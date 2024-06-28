«Фурия» ценой в 2 миллиарда гривен: кто корректирует артогонь ВСУ с воздуха и зарабатывает на этом

Как писали "Комментарии", украино-российская война за 2 года обогатило десятки украинских компаний-производителей оружия и оборонной продукции. Некоторые из них увеличили свои продажи в несколько раз, но главное – появилась целая отрасль экономики, в которой сегодня "крутятся" миллиарды гривен, и спрос на ее продукцию будет только расти. Заниматься бизнесом в этой сфере, пусть и через подставных лиц, не брезгуют даже экс-нардепы.

"Фурия", стоимостью 2 миллиарда гривен: кто управляет артиллерийским огнем ВСУ

Речь идет о производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или комплексов (БПЛК). Последние предназначены обычно для многоразового применения, в отличие от FPV-дронов, занявших нишу дронов-камикадзе. БПЛК, представляющие из себя пункт управления дроном и несколько собственно БПЛА, в основном используются для разведки и корректировки артиллерийского огня. А также способны принести своим производителям миллиарды гривен, как, например, в случае с ООО "Атлон Авиа".

Все началось с "Фурии" 12 лет назад

БПЛК А1-СМ или просто "Фурия" — один из немногих украинских БПЛА принятых на вооружение армии и силовых структур еще до 2022 года, а первое боевое крещение прошел в 2014-м году.

Группа единомышленников создали компанию ООО "Атлон Авиа", разработали БПЛА и предложили его подразделениям, сражавшимся на Донбассе в ходе тогда еще антитеррористической операции. Первым пользователем стал добровольческий батальон "Донбасс", входивший в структуру Национальной гвардии МВД, поэтому не удивительно, что именно ведомство тогда еще Арсена Авакова в 2015-м году официально приняло на вооружение "Фурию". Несколько лет спустя покупать БПЛК стало и Минобороны, приняв на вооружение новый дрон за два года до российского вторжения в Украину.

БПЛА, способный действовать в радиусе до 50 км, находиться в воздухе до 3 часов и развивать скорость до 130 км/ч, был на первых порах одним из основных "глаз" артиллерии ВСУ в воздухе. По признанию производителей изготовлены свыше 100 комплексов "Фурия", каждый из которых обходится покупателю в среднем около 100 тысяч долларов.

А вот высокоточный барражирующий боеприпас "Гром" пока остается лишь в перспективных планах компании, с началом российского вторжения перевезшего свои производственные мощности в западные регионы Украины.

ООО "Атлон Авиа" — на троих прирост более 2000%

Производители БПЛА, подобные ООО "Атлон Авиа", после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переживают настоящий бум. Судя по данным аналитического сервиса YouControl, в 2019-м году выручка компании составляла 75 млн грн, а по итогам 2023-го речь шла уже о 2 млрд 17 млн грн.

При этом, несмотря на информацию на сайте компании, что покупателями "Фурий" являются силовые структуры, из 7 выигранных компанией тендеров 5 приходятся на местные органы власти, по 1 данные закрыты, и лишь 1 тендер на 648 тысяч гривен числится за частью Национальной гвардии Украины. Общая сумма полученных из бюджета средств по выигранных тендерам – 37,5 млн грн.

Владельцами ООО "Атлон Авиа" являются Алексей Гогин (34% акций), Артем Вьюнник и Константин Тичинский (по 33%). Хотя компанию и нельзя назвать закрытой, общается с журналистами лишь один из учредителей – Артем Вьюнник. Именно он в 2020-м году заявил о поставке МО Украины в рамках выполнения гособоронзаказа десятков "Фурий", очевидно, именно этот тендер за 25 ноября 2019 года и числится закрытым в системе Prozorro. А значит проходящие 37,5 млн грн, полученных из госбюджета компанией, лишь часть госсредств уплаченных "Атлон Авиа".

Артем Вьюнник позволяет себе весьма критически высказываться о государственных чиновниках, считая их "тупыми", и с удовольствием комментирует уход из РФ западных производителей деталей для БПЛА. Также именно он вместе с рядом других бизнесменов еще в 2023-м публично выступал за решение проблемы бронирования работников предприятий отечественных ВПК.

