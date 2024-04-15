Народный депутат Евгений Петруняк снова пытается загнать в тень табачный рынок

Сразу после избрания депутатом ВР бывший адвокат и экс-депутат Львовского горсовета Евгений Петруняк возглавил подкомитет по акцизному налогу и законодательному регулированию рынка спирта, алкоголя и табака налогового комитета Верховной Рады.

Табачный рынок в Украине

Следует отметить, что от действий и решений этого комитета зависит перераспределение миллиардов акцизного налога, поэтому такие решения могут получить материальную оценку. Неудивительно, что уже в первые месяцы работы парламента 9-го созыва Петруняк оказался в составе "слуг народа", которые, вероятно, взяли по 30 тыс. долларов взятки. Напомним, этот "гонорар" отдельные члены налогового комитета могли получить, чтобы "похоронить" законопроект №2047-д, который должен был ликвидировать коррупционные и посреднические схемы на рынке оценки недвижимости авторства печально известного депутата и "крестного отца" Тендерной палаты Антона Яценко. Тогда разгорелся огромный скандал, Офис Президента был просто взбешен. Отдельных "слуг" – в том числе двоих, как оказалось, нардепов-предателей Дубинского и Ковалева, а также Петруняка – даже заставляли пройти детектор лжи. Но, в конце концов, скандал "замяли".

За все время работы в парламенте Петруняк подал около десятка законопроектов об изменении налогообложения различных табачных изделий. При этом почти каждый табачный законопроект Петруняка превращался в скандал.

Самым громким оказался законопроект №8174 , после принятия которого могла вернуться схема с сигарилами. В интернете можно найти информацию, долгое время эту схему использовала Львовская (она же – Винниковская) табачная фабрика (ЛТФ). Еще в июне 2017 г. эта схема довольно тщательно анализировалась "Экономическая правда": "Если производитель покупает акцизную марку и клеит ее на пачку с двумя сигарилами, он платит акциз в размере 1,11 грн. (за 2 г табака). Если же эту марку наклеить на пачку с 20 сигаретами, акциз составит минимум 12 гривен. Но если пачки с двумя сигарилами не выпускать, а только декларировать большой выпуск таких пачек, то сэкономленные акцизные марки можно клеить на обычные сигареты и платить при этом не 12 грн. акциза, а только 1,11 грн.".

По подсчетам экспертов, таким образом, ЛТФ ежегодно могла экономить на уплате фискальных платежей в госбюджет Украины более 4 млрд. грн.

В 2021 г. эту схему законодательно ликвидировали – в частности, на акцизных марках стали указывать количество сигарет или сигарил в пачке. Также акциз из сигарил начали собирать по объему не в килограммах, а в штуках.

Но уже в конце 2022 г., уже во время полномасштабной войны, народный депутат Евгений Петруняк упомянутым законопроектом №8174 пытался законодательные изменения упразднить и возможности для использования "сигарильной схемы" вернуть. Украине уже тогда явно не хватало собственных средств на армию и социальные выплаты. Но Петруняк, наверное, решил, что экономия на акцизе для отдельных бизнесменов важнее налоговых поступлений для поддержки Вооруженных сил Украины.

Конечно, это была не единственная "табачная инициатива" Петруняка. Некоторые из них даже не были связаны с акцизом. К примеру, поправкой №289 к законопроекту №4358 депутат пытался вернуть курение в рестораны и другие общественные места. Иногда лоббировал интересы производителей других табачных изделий – даже кальянов. Пытался ввести отдельную подакцизную категорию товара – табачные отходы, снизив акциз на них в 500 раз. По мнению экспертов, это могло являться частью еще одной оптимизационной схемы.

Ввиду такой активности не случайно, что антитабачные активисты несколько лет подряд (в 2020-2022 гг.) присуждали Петруняку "почетную" премию "Серебряная коса" — за самоотверженный лоббизм интересов табачных компаний.

Недавно, на заседании налогового комитета парламента, Петруняк снова пытался лоббировать перераспределение акцизной нагрузки с дорогих сигарет и ТВЭНов (которые дороже большинства сигарет) в пользу более дешевых сигарет. Вероятно, это тоже делалось в пользу Львовской табачной фабрики, которая производит чуть ли не самые дешевые сигареты в Украине.

Кроме того, такое перераспределение акцизной нагрузки могло дополнительно усилить табачных контрабандистов и подпольных производителей сигарет. Ведь известно, что на том же рынке ТВЭНов доля контрабанды или контрафакта близка к 0%. А вот на рынке обычных сигарет – более 25%. К тому же, как выявило исследование Kantar-Украина, Львовская табачная фабрика в последние годы была крупнейшим поставщиком сигарет с маркировкой Duty Free, которые могли распространяться как на таможенной территории Украины, так и за рубежом.

А экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль еще в 2015 г. открыто называл Львовскую табачную фабрику главным поставщиком сигарет из Украины в Евросоюз.

обыски . Выявлено 1,6 млн. пачек нелегальных сигарет без акцизных марок. Но, тем не менее, фабрика продолжает работать. Государство во время полномасштабной войны продолжает не соблюдать средства от табачного акциза. Вероятно, потому что интересы "авторитетных бизнесменов" отстаивает львовский "адвокат-депутат".