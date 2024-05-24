Борьба внутри ОП, схватка за БЭБ: что стоит за подозрением от НАБУ Смирнову и на чьей стороне Ермак

Среда, 22 мая, оказалась на редкость "урожайной" на события в атикоррупционной сфере. Так, представители НАБУ и САП объявили о подозрении экс-заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову. В тот же день стало известно об обыске у представителей НАБУ. И наконец, НАБУ посетило управление СБУ во Львовской области. Что происходит, и почему вскоре следует ожидать кадровых изменений в ряде правоохранительных и антикоррупционных структур, разбирались "Комментарии".

Офис президента. Фото из открытых источников

Незаменимых не бывает – кто такой Андрей Смирнов

Личность уже экс-замглавы ОПУ Андрея Смирнова, уволенного 29 марта 2024 года, не раз рассматривалась "Комментарии", и уже тогда отмечался как минимум странный характер его связей. Начав в окружении главы Правого сектора Дмитрия Яроша, затем он сошелся с регионалами и защищал в судах Елену Лукаш и Александра Ефремова. Позднее стал близок к неоднозначному бизнесмену Сеяру Куршутову, получившему титул "короля контрабанды", а как адвокат помогал бегству из Украины судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Однако все эти связи не помешали Андрею Смирнову стать заместителем главы Офиса нового президента Украины Владимира Зеленского – его тезки Андрея Богдана. Как писали СМИ, они познакомились еще в 2015-м году защищая тогдашнего соратника Игоря Коломойского, и главу партии "УКРОП" Геннадия Корбана. Вероятно, квалификация Смирнова и побудила тогдашнего "завхоза" президента взять его в свою команду несмотря на явный "душок" связей как с "регионалами", так и с командой Петра Порошенко.

Но что удивительнее всего, даже после ухода Богдана из ОПУ в феврале 2020 года Андрей Смирнов остался, влившись в команду другого своего тезки – Андрея Ермака. Почему его оставили в команде – загадка, но вероятно все дело в том же, почему Андрей Богдан собственно привел своего друга в президентскую команду – высокие способности "решать" судебные вопросы. По этой причине в ОПУ за Андреем Смирновым закрепились полномочия по контролю над судами и их реформированию, рассчитанного до 2024-2025 годов.

Однако уже тогда внутри ОПУ бушевали аппаратные войны, пока малозаметные внутреннему взору.

Андрей Смирнов vs Андрей Ермак и Олег Татаров – война под ковром вышедшая наружу

Как писал журналист Владислав Сидоренко со ссылкой на свои инсайды, весной 2021 года над Андреем Смирновым сгустились тучи – его непосредственный начальник и тезка Андрей Ермак якобы вознамерился избавиться от подчиненного. Уже на тот момент пришедший на работу в ОПУ в августе 2020 года другой заместитель, Олег Татаров, начал курировать юридическое направление в Офисе. Хотя речь тогда и шла о курировании им правоохранительных органов, передачу под нового куратора и судов выглядело вполне логичным, а для этого требовалось убрать Смирнова. Однако фактического подтверждения те инсайды не получили.

Куда более серьезным "звонком" для Андрея Смирнова стала информационная кампания в сентябре 2021 года, в ходе которой его обвинили в провале судебной реформы. И действительно, замглавы ОПУ было что предъявить по его непосредственной сфере работы, но и тогда все для него завершилось удачно. Впрочем, Олег Татаров начал постепенно "отгрызать" у Андрея Смирнова полномочия, например, в виде контроля над уголовной юстицией.

С началом же российского вторжения и до конца 2022 года кадровые изменения как-то отошли на второй план — до начала 2023 года.

В феврале 2023 года "Украинская правда" опубликовала расследование, посвященное брату Андрея Смирнова – Игорю, ставшему владельцем недвижимости во Львове, паркоместа в Киеве, земельного участка, нескольких авто и мотоциклов. Именно покупку этого имущества на имя своего брата и вменило Андрею Смирнову НАБУ в своем подозрении в мае 2024 года.

Любопытно, что в своем расследовании УП упомянула Олега Татарова, которым также еще до его назначения в ОПУ интересовалось НАБУ, и вероятно, это было неслучайно.

Осенью по Андрею Смирнову и его судебной реформе досталась уже традиционная доза критики, и наконец 29 марта 2024 года он перестал быть замом Андрея Ермака. А затем последовала очень странная цепочка событий.

