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У Раді хапаються за голову: "Влада забере в українців останнє"

Народний депутат Разумков розповів про нові податки

17 серпня 2026, 17:44
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Кречмаровская Наталия

В Україні можуть запровадити нові податки — цього разу платити доведеться навіть пенсіонерам, які намагаються трохи підзаробити до невеликої пенсії. 

У Раді хапаються за голову: "Влада забере в українців останнє"

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Про нові податки розповів народний депутат Дмитро Разумков. За його словами, вигадали, як стягнути гроші з репетиторів, нянь, тих, хто підпрацьовує на дому чи продає вирощене на власному городі. Тобто, пояснив, з людей, які намагаються хоч якось підзаробити та втриматися на плаву.

“Але чому б “великим фіскалам” не почати з себе і не навести лад на митниці та в податковій, а також — у гральному бізнесі, який Гетманцев хоче перетягнути знову під контроль свого комітету?! Чому б не розібратися з корупцією у владних кабінетах і не перевірити державні закупівлі та мільярдні витрати на численні піар-програми?!”, — зауважив політик. 

За його словами, ще владі варто навчитися ефективно використовувати ті кошти, які вже є в бюджеті. Наприклад, не забирати 40 млрд грн із закупівлі озброєння на популізм, а спрямувати їх на ППО, яка може захистити людей і міста від російських ракет та дронів, наголосив політик. 

Однак, як зазначив, набагато простіше стягнути гроші з репетитора, який після основної роботи додатково заробляє. Чи з пенсіонера, який продав трохи овочів зі свого городу.

“На початку повномасштабної війни українцям обіцяли не підвищувати податки, а навпаки — створювати умови, щоб бізнес міг працювати. Натомість ми не лише повернулися до довоєнних податків, а отримуємо нові один за одним”, — зауважив народний депутат.

Разумков підсумував, що нехай влада спочатку наведе лад на митниці та в