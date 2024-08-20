Когда пройдут переговоры с Россией и вернет ли Украина свои территории: прогнозы экспертов



















Еще до недавнего времени в украинском обществе и среде политиков шли разговоры о неизбежности переговоров с Россией. Этому способствовала ситуация на фронте со стабилизацией линии столкновения и кое-где ползучим наступлением россиян. Однако события 6 августа дали повод для большего оптимизма, заставляя политологов и экспертов говорить о новых версиях развертывания событий на театре военных действий.

Прогнозы экспертов по переговорам с Россией и возвращению Украиной своих территорий

Как Украина смогла переломить ход войны

Неожиданное вторжение Украины в Курскую область 6 августа застало Москву врасплох, унизив Путина и бросив вызов российским государственным властям.

Через 10 дней после начала операции украинские войска контролируют 86 населенных пунктов в Курской области, продвинувшись вглубь до 30 км. Украинские официальные лица хранят оперативную тайну, но подтверждают контроль над 1000 квадратными километрами территории РФ.

По мнению Павел Гавличек, аналитика чешского Центра исследований Ассоциации по международным вопросам, несмотря на то, что Россия неоднократно заявляла, что остановила продвижение украинских войск, ей так и не удалось полностью сдержать украинское вторжение. Неспособность российской армии предотвратить продвижение ВСУ лишь подчеркнула значительную слабость российского военного потенциала.

Западный аналитик предполагает, что Украина может захватить Курскую АЭС в зависимости от того, как долго она сможет удерживать территорию.

Украина стремится растянуть российские силы, нанести максимальный ущерб и дестабилизировать Россию без планов аннексии оккупированных территорий.

Почти все западные эксперты и политики сходятся во мнении, что Курская операция продемонстрировала отсутствие контроля Путина над Россией. Операция разоблачила уязвимость России, показывая, что ее границы более незащищены, чем считалось ранее.

Успех украинской операции в Курске свидетельствует о том, что Россия не может эффективно реагировать на подобные вторжения. Вторжение Украины продемонстрировало неготовность Москвы к широкомасштабной войне на своей территории, что стало стратегической победой Украины.

Какие последствия будет иметь Курская операция для предстоящих переговоров с Россией

Украинская операция показала не реалистичность и опрометчивость начальных военных амбиций России. Миф о 2-й армии мира окончательно развеян, а дальнейшие планы Москвы полностью покорить Украину становятся все более эфемерными.

Руководство РФ также понимает, какие далеко идущие цели преследует Курским наступлением Украина. Да, Путин рассматривает военную операцию как попытку Украины усилить свою позицию на возможных предстоящих переговорах.

Но, по мнению украинского журналиста Виталия Портникова, Путин продолжает воспринимать руководство Украины как киевский режим, то есть террористический режим. И этот террористически диверсионный режим, по мнению российского диктатора, совершил нападение на приграничную территорию. Поэтому, как это было уже в Чечне, была провозглашена контртеррористическая операция в 3 российских областях. Потому что это операция по уничтожению угрожающего террористического режима.

"Кто сказал, что Россия готова к переговорам? На фоне этого рейда в Курской области Путин заявил, что с Киевом не о чем говорить. Какие могут быть переговоры с людьми, которые без разбора нападают на мирных людей в объектах общественной инфраструктуры или пытаются создать угрозу объектам ядерной энергетики, о чем с ними вообще можно говорить — это прямая цитата президента страны-агрессора.", — утверждает Портников.

"Когда Путин произносит слово "переговоры", он обычно произносит слово "капитуляция". Если заменить слово переговоры на слово капитуляция, то все станет логично. Переговоры могут быть только о капитуляции Украины перед Российской Федерацией. Никакой другой формулы переговоров Путин не видит."

По мнению известного военного блогера Агиля Рустамзаде, украинское наступление в Курской области также перечеркнуло все потуги так называемого "китайского" плана по окончании войны, который теперь стал не выгоден Путину. Потому что этот китайский план подразумевает прекращение огня вдоль линии столкновения. Это означает, что Путин все равно потеряет часть Курской области.

И поэтому формула Мира Зеленского, которая предполагает вывод войск с украинской территории, но не предполагает, что украинские войска останутся на российской территории, гораздо логичнее для Путина в этой ситуации.

Но с точки зрения Владимира Путина, утверждает Виталий Портников, вся война сейчас происходит на российской территории, и ему все равно где прекратить огонь. Поэтому если есть линия столкновения на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Курской областей, то это все равно линия столкновения на территории России. Той России, которая определена в русской конституции. Путин и российские власти, проголосовавшие за внесение территориальных изменений в конституцию, загнали себя в ловушку, из которой нет выхода.

Есть ли шанс в ближайшей перспективе окончить войну и провести переговоры с Россией?

Большинство аналитиков соглашаются, что ключ к окончанию войны и дальнейшим переговорам с Россией в руках ВСУ. Только сокрушительное поражение на фронте, уничтожение инфраструктуры врага на его территории и большие потери российской армии могут поколебать путинский режим и привести к смене власти в России.

Западные СМИ сообщают, что успех Украины в Курске превзошел ожидания, что позволило Киеву просить разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия. Если Украина получит такое разрешение, это может ослабить возможности противника.

Потеря западной военной техники также не катастрофическая, она подчеркивает необходимость постоянного технологического и тактического совершенствования, а также побуждает увеличить поставки вооружения странами Запада.

Сейчас у Украины есть окно возможностей, поскольку США сосредоточены на своих президентских выборах, что может позволить более агрессивные дипломатические шаги и более решительные действия на фронте, утверждает аналитик Михаил Шейтельман.

Растерянность, царящая в кремлевских коридорах, может скоро перерасти в сговор, если Путин не сделает радикальных шагов, которые могут изменить ход войны. Но у Кремля никаких козырей не осталось, даже объявление полной мобилизации не спасет ситуацию.

Поэтому, в ближайшие месяцы, по мнению аналитика, можно ожидать брожения в российской элите, что может перерасти в мятеж типа Евгения Пригожина в прошлом году, а это дает шанс Украине закончить войну на выгодных для себя условиях.

"Если ВСУ продолжат наступление под Курском и захватят территории соседних областей России, то тогда вариант будущих переговоров об обмене территориями с выходом на границы 1991 года – вполне логичен. Это вполне приемлемо для Украины, как финал завершения войны", — резюмирует Шейтельман.