаций и не будут выполнять приказы командования. После волны хейта в адрес авторов, инициатива была отозвана. Также Мазурашу предлагал мобилизовать только "мотивированных патриотов" , а граждан, которые не хотят воевать, привлекать к работе на экономику или разрешить им выезжать за границу "на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины". Речь шла тогда о 13-26 тысячах гривен. Не нашла поддержки еще одна контраверсионная и коррупционно опасная идея нардепа – бронировать от мобилизации волонтеров . По мнению нардепа, у них должны быть документы, подтверждающие их благотворительную деятельность в течение предыдущего и текущего месяцев. Проще говоря, Мазурашу предлагал создать некий "Путь 2.0", с помощью которого каждый желающий мог бы за месяц стать "волонтером" и свободно выезжать за границу.

Законодательные инициативы Мазураша не могли остаться незамеченными – публикации депутата в социальных сетях сопровождают сотни гневных комментариев. Нардепа они очень обижают, поэтому он решил… бросать их авторов за решетку. Это самый скандальный законопроект депутата, принесший ему общенациональное "признание". В составе группы депутатов Мазурашу предлагал дополнить Уголовный кодекс статьей о наказании граждан, которые в соцсетях (под вымышленными именами) критикуют власть, осуществляют "вмешательство в деятельность физических и юридических лиц", если "такие действия совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и целостности обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины". Наказания людей предлагали штрафами, исправительными работами и даже лишением свободы. Мазураш оправдывался тем, что инициатива направлена на борьбу с ботофермами, но украинцев такое объяснение не устроило. Нардеп снова получил "на орехи" и обиделся еще больше. "Вместо общего хайпа, связанного с моей вполне нормальной инициативой, лучше объясните мне: а это нормально, когда избранный народом депутат должен читать тонны мусора и оскорблений о себе в интернете?" – жаловался избранник. Среди прочего, он предлагал наказывать за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

Над законотворчеством Мазураша можно было бы посмеяться, если бы целый ряд его идей не угрожал национальной безопасности. Например, он зарегистрировал проект 9178 , предлагавший отменить обязательность обслуживания на украинском языке в частном секторе. Вместе с фигурантом реестра предателей Максимом Бужанским Мазураш был инициатором законопроекта, которым хотел отменить штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке в сфере услуг. Нардеп не голосовал за запрет на деятельность московской церкви в Украине. К тому же, в ноябре 2023 года, Мазураш вместе со своими единомышленниками Бужанским, Артемом Дмитруком и полсотней представителей "ОПЗЖ" блокировал принятие законопроекта о запрете РПЦ и требовал направить его на экспертизу в Венецианскую комиссию. Уже после начала полномасштабной войны Мазураш встал на защиту своего коллеги – ныне ликвидированного предателя Алексея Ковалева. Его государственную измену и должность в оккупационном "правительстве" Херсонщины Мазурашу назвал "непростым решением", призвал дождаться выводов суда, а не "навешивать ярлыки огульно".

Среди отдельных законодательных инициатив, обреченных никогда не быть принятыми, нардеп Мазурашу время от времени продвигает довольно опасные нарративы, делает заявления, которые активно использует российская пропаганда . Как, например, о якобы попытке мобилизовать больного шизофренией. Поэтому непонятно, соответствует ли такая деятельность депутата национальным интересам Украины и общества, делегировавшему его представлять свои интересы в Раде.