НАБУ и САП – как из-за войны в Офисе президента раскололись антикоррупционные органы

Предъявление обвинения Андрею Смирнову со стороны НАБУ и САП, и проведенные в тот же день обыски связанные с Антикоррупционным Бюро далеко не первая цепочка "совпадений", которые могут быть связаны с войной Ермака и Татарова против Андрея Смирнова.

2 апреля, спустя 3 дня после увольнения Андрея Смирнова НАБУ и САП был задержан экс-советник Офиса Президента Украины, бывший сотрудник СБУ и человек с весьма неоднозначной репутацией, Артем Шило. Ему инкриминировали хищение 95 млн грн на покупке трансформаторов для "Укрзализныци".

В то же время он оказался близок к очень многим группам влияния во власти, а как утверждал журналист-антикоррупционер Юрий Николов в интервью для "Нового времени", Артем Шило якобы является "правой рукой" Олега Татарова.

Причем отношения с НАБУ у самого Олега Татарова давно были очень напряженные. Так еще до своего назначения в ОПУ, будучи адвокатом он попал под прицел НАБУ в деле о хищении 18 млн грн. на строительстве жилья для Нацгвардии.

Фигурант дела, владелец ныне обанкротившейся корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, в интервью "Украинской правде" заявил, что именно Олег Татаров помогал ему "решать" вопросы в МВД, в частности, подкупил экспертов в ведомстве. Также он обвинил уже замглавы ОПУ в том, что тот помогал рейдерскому захвату "Укрбуда" и переписал на своего тестя часть имущества предприятия. После этого за Олегом Татаровым закрепилась репутация рейдера.

Как утверждал еще в 2021-м году тот же Владислав Сидоренко, якобы именно Андрей Смирнов координировал работу НАБУ по Олегу Татарову, фактически сдав его Бюро. И с этого собственно и началось их жесткое противостояние, в котором Андрей Ермак принял сторону Татарова. Но как бы то ни было дело в котором фигурировал Олега Татаров – о подкупе эксперта МВД, благополучно закрыли еще в апреле 2022 года.

Но казалось бы, почему НАБУ предъявляет обвинения Андрею Смирнову, если он с ними "работает", а САП бьет не только по экс-заму ОПУ, но и по НАБУ?

Вероятной разгадкой тут будет тот факт, что НАБУ, как и многие органы, имеют свои группы влияния, которые ориентируются на такие же точно различные властные группы в том же Офисе президента.

Так, согласно первоначальным данным СМИ, Специализированная антикоррупционная прокуратура провела обыски у первого заместителя главы НБУ Гизо Углавы. Однако официально САП опровергло эти данные, заявив, что обыск в помещении НАБУ, а у ж тем более Гизо Углавы, не проводился. Обыскивалось лишь жилище одного из детективов НАБУ, по делу о "сливе" данных о расследовании хищений на "Большой стройке" Владимира Зеленского.

В НАБУ довольно резко ответили САП, отметив что сами могут расследовать сливы в собственном ведомстве, тем самым фактически посоветовав антикоррупционной прокуратуре не лезть не в свое дело.

Гизо Углава покинет НАБУ

Но что по-настоящему важно в этой перепалке, так это упоминание фамилии Гизо Углавы в первых сообщениях СМИ, информация которых явно была получена из НАБУ. Весьма вероятно, что над замглавой Бюро нависла угроза увольнения, впрочем, не первый раз.

Так, после увольнения из Бюро его директора Артема Сытника, с апреля 2022 по март 2023 года НАБУ в статусе и. о. возглавлял именно Гизо Углава. Ауже в октябре как писали "Комментарии", в кресло главы хотели посадить Андрея Калужинского, руководителя Главного подразделения детективов НАБУ. Однако в итоге Бюро возглавил бывший глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Семен Кривонос, судя по биографии, никогда оперативной деятельностью не занимавшийся. То есть, вероятнее всего именно Углава по-прежнему руководит оперативно-следственными действиями НАБУ.

В пользу этого говорят и сообщения главы Центра по противодействию коррупции Виталия Шабунина на его странице в соцсети Facebook, которыми он говорит о, как минимум, существовании в НАБУ двух центров принятия решений.

