Охматдет, Николай Тищенко, захоронения военных, коррупция вокруг мобилизации и другое – какими скандалами запомнится украинцам 2024-й год

2024-й год запомнится украинцам многими событиями, и не последнее место в этом списке займут скандалы, то и дело вспыхивавшие в информационном пространстве. И несмотря на продолжающееся третий год масштабное вторжение РФ в Украину, место находится и вполне "мирным" скандалам, никак с войной несвязанным.

Мобилизация, захоронения и Охматдет: топ-скандалы

"Свобода слова" для избранных

Конец мая 2024 года ознаменовался громким скандалом в государственных СМИ. В государственном информационном агентстве "Укринформ" обвинили, на тот момент уже бывшего гендиректора Алексея Мацуку, в введении "темников", то есть прямых указаний со стороны власти, как вести информационную политику. Также распространялись планы "правильного" освещения событий, нежелательные люди и темы для появления на страницах СМИ.

В итоге с началом 2024 года из редакции УНИАН начали массово увольняться сотрудники – всего их набралось 45 человек, в том числе 30 человек ушли за 3 месяца. Ушедшая тогда же заместитель гендиректора и куратор почти всех творческих редакций Марина Сингаевская в январе на встрече с послами стран G7 рассказала о ситуации в "Укринформе". О том, что журналистов заставляют работать по темникам. После этого в Офисе президента начали думать, как выйти сухими из воды и решили уволить Мацуку.

Впрочем, как и предсказывали "Комментарии" эксперты, особой реакции на этот скандал не последовало.

Падение Николая Тищенко

Если бы в Украине была номинация "человек скандал года" народный депутат Николай Тищенко был бы несомненным фаворитом все годы своей каденции. Однако похоже, что 2024-й год стал закатом его скандальной карьеры.

Так, 21 июня в Днепре нардеп осуществлял, как он заявил, "рейды на мошеннические колл-центры", в ходе которого его охрана напала на молодого человека, оказавшегося ветераном войны. На этот раз реакция была мгновенной и уже 25 числа политику сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы человека совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В декабре уголовное дело в отношении нардепа попало в суд и хотя по санкциям инкриминируемого ему преступления Тищенко грозят до 5 лет лишения свободы, заседание суда он просто проигнорировал.

Восстановление Охматдета – сотни миллионов на детях

Пожалуй, наиболее резонансным скандалом 2024 года может стать ситуация с благотворительным фондом и аккумулированными им сотнями миллионов гривен, собранных на восстановление детской больницы "Охматдет".

После ракетного обстрела 8 июля под удар попал один из корпусов больницы, погибли два и были ранены 32 человека, а здание необходимо было восстанавливать. По инициативе крупного бизнеса был создан БФ, в который бизнес и простые украинцы задонатили 378 млн грн.

Однако в августе вокруг "Охматдета" вспыхнули сразу два скандала – сперва компанию-победителя тендера на ремонт заподозрили в завышении цен на свои услуги, а затем уже сам фонд в нежелании отдавать деньги, собранные на эти работы.

Результатом скандала стало увольнение главврача "Охматдета" Владимира Жовнира, отзыв некоторыми благотворителями своих пожертвований в БФ, и отмена уже прошедшего тендера. Последнее кстати привело к тому, что пришлось в срочном порядке объявлять тендер на аварийный ремонт некоторых частей здания. Еще почти 14 млн грн выделили на создание проекта капремонта здания.

Национальный военный мемориал – скандал почти на 2 миллиарда

Схожая ситуация и также в августе возникла вокруг будущего главного военного кладбища страны – Национального военного мемориала. Победителем тендера на его строительство задуманного еще в 2022-м году стал консорциум "БИЛДИНГ ЮА с предложением в размере 1,759 млрд грн.

В то же время в сети появилась информация о возможном наличии российского паспорта у одного из совладельцев консорциума – в 2023-м году Тамила Свиридова была совладелицей ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50". Сама же компания была зарегистрирована через день после объявления тендера.

Но несмотря на возмущение общественности работы на мемориале начались и прогнозируемо затянулись. Хотя в августе заявлялось, что уже до конца 2024 года будут обустроены 6 тысяч могил из 132 тысяч, на деле первые захоронения мемориал сможет принять в лучшем случае весной 2025-го. По словам подрядчика причинами тому судебная волокита, акции протеста и отсутствие ясности по материалу надгробных памятников, которые есть, но пока так и не утверждены окончательно.

Скандалы вокруг мобилизации, ТЦК и МСЭК

Темой №1 для скандалов в 2024-м году несомненно стала мобилизация, проводимая с постоянно растущей жесткостью, что привело к тому что ТЦК стали одними из лидеров по антирейтингу у украинцев – им не доверяют 67% опрошенных.

Одним из последних примеров такого скандала в 2024-м году стал инцидент в Вышгороде Киевской области — люди в военной форме и патрульные пытались вынудить водителя выйти из автомобиля. Для этого они пустили газ в салон автомобиля, а затем подожгли его. Как результат, ситуация с ТЦК стала одной из излюбленных тем российской пропаганды и вброса фейков. Тем не менее странные ситуации с сотрудниками ТЦК во время мобилизации действительно происходят, например, мобилизовать могут даже лиц имеющих броню от воинской службы.

Оборотной стороной деятельности ТЦК по мобилизации является желание многих украинцев от нее уклониться, что вылилось в настоящий коррупционный золотой дождь тем, кто может в этом помочь. Если в 2023-м году это были военкомы, в уходящем 2024-м такими стали председатели МСЭКов, что особенно заметно стало в случае руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы у которой нашли 6 миллионов долларов наличными. Ситуация повторилась в Николаеве, следствием чего стал закон об отмене МСЭК и создании вместо него другого механизма определения здоровья военнообязанного.

С ТЦК также возник вопрос о целесообразности их существования в нынешнем виде. Так, Минобороны разрабатывает вариант полной реформы ТЦК для выполнения планов мобилизации, чтобы подчинить их Минобороны и создать совершенно новые структуры для выполнения мер, касающихся мобилизации военнообязанных.

На передовой не хватает оружия, а в тылу над военными издеваются

Впрочем, даже если человек был мобилизован по закону это вовсе не означает, что его служба будет идти хорошо – безразлично, на передовой или в условном тылу.

Так, в октябре информационное пространство всколыхнул скандал с минами для минометов – сперва заявлялось об их малом количестве, а затем об их плохом качестве. Государственные заводы "Артем" и "Павлоградский химический завод", с которыми были подписаны масштабные соглашения по поставкам минометных выстрелов, не выполнили своих обязательств в полном объеме. Только за лето этого года Павлоградский завод должен был изготовить и поставить на фронт 250 тысяч мин, но на самом деле было передано только около 17 тысяч.

Попытки купить боеприпасы заграницей также часто заканчиваются скандалами, когда предприятие "Спецтехноэкспорт" получило почти 700 миллионов гривен аванса на поставку 80 тысяч зарубежных минометных выстрелов. По состоянию на данный момент ни один выстрел не был передан армии.

Подобная ситуация может быть отголоском борьбы в Минобороны вокруг оборонзаказа между Агентством оборонных закупок и ГУР МО, в которой по данным "Комментарии" замешан экс-глава НАБУ Артем Сытник. А ставкой в этой игре сотни миллиардов гривен, которые ежегодно тратит Минобороны на вооружение и содержание ВСУ, и не исключено, что это в итоге приведет к отставке министра обороны Рустема Умерова.

Для его предшественника Алексея Резникова одной из возможных причин увольнения стали закупки продуктов по завышенным ценам, пресловутые "яйца по 17 гривен".

Впрочем, служба в тылу также не означает спокойствия и безопасности, о чем говорит последний громкий скандал связанный с 211-й понтонно-мостовой бригадой ВСУ. Как выяснилось уже в декабре, командный состав бригад формировался из родственников, знакомых и кумовьев. Так, начальник штаба бригады приходился кумом ее командиру, а сын первого не только служил в воинской части, но еще и издевался над другими военнослужащими вымогая у них деньги. Несогласных даже могли привязать к деревянному кресту.

Но несмотря на резонанс командира бригады Олега Побережнюка, использовавшего подчиненных для строительства собственного дома под видом командировки на передовую, арестовали только со второй попытки. Однако уже на следующий день он вышел под залог.