Справа колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, якому 11 травня 2026 року офіційно вручили підозру, стала найгучнішим антикорупційним процесом останніх років. Ця подія може кардинально змінити політичний ландшафт, адже людина, яку називали "другою за впливовістю в країні", тепер опинилася на лаві підсудних. Для президента України Володимира Зеленського цей скандал є серйозним репутаційним викликом. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту як скандал з Єрмаком вплине на Зеленського.

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що у короткій перспективі рейтинг Зеленського може просісти, але не сильно. Більшість громадян поки не готові міняти владу під час війни. Але скандал може посилити втому від політичної еліти та збільшити запит на "нові обличчя" після завершення бойових дій. Найбільший ризик для президента виникне не через саму справу, а якщо західні партнери почнуть відкрито сумніватися у реальності антикорупційних змін. У такому випадку проблема переросте з персональної на стратегічну для всієї влади.

Чат-бот Gemini вважає, що Зеленський обере шлях повної політичної ізоляції Єрмака, щоб уникнути асоціацій із кримінальною справою. Офіс Президента акцентуватиме увагу на тому, що в Україні більше немає "недоторканних", а підозра колишньому фавориту є доказом успіху антикорупційних реформ. Але медійні наслідки можуть бути болючими: опозиція та громадянське суспільство вимагатимуть відповіді, як людина з такими підозрами роками керувала ключовими процесами в державі. У цьому році Президенту доведеться доводити, що його "перезавантаження" Офісу — це не просто зміна облич, а зміна самої системи управління. Якщо розслідування виявить зв'язки з іншими чинними посадовцями, це може спровокувати серйозну кризу довіри, що змусить президента до радикальніших кадрових кроків для збереження власного рейтингу.

Чат-бот Grok гадає, що у короткостроковій перспективі скандал завдасть помірного удару по рейтингу Зеленського та посилить тиск опозиції й вимоги до кадрових змін. Однак навряд чи призведе до великої політичної кризи на тлі воєнного стану. Президент має шанс перетворити ситуацію на приклад "самоочищення", якщо розслідування буде прозорим, а нові призначення — ефективними. Довгостроково це може стати каталізатором для глибших реформ в антикорупційній сфері, щоб зміцнити довіру всередині країни та за кордоном. Якщо ж справа затягнеться або з’являться нові деталі, репутаційні втрати зростуть. Загалом вплив буде помітним, але не руйнівним за умови активних дій влади.

Отже, усі три чат-боти сходяться в одному: скандал навколо Андрія Єрмака стане для Володимира Зеленського серйозним репутаційним випробуванням, але навряд чи призведе до негайної політичної кризи. Якщо влада покаже готовність до реального очищення та кадрових змін, ситуацію можна буде перетворити на доказ роботи антикорупційних інституцій. Якщо ж справа затягнеться та зачепить інших представників влади, це ризикує перерости у масштабну кризу довіри як всередині країни, так і серед західних партнерів.