Так, по его словам Гизо Углава фактически получил полный контроль над деятельностью детективов, что делает слив информации из Бюро более вероятным из-за такого нововведения, при этом ответственности за это он понести не может. Также антикоррупционер подчеркнул, что главным в случившейся 22 мая истории будет решение Семена Кривоноса, которое продемонстрирует, кто на самом деле руководит Бюро.

Намекает ли тем самым Виталий Шабунин, что Гизо Углаву могут уволить из НАБУ, и что это может быть связано с Андреем Смирновым – утверждать не беремся, но совпадение интересное.

Бюро экономической безопасности – не для государства, а для Татарова и Ермака

Но не только НАБУ и контроль над ним является ставкой в игре, разгоревшемся с вручением подозрения Андрею Смирнову, но и влияние на Бюро экономической безопасности Украины. Именно БЭБ вел следствие по делу близкого к экс-замглавы ОПУ агробизнесмену Василию Астиону, которому 18 января Шевченковский районный суд установил залог всего в 1 млн грн. Это при том, что тот же БЭБ просил 61,4 млн грн, что эквивалентно сумме, которую по версии следствия вывел подозреваемый заграницу.

В этом деле также видны следы столкновения Андрея Смирнова и Олега Татарова, во всяком случае, именно на Василия Астиона экс-замглавы ОПУ зарегистрировал часть купленного имущества. А как утверждают СМИ, над БЭБ свой контроль Олег Татаров установил в 2023-м году. Вероятно, в январе еще имевший силы и курировавший суды Смирнов сумел помочь своему бизнес-партнеру до собственного увольнения.

Между тем, ситуация с БЭБ давно привлекает внимание не только внутри Украины, но и со стороны западных партнеров. Новый орган борьбы с экономической преступностью вызывал вопросы у экспертов уже в начале своего создания в 2021-м и подтвердил их справедливость 2 года спустя.

В 2023 году в БЭБ начался настоящий кадровый кризис – после увольнения с поста его главы Вадима Мельника, и. о. директора стал Эдуард Федоров, через 3 месяца он ушел и приставку "и. о." получил Андрей Пащук. Сейчас исполняет обязанности директора Сергей Перхун. То есть за год это уже третий и. о., при том что Вадим Мельник полноценным директором проработал более 1,5 лет.

Проблемы в Бюро, по версии некоторых журналистов, начались со смены "смотрящего" за ним. Так, как утверждал Forbes, курировал БЭБ экс-сотрудник фискальной службы Андрей Гмырин, который в апреле 2023-го был объявлен в розыск по делу экс-главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко. Как утверждал все тот же Владислав Сидоренко, борьба групп влияния внутри Бюро – "прокурорской" и "налоговой", только ухудшила ситуацию внутри БЭБ.

Спасать ситуацию решили с помощью законопроекта № 10 439 от Кабмина, за которым по словам народного депутата Украины от "Голоса" Ярослава Железняка стоял Олег Татаров. И это несмотря на то, что представители бизнеса единогласно высказались против него, и послы государств G7. Камнем преткновения стала переаттестация сотрудников бюро, которое закон предлагает провести через год после окончания войны, то есть все сотрудники БЭБ работой которых недоволен бизнес, будут продолжать трудиться.

При этом альтернативные законопроекты даже не рассматривались, а по словам того же Виталия Шабунина, сам Кабмин специально подгадал принятие законопроекта под очередную ракетную атаку РФ 29 декабря.

Однако власти опровергли утверждение что законопроект № 10 439 "татаровский", а документ даже доработали перед его принятием в первом чтении 11 апреля. Впрочем, у бизнеса есть надежда, что документ все же доработают ко второму чтению с учетом их пожеланий, а пока же ведомство по-прежнему навещают бизнес с обысками.

При этом реформирование БЭБ остается одним из маркеров для МВФ и его необходимо выполнить до конца июня.

Опрошенные "Комментарии" политические эксперты отметили опасность роста накала политической ситуации в стране в результате подобных громких сообщений.

И среди пайщиков власти, в целом в украинском обществе возникают неудобные вопросы

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик согласен с тем, что ситуация с вручением подозрений от НАБУ и САП оживилась.

За бывшего замглавы ОП Андрея Смирнова. Можно сказать, что то же НАБУ пытается доказать свою способность давать результат. Активность налицо. Для чего есть как объективные, так и субеъективные факторы", – отмечает эксперт. "Взялись за "угольного барона" Виталия Кропачева

Если говорить об объективных – показатель "посадок", решений, доведенных в судах до обвинительных приговоров, у НАБУ не так много.

"И среди пайщиков власти, в целом в украинском обществе возникают неудобные вопросы, – поясняет Виталий Кулик. – А где же результаты? В чем смысл выделения огромных средств на борьбу с коррупцией, если в итоге – много шума, а на выходе – недовведенные до логического завершения дела? Почему некоторым объявляют подозрения уже после того, как они оказались за границей без намерения вернуться? Что же в целом происходит в нашей антикоррупционной сфере?".

Субъективный фактор, по словам эксперта, состоит в том, что в отношении НАБУ идет попытка коррекции руководства.

"Мы видим, как наши "профессиональные антикоррупционеры" из общественного сектора взбодрились. И начали указывать на то, что есть утечка информации от детективов НАБУ. И что эти утечки санкционированы замглавы НАБУ – Гизо Углавой. Соответственно, обыски, которые по санкции САП проводила у представителей НАБУ полиция — это один из элементов этого расследования. Оно явно не разовое, не точечное — и приведет к определенным последствиям. Ищется решение системного бага в НАБУ", – считает Виталий Кулик.

Получается, продолжает он, что с одной стороны, НАБУ активничает, чтобы показать — смотрите, мы же работаем! Всё хорошо. С другой — идет волна, демонстрирующая, что в НАБУ есть проблемы, возможно не только в замах, в системе принятия решений, но и в целом в руководстве.

"Так ли НАБУ независимо и способно эффективно действовать? В последнее время прослеживалась его значительная готовность учитывать пожелания Банковой. И это не может не вызывать вопросов, в том числе у наших западных партнеров, которые серьезно вложились в выстраивание в Украине антикоррупционной системы (НАПК, НАБУ, ГБР, САП)", – уверен Виталий Кулик.

С вышесказанным он и связывает активизацию антикоррупционных органов.

"Хорошо, что взялись за угольных баронов и смотрителей. Но почему-то это происходит лишь после того, как россияне уничтожили Трипольскую ТЭС, а углепром перестал приносить достаточные барыши. Потребность в угольном смотрящем у Банковой отпала. И Кропачев вдруг попал в объектив антикоррупционеров. Что касается Смирнова — там история давняя. Но всплыла тоже не особо давно, – акцентирует собеседник "Комментарии". – И что с делами по замруководителю Офиса президента Олегу Татарову? Закрыты они или нет? Актуализированы или забыты? Информация о том, что такие дела есть, гуляет. Утечки это, связанные с Углавой или нет? Есть ли некий договорняк между Банковой и НАБУ или нет?".

Имеем много вопросов без ответов, констатирует эксперт.

"Похоже, наступило время, когда эффективность должна, наконец, определятся не валом подозрений с разваливающимися потом в суде делами, а — реальными приговорами. Время качественного отчета всей антикоррупционной системы. Не популистского, не в розовых очках – в интерпретации "профессиональных антикоррупционеров". А – по факту, по делу. Не пытаясь оправдать то, что оправдать нельзя", – считает Виталий Кулик.

Речь может идти об аппаратных играх правоохранителей и высшей власти

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

"Вообще дело Смирнова можно назвать хорошим знаком, поскольку оно непосредственно наглядно показывает, что даже приближенность к власти топ-уровня не дает индульгенцию от мотивированных претензий правоохранителей. Кто-то может это воспринять как сигнал западным партнерам накануне саммитов ЕС и НАТО по поводу эффективности антикоррупционной машины, построенной за последние десятилетия. Однако на самом деле речь может идти и об аппаратных играх правоохранителей и высшей власти".

По словам эксперта, Смирнов – человек, координировавший в Офисе президента правовую работу. А это чрезвычайно закрытые вопросы, всегда имеющие политический подтекст.

"Вместе с тем, – отмечает Олег Постернак. – стоит упомянуть о бэкграунде Смирнова, в биографии которого есть сотрудничество с Портновым, юридическое сопровождение одиозных "регионалов", работа с Корбаном, имидж человека экс-главы ОП – Богдана. Поэтому можно было спрогнозировать, что когда-то ему "прилетит", учитывая количество врагов в политическом истеблишменте и потерю "крыши" на Банковой после увольнения".