Будучи уроженцем города Константиновка Донецкой области, первый опыт в бизнесе Вьюнник получил еще в начале 2000-х в донецкой фирме "Торговый дом "Демарк". Ему и сейчас принадлежит несколько фирм, в числе которых "Юридическая фирма "Атлон". "Спецпромпоставка", "СК Аэро" и "Атлон".

О владельце самого крупного пакета "Атлон Авиа" (34%) Алексее Гогине, известно на удивление мало, разве что, он может не переживать о бронировании от армии. Во всяком случае в сентябре 2022 года Гогин имел документы об отсрочке от мобилизации, которые у него были украдены, но вор найден и осужден на 5 лет условно.

Такая же закрытая фигура и Константин Тичинский, но кое-что о нем можно узнать благодаря его жене Ольге, которая трудится главным специалистом в Министерстве финансов Украины. Судя по ее декларации о доходах за 2023-й год, супруг получил в виде зарплаты в прошлом году 5,5 млн грн в "Атлон Авиа" и похоже потратил их на покупку новенького Mercedes-benz gle 450d. Во всяком случае стоит такое люксовое авто 2023 года выпуска около 125 тысяч долларов или 5,1 млн грн.

Впрочем, не исключено, что 82 тысячи долларов и 16 тысяч гривен, владелицей которых записана Ольга Тичинская, на самом деле принадлежат Константину Тичинскому.

Уклонение от налогов и контрабанда – где фигурирует фирма "Атлон Авиа"

ООО "Атлон Авиа" фигурирует в более чем 40 судебных документах в криминальных судопроизводствах и из этого перечня наибольший интерес представляет уголовное производство №32016100020000003 от 15 января 2015 года.

Производство касается деятельности масштабного конвертационного центра из десятков фиктивных компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и ухода от налогов. Внимание следователей Государственной фискальной службы привлекли операции ООО "Атлон Авиа" с компаниями, входящими в этот конвертационный центр — "Артпродекшн" и "Трейдтревел".

Как говорится в судебном документе, "Атлон Авиа" перевел деньги за поставку оптических систем для БПЛА — "Артпродекшн", притом, что последняя занимается оптовой торговлей, а вовсе не производством оптических систем. Но еще удивительнее то, что сама оптика по документам была поставлена ООО "Трейдтревел", которая занимается туризмом. Неудивительно, что в ГФС заподозрили фиктивный вывод средств из ООО "Атлон Авиа".

Впрочем, впоследствии доступ к материалам дела закрыли, и что удалось найти или не найти следователям ГФС в отношении "Атлон Авиа" — неизвестно.

Еще одно интересное уголовное дело касается ООО "СК Аэро", которое на 100% принадлежит "Атлон Авиа", а значит и Алексею Гогину, Артему Вьюннику и Константину Тичинскому.

В 2015-м году ООО "СК Аэро" фигурировало в уголовном производстве о незаконном ввозе на территорию Украины легкого вертолета Robinson R66 из-за чего госбюджет не получил 2,3 млн грн таможенных платежей. На этот раз следователи СБУ пытались разобраться в степени вовлеченности в операцию компании, принадлежащей "Атлон Авиа", но и здесь следствие дальше не пошло.

Заметим, что сам вертолет ввезли для такого себе ООО "Челлендж аэро Юкрейн", официально занимающейся пассажирскими авиаперевозками, арендой воздушного транспорта, подготовкой пилотов и водителей, а также общественным питанием. Впрочем, в 2021-м году столичная прокуратура подозревала компанию в торговле "левым" бензином, производимым ООО "Манго-групп".

Словом, ООО "Атлон Авиа" — "небезгрешен", но такая репутация дала возможность "сойтись" с власть имущими.

"Крыша" ООО "Атлон Авиа" — замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности

В своей декларации за 2020-й год заместитель директора Департамента стратегии реформирования ОПК Дмитрий Викторович Грищак указал ООО "Атлон Авиа" как место работы своего сына – Дмитрия Дмитриевича Грищака, заработавшего 88 500 гривен. Любопытно, что именно в 2020-м году "Атлон Авиа" получила свой первый крупный заказ от государства на поставку тех самых "Фурий" по 100 тысяч долларов за 3 БПЛА и станцию управления.

С тех пор многое изменилось, Дмитрий Грищак-старший стал заместителем по вопросам стратегических отраслей промышленности, а вся его семья продолжила работу в компании по производству БПЛА. Правда теперь уже другой – ООО "Глефа".