Экономическое бронирование: сколько будет стоить работодателям и кого оно коснется

главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи и других депутатов о внедрении в Украине так называемого экономического бронирования. Оно предусматривает возможность для работодателей хранить важных специалистов в сложные для страны времена, но при уплате повышенного военного сбора.

11 июня стало известно о законопроект

Экономическое бронирование: стоимость для работодателей и кого она коснется

Модели и критерии экономичного бронирования

Предлагаемые модели экономичного бронирования варьируются по условиям. Согласно основному законопроекту, бронирование специалистов предусматривает уплату военного сбора в размере 20,4 тыс. грн. в месяц за каждого работника. Альтернативные документы предлагают другие варианты: в первом случае бронирование разрешается при условии выплаты работнику зарплаты более 36336 грн, во втором – комбинация высокой зарплаты или уплаты военного сбора для ФЛП.

Чтобы воспользоваться механизмом бронирования, компания должна отвечать определенным требованиям, установленным Минэкономики, включающим уровень зарплат, отсутствие задолженности по единому социальному вкладу (ЕСВ) и определенный уровень валютной выручки.

Воздействие на бизнес и работников

Последствия такой политики могут оказаться значительными как для бизнеса, так и для работников. С одной стороны, это позволяет предприятиям сохранить ключевых специалистов, однако с другой – финансовая нагрузка на компании растет. Для бизнеса, особенно для малого и среднего, такие условия могут оказаться значительным вызовом.

Пока инициатива еще только обсуждается и требует детального анализа ее потенциального влияния на украинскую экономику. Ожидается, что экономическое бронирование поможет снизить социальные риски потери рабочих мест в критический период страны, а также обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет.

Однако для достижения этих целей важно найти баланс между необходимостью поддержки украинского бизнеса и обеспечением социальной защиты работников. Разработка четких критериев бронирования и гибких механизмов компенсации для компаний станет ключевым фактором успеха этой инициативы.

Кого и как бронируют предприятия

По состоянию на май 2023 года количество забронированных работников в Украине достигло 700 тысяч человек, как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Приблизительно треть из них – это специалисты энергетического сектора, которые играют ключевую роль в поддержании стабильности страны в условиях кризиса. Однако более подробные данные о специализации забронированных специалистов остаются недоступными для широкого круга лиц из-за непубличного характера этой информации.

Внедрение механизма экономического бронирования открывает бизнесу возможность сохранить ценный кадровый потенциал в условиях непростой экономической ситуации. На платформе по трудоустройству work.ua уже появилась глава с вакансиями, где работодатели указывают возможность бронирования работников. Сейчас на сайте доступно 6,8 тысячи таких позиций из более 100 тысяч имеющихся объявлений.

Чаще всего опция бронирования предлагается для рабочих специальностей и производства, в частности в энергетической отрасли. Однако, если сравнивать с общим количеством объявлений, то вакансии в логистике и внешнеэкономической деятельности также имеют значительную часть бронированных позиций, где каждая десятая вакансия доступна для бронирования.

Наименьшее количество вакансий с бронированием наблюдается в области дизайна и красоты, где доля таких объявлений не превышает 1%. Однако даже в этих секторах можно встретить объявления о вакансиях, которые включают возможность бронирования, например, для кладовщиков отдела приема товара или флористов.

Экономическое бронирование: как малые города становятся лидерами по количеству бронированных вакансий

Инициатива экономического бронирования в Украине, направленная на обеспечение стабильности рынка труда в условиях войны, оказалась особенно актуальна не только для крупных городов, но и для меньших населенных пунктов. По данным, опубликованным в марте 2023 года, только 3,5% новых вакансий в Киеве были с возможностью бронирования, тогда как в малых городах этот показатель был значительно выше.

Одним из ярких примеров стал городок Буск во Львовской области, где несколько десятков вакансий были доступны с возможностью бронирования. Это стало возможным благодаря расширению мощностей крупных местных работодателей, таких как перерабатывающая компания Feednova и Украинский аграрный холдинг. Да, Буск демонстрирует, что малые города могут стать аттрактивными для специалистов, ищущих стабильность и гарантии занятости.

Вызовы и возможности для релокированных предприятий

Проблема дефицита квалифицированных работников стала особенно актуальной для предприятий, вынужденных релоцироваться на запад страны в результате войны. Это заставило многие активнее привлекать рабочую силу, в том числе через механизм экономического бронирования. Релокированные компании сталкиваются с вызовом адаптации к новым условиям и конкуренции за сотрудников на местном рынке труда.

Данные свидетельствуют, что на уровне областей больше вакансий с бронированием относительно населения доступны в западных регионах Украины. Это может указывать на формирование новых экономических узлов и центров трудоустройства, что создает дополнительные возможности для развития местных общин.

Экономическое бронирование: раскол общества или защита бизнеса ?

Введение экономического бронирования в Украине вызвало неоднозначную реакцию общественности и экспертов. Инициатива, направленная на обеспечение стабильности и сохранения ключевых специалистов на предприятиях в условиях военного положения, породила дискуссии о социальной справедливости и равенстве перед законом.

Олег Симороз, ветеран русско-украинской войны, резко раскритиковал идею экономического бронирования, рассматривая ее как дискриминацию по имущественному цензу. Его недовольство сосредоточено на том, что такая политика разделяет общество на тех, кто может позволить себе избежать военной службы из-за высокого дохода или позиции в бизнесе, и на тех, кто вынужден выполнять свой долг перед страной без исключений.

"Что хотят сделать сейчас – в армии служит дурак, который не может заработать, оплатить себе экономическое бронирование, то есть бедные, скупые служат в ВСУ, а успешные "мужчинки" в армии не служат, потому что это не комильфо. Знаете, те, кто до сих пор. этого додумался, — люди, настолько оторванные от реалий, от общества. общественный деятель.

Введение критериев экономического бронирования, таких как уровень заработной платы или валютная выручка, позволяет крупным компаниям в малых городах сохранить своих специалистов. Однако это создает неравные условия для разных категорий населения, особенно в условиях, когда большинство работников получает зарплату, не позволяющую воспользоваться такой возможностью.

Симороз предлагает найти другие способы наполнения экономики, например через налогообложение крупного бизнеса и изъятие имущества пророссийских политиков. Такие меры, по его мнению, позволили бы снизить фискальное давление на средний и малый бизнес, а также обеспечили более справедливое распределение обязанностей среди всех граждан.

Ветеран отмечает важность восприятия военной службы как чести и долга перед страной для всех без исключения. Инициатива, предусматривающая возможность избежать службы за средства, создает риски для идеи национального единства и совместной борьбы за независимость и суверенитет Украины.

Механизм экономического бронирования открывает перед компаниями новые возможности привлечения и удержания ценных работников. Такая опция может служить дополнительным стимулом для соискателей, рассматривающих предложения работы, обеспечивая им дополнительные гарантии занятости в неопределенные времена.

С другой стороны, дискуссия вокруг экономического бронирования поднимает важные вопросы о социальной справедливости, равенстве и общей ответственности в военное время. Важно найти решение, которое укрепит общество, обеспечит эффективную поддержку государства и не создаст дополнительных расколов между его гражданами.