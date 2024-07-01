Дефицит электроэнергии зимой 2024/2025: к чему готовиться предприятиям и украинским гражданам



















С наступлением зимнего периода 2024/2025 года Украина столкнется с серьезным испытанием в сфере энергоснабжения. Потери, вызванные полномасштабным вторжением, существенно усложнили ситуацию, снизив потенциал генерации электроэнергии в стране.

Украинцам следует готовиться к возможному дефициту электроэнергии зимой 2024/2025 годов

Пессимистический и оптимистический сценарии

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, украинские энергетики рассматривают несколько сценариев прохождения зимнего периода, и все они предполагают значительные затруднения.

Владимир Кудрицкий сообщил , что реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, в том числе от возможных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Пессимистический сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов, что выведет из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет меньше доступного поколения, чем предусмотрено базовым планом, что приведет к значительным ограничениям в поставке электроэнергии.

Оптимистический сценарий подразумевает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, что позволит восстановить больше объектов энергетики. Отключения электричества в таком случае будут менее частыми.

Ожидаемый дефицит электроэнергии

Однако даже при оптимистическом сценарии Украина все равно столкнется с большим дефицитом электроэнергии. Восстановление генерации на уровне 200-250 МВт (7,1% по требуемой потребности в 3,5 ГВт) является значительным достижением, но этого недостаточно для полного покрытия потребностей.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупреждает , что дефицит электроэнергии этой зимой может достигнуть 35%. Украина потеряла более 40 ГВт генерационных мощностей, что ставит под угрозу стабильное энергоснабжение в зимние месяцы. Соответственно, украинцы могут ожидать получения электроэнергии только в течение 5-6 часов в день. Эта ситуация требует всех участников энергетического рынка и потребителей активной подготовки и разработки альтернативных планов действий.

С начала полномасштабной войны украинская энергетическая система столкнулась с тремя основными фазами разрушений:

Первая фаза – потеря Запорожской АЭС и части ветровой и солнечной генерации из-за оккупации территории.

Вторая фаза – обстрелы трансформаторных узлов и распределительных сетей, направленные на уничтожение системы распределения электроэнергии.

Третья фаза – атаки на тепловую и гидроэнергетику, приведшие к потере 9 ГВт генерации.

Если бы Украине удалось вернуть Запорожскую АЭС в энергосистему, ограничения были бы значительно меньше. Однако без этой станции графики отключений света будут действовать не менее двух зим.

Потери генерационных мощностей оказывают непосредственное влияние на размер дефицита электроэнергии. Отсутствие маневровой генерации, которая помогала компенсировать пиковую нагрузку, делает ситуацию еще более сложной.

Преодоление дефицита энергии потребует комплексных действий:

- Снижение потребления: активные меры по энергосбережению и самоограничиванию потребления как со стороны бытовых потребителей, так и бизнеса.

- развитие альтернативных источников энергии: инвестиции в солнечную энергетику, ветровую генерацию и другие возобновляемые источники могут обеспечить дополнительные объемы генерации.

- восстановление поврежденной инфраструктуры: ускоренные ремонты и восстановление поврежденных энергетических объектов помогут увеличить внутренние мощности генерации.

- Техническое обновление энергосистемы: инвестиции в модернизацию энергетической инфраструктуры, в частности трансформаторы и линии передачи, увеличат возможности импорта и эффективность распределения энергии.

Безопасность энергосистемы Украины под угрозой из-за дефицита систем ПВО

Энергетическая безопасность Украины находится под серьезной угрозой в условиях продолжающегося полномасштабного вторжения России. Одной из ключевых проблем, сдерживающих способность страны защищать свою критически важную инфраструктуру, является острый дефицит ракет противовоздушной обороны (ПВО), в частности ракет-перехватчиков. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post.

Ключевой аспект обороны Украины перед лицом российских ракетных ударов заключается в возможности реагировать должным образом на угрозы и защищать объекты энергосистемы. По словам Сахарука, на каждую ракету-перехватчик, которую Украина имеет для защиты, у России есть от 5 до 6 ракет для запуска по Украине. Это создает неравные условия в противостоянии и подчеркивает необходимость увеличения количества систем ПВО.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российская кампания воздушных ударов по украинской энергосистеме значительно ограничила мощности производства электроэнергии в Украине. Использование дефицита противовоздушной обороны для максимального повреждения энергетических мощностей чревато стабильностью энергоснабжения в стране.

В условиях ограниченных возможностей собственной системы ПВО, Украина зависит от международной поддержки в обеспечении безопасности своей энергетической инфраструктуры. В частности это касается поставок современных систем противовоздушной обороны от западных партнеров, которые могут значительно повысить защищенность Украины перед обстрелами и обеспечить стабильность энергоснабжения.

Возможности Импорта как путь к стабилизации

Как Сергей Коваленко отметил , что импорт электроэнергии из Европы играет ключевую роль в обеспечении потребностей украинцев в электроэнергии. Теперь техническая возможность импорта составляет 1,7 ГВт, но предполагается увеличение этой мощности до 2,5 ГВт к началу отопительного сезона. Это позволит покрыть часть дефицита и снизить риски для стабильности энергосистемы.

В этом контексте сотрудничество с Европейским Союзом и соседними странами приобретает особое значение. Привлечение дополнительных объемов импорта, обмен опытом и технологиями и финансовая поддержка являются ключевыми факторами для преодоления энергетических вызовов.

Однако даже с учетом возможностей импорта энергетический дефицит остается серьезной проблемой.

Рекомендации для предприятий и граждан

Предприятиям и гражданам необходимо к началу зимнего периода тщательно подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Для предприятий это означает разработку планов на случай отключений, установку автономных источников питания и оптимизацию рабочих процессов.

В условиях возможных отключений электроэнергии гражданам важно заранее позаботиться о наличии альтернативных источников энергии, портативных зарядных устройств и запасов необходимых продуктов и воды.

В частности, рекомендуется приобрести:

- Батареи и аккумуляторы разного формата для обеспечения работы основных бытовых приборов и освещения.

- генераторы, которые могут стать надежным источником энергии для предприятий и отдельных домохозяйств.

- солнечные панели и инверторы для использования возобновляемых источников энергии.

Кроме того, актуальным остается вопрос энергоэффективности. Уменьшение потребления электроэнергии через внедрение энергоэффективных технологий и мер может помочь снизить нагрузку на энергосистему и снизить риски дефицита.

Подготовка к зиме 2024/2025 года требует от Украины активных действий на всех уровнях — от правительства до каждого гражданина. Использование всех доступных ресурсов, включая импорт электроэнергии, снижение потребления и развитие альтернативных источников поможет стране обеспечить энергетическую безопасность и минимизировать влияние дефицита на повседневную жизнь украинцев.