Безнаказанность украинских чиновников: взятки и отдых на фешенебельных курортах во время войны



















В непростое время, переживаемое нашей страной, стали еще более поразительными факты позорных поступков украинских чиновников и депутатов, которые ведут себя крайне дерзко. О том, почему украинские власти чувствуют себя безнаказанно, разбирались "Комментарии".

Безнаказанность украинских чиновников

Депутатский беспредел: почему нардепы чувствуют свою безнаказанность

Недавно соцсети возмутило заявление народного депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного, который из-за факта коррупции был отстранен от членства во фракции своей партии, но при этом цинично заявил, что многие присутствующие депутаты также брали взятки, и почему-то они находятся с ним в сессионном зале .

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько утверждает , что такое откровенно циничное поведение депутата свидетельствует об отсутствии неотвратимости наказания, потому что большое количество человек в том числе нардепов за последние 5 лет получали подозрения, обвинения, их судят в Высшем Антикоррупционном суде, и но пока никаких приговоров. "Нет примера, чтобы можно было показать лицо, отбывающее наказание в тюрьме, ну поскольку нет этой неотвратимости, это вызывает безнаказанность", — отмечает эксперт. Второе, что позволяет обнаглевшим депутатам ничего не бояться, это то, что военное положение делает невозможным перевыборы, что также накладывает свой отпечаток. И третье – это отсутствие в целом института репутации в целом.

Но, по мнению экспертов, нынешние депутаты пошли дальше даже всех своих предшественников, приняв в июле в первом чтении закон, который позволит взяточникам по сути откупиться от правосудия и уголовной ответственности.

Валько сомневается, что в таком виде как сейчас, законопроект будет окончательно проголосован. Там будут глобальные изменения и норма о том, что организаторы особо тяжких коррупционных преступлений смогут просто заплатить штраф и получить условное наказание, не пройдет. К тому же, Антикоррупционный комитет Верховной Рады также выступил против этого законопроекта в данной редакции.

Пока дискуссии в обществе на эту тему продолжаются, а народные избранники продолжают проявлять свою дерзость.

Все еще хорошо помнят инцидент с народным депутатом от слуги народа Николаем Тищенко, который произошел в центре Днепра 20 июня и вызвал широкий резонанс в соцсетях. Главными действующими лицами происшествия тогда стали бывший боец спецподразделения Kraken Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрий "Сын" Павлов, который присоединился к ВСУ с началом полномасштабного вторжения и участвовал в боях на Харьковщине, и ряд лиц в военной форме и балаклавах него.

Появившееся в сети видео зафиксировало момент, когда Павлов вместе с женой и младенцем гулял возле проспекта Яворницкого и пешеходного Кельнского бульвара в Днепре. На кадрах видно, как группа лиц в форме подходит к Павлову, окружает его и сваливает на землю после того, как он передал ребенка жене. Во время инцидента была применена физическая сила, а один из нападавших провел обыск сумки военного.

Сразу в соцсетях Днепра появилась информация, что нападающими могли быть охранники народного депутата Николая Тищенко. Это подтвердил и блогер Игорь Лаченков, отметив, что перед инцидентом между Тищенко с его якобы охраной и Павловым произошел спор.

На некоторых из обнародованных кадров, снятых в этот же день, фигурирует сам Тищенко. Впрочем, Николай Тищенко и его помощница Эвелина Андриевская утверждали, что охраны у нардепа нет.

Впоследствии Тищенко изложил свою версию событий, назвав скандал "политической игрой" и заявил, что скандальное видео было выдернуто из контекста событий.

Скандал набрал обороты, Тищенко оказался в зале суда, где ему было провозглашено подозрение и назначен домашний арест. В настоящее время нардеп продолжает находиться под домашним арестом, а следствие по делу о нападении на военного продолжается.

Отпуска чиновников на элитных курортах и шикарные свадьбы во время войны

Впрочем, кроме безнаказанности и беспредела, украинская общественность также бурно реагирует и на другие проявления вседозволенности чиновников и народных избранников.

Недавно Украину потряс очередной скандал с отдыхом одного из судей И хотя произошло это еще в прошлом году, правоохранители вообще могли бы о ней не узнать, если бы не другое уголовное производство.

Фото на фоне круизных лайнеров и европейских городов, где фигурирует судья Броварского горрайонного суда, опубликовала СБУ и ДБР. По словам правоохранителей, в июле прошлого года служитель Фемиды уехал в Вену якобы в служебную командировку. Однако сделал это по фиктивным документам, а сам уехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна.

Как сообщили корреспонденты ТСН , речь идет о Владимире Сердинском, которого НАБУ задержало по подозрению в получении взятки. По словам правоохранителей, детективы Национального антикоррупционного бюро поймали судью с поличным при получении им 3 000 долларов, что ему передал фигурант гражданского уголовного дела за принятие решения в суде в свою пользу.

Сейчас служитель Фемиды находится в СИЗО, и вероятно, что именно во время расследования дела о взятке стал известен и факт элитного отпуска под прикрытием командировки на конференции.

На самом деле случаи отпусков высших должностных лиц на фешенебельных курортах мира под прикрытием служебных отпусков во время войны не единичны. Так, в конце 2022 года заместитель генпрокурора Алексей Симоненко десятидневный отпуск провел в Испании фото, где опубликовала его жена. Тогда это событие вызвало большой резонанс, ведь еще накануне нового года президент прямо запретил выезжать за границу с нерабочей целью должностным лицам и депутатам.

Еще один громкий эпизод произошел уже летом 2023 года и касался нардепа Юрия Аристова, оказавшегося на больничном на Мальдивах. Затем эту историю подтвердило в ДБР, пришедшем с обысками к нардепу. По версии следствия, нардеп уехал в командировку, а затем дистанционно через частную больницу сделал себе больничный и оказался на Мальдивах.

А вот бывший Одесский военком Евгений Борисов, по словам следователей ДБР, придумал целую схему, по которой он выезжал за пределы Украины в 2022-2023 годах вроде бы на лечение. После ранения на фронте он выезд оформлял себе с помощью знакомого врача, а на самом деле посещал курорты на Сейшелах и в Испании. В настоящее время Борисов находится под следствием

Но нередко после таких вопиющих нарушений, говорят в движении "Честно", фигуранты не несут никакой уголовной ответственности, зачастую – это составление мандата, увольнение, в том числе и по собственному желанию. Тот же Николай Тищенко просто был исключен из фракции и депутатом остался, хотя и стал фигурантом уголовного дела.

Поэтому общественные активисты не исключают, что отсутствие строгого наказания, спровоцирует повторение отпусков на курортах, и другие позорные поступки украинских чиновников.