Марьяна Безуглая против ВСУ, волонтеров, независимых медиа и Украины



















Вместе с вооруженными силами страны-агрессорки активизировались ее агенты, цель которых остается неизменной – расшатать украинское общество, подорвать доверие к ВСУ, сорвать мобилизацию, а вместе с ними и нашу способность держать оборону.

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

7 мая соцсети наполнились перепечатками очередной "измены": Безуглая опубликовала пост, в котором заявила, что за Авдеевкой нет фортификаций. Часть пользователей подхватила месседж, другая обвинила нардепку в распространении российской ИПСО. Изо дня в день с началом российского наступления на Харьковщине Безуглая издала новый пост, в котором сообщила, что едет на фронт инспектировать фортификации. Она также заявила, что намерена проверить: обеспечение подразделений, адекватность принятия решений военным руководством разных уровней, психологическое состояние военных и гражданских, количество и причины отказников и т.д.

Пользователи провели народную избранницу сотнями саркастических комментариев с пожеланиями помочь с фортификациями лопатой, воздержаться от селфи и сдачи наших позиций врагу, не возвращаться в Киев. До некоторых подразделений Безуглая уже доехала: военные делятся впечатлениями в соцсети Х (Twitter):



Неизвестно, когда Безуглая вернется и возобновит "коммуникации" на своей странице в Facebook. Но если бы это ни произошло, ВСУ, командованию и обществу следует подготовиться к новой волне хайпа. Именно о хайпе в свое время заявил военнослужащий и спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук, когда комментировал нападки Безуглой на уже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"ВСУ действуют согласно решениям ставки Верховного главнокомандующего, а депутаты должны обеспечить всестороннюю поддержку и развитие Вооруженных Сил. Марьяна сделала хайп для того, чтобы сделать хайп, внести раздор в наше общество, подорвать доверие к ВСУ. Поскольку она прекрасно знает, что Главнокомандующий и другие военные не будут публично отвечать на такие вопросы, потому что это не по рангу и эта информация не для широкой общественности. Некоторые мои собратья написали заявления в СБУ о возбуждении уголовного производства по Марьяне Безуглой. Я всесторонне это поддерживаю", – заявил Макарук.

Военной эксперткой, способной давать оценки инженерно-фортификационным сооружениям и планированию операций, Безуглая стала летом 2022 года. Тогда нардепка прибыла в один из командных пунктов на востоке, чтобы контролировать военные операции в Северодонецке, давать указания командованию и высказывать претензии по поводу "неправильных действий" военнослужащих. Эту информацию военных подтвердили журналисты Янина Соколова, Юрий Бутусов, а также экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, который назвал Безуглую "госпожа народный неадекват". По его словам, она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, совершала звонки, после чего участок накрыла российская артиллерия.

Некоторые высказывали мнение, что именно из-за депутата погибли военнослужащие во время очередного ее визита на фронт, ведь она отвлекала большую кучу ресурсов на свою охрану.

Выпад Безуглой в сторону волонтеров

В августе 2022 года Безуглая направила в СБУ обращение о проверке целой "сети" вроде бы ненастоящих волонтеров. "Есть несколько десятков (или сколько таких?) "волонтеров"(?) политиков, "лоббистов", "коронованных", которые могут лоббировать определенные компании, политические силы, расшатывать общество и т.д. Некоторые из них вообще "профессиональные" с 2014 года", – написала она.

Тогда против депутатки выступило все волонтерское сообщество, которое в отличие от нее систематически помогает военным на протяжении всех десяти лет российской войны.

"Я могу официально сказать. Марьяна Безуглая до этого работала в волонтерском десанте Министерства обороны. У меня множество знакомых там было. Она не довела ни одно дело до конца, не реализовала ни один проект. Это о ее реальном профессионализме", – отреагировал Михаил Макарук.

Упреки Безуглой независимым СМИ

Депутат Безуглая атакует не только военных и волонтеров, но и независимые медиа – еще один институт, на котором держится демократическое развитие Украины. С апреля 2024 года она систематически "торпедирует" Общественное – одно из самых профессиональных, успешных и незаангажированных СМИ Украины.

Она распространила информацию о статусе вещателя, его бюджете и якобы "оплате труда" членов наблюдательного совета, которая не соответствовала действительности. Депутат обвинила Общественное в трудоустройстве "уклонистов" и низком охвате их материалов. Эти утверждения опровергла Светлана Остапа, председатель Наблюдательного совета Общественного. Если коротко: более трети населения страны смотрите и читает Общественное, раздутый, по мнению Безуглой, штат насчитывает 3650 сотрудников на все государство, "большинство забронированных" на самом деле составляет 400 человек, а зарплаты членам наблюдательного совета по 200 тыс. грн — фейк, потому что работают они бесплатно – это норма закона.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк обратилась в Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности МКИП и Центр противодействия дезинформации при СНБО с просьбой провести разъяснительную работу среди народных депутатов: "Готова лично приобщиться к лекциям по медиаграмотности и ликбезу для депутатов".

В конце концов, Медиарух призвал президента, председателя Верховной Рады, депутатов и международных партнеров прекратить давление на Общественное, сохранить за ним вечерние праймы телемарафона, отреагировать на ложные высказывания Безуглой, которые делались точно не в пользу вещателя и народа Украины как его главного стейкхолдера.

"Плодотворная законотворческая деятельность" Марьяны Безуглой

Вопросы возникают не только к заявлениям Безуглой, но и к ее работе над законопроектами. Вспомним наиболее яркие ее "достижения". Уже во время полномасштабной войны Безуглая попала под шквал критики из-за законопроекта, который позволял бы командирам убивать военных за неисполнение приказов. Менее чем через 20 дней после появления проекта его сняли с рассмотрения.

Безуглая также пиарилась на так называемой "реформе СБУ". Никакого законопроекта или предложения она так и не внесла. Такая же участь постигла еще одну ее "инициативу" – парламентский надзор за разведкой.

Безуглая также была соавтором законопроекта, предлагавшего сажать на 12 лет тех, кто "представляет интересы Украины за рубежом" без "полномочий и согласований". Оценку этой идеи дала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, назвав Безуглую "не просто притрушенной женщиной, а вредителем".

Получив ответную волну хейта, Безуглая дала заднюю, написав, что этот законопроект – "законодательная шутка". Но ведь за такие шутки и несуразные законопроекты налогоплательщики платят Безуглой почти 55 тысяч гривен зарплаты в месяц.

Кто такая Марьяна Безуглая

На выборах 2019 года в округе будущего депутата организовали так называемую "сетку" по "скупке" голосов. Гражданская сеть "Опора" сообщала, что активисты раздавали футболки и кепки за подписку на аккаунт Безуглой. Согласно законодательству, такие действия являются косвенным подкупом избирателей и должны нести за собой уголовную ответственность.

Безуглая была обычным врачом по образованию, работала в Проектном офисе реформ при Минобороны и возглавляла программу "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" и, судя по декларации, собственных ресурсов на ведение кампании не имела.

По данным Бабеля, помочь Безуглой стать народным избранником помог Андрей Холодов — "табачный король", владелец сети сигаретных киосков на остановках общественного транспорта. Именно он был одним из тех, кто отбирал кандидатов в депутаты для "Слуги народа". Представляя ее в штабе, Холодов, как бы назвал Безуглую "девочкой ресурсной".

Похоже, "ресурсная девочка" с началом полномасштабного вторжения РФ начала отрабатывать предоставленный кредит доверия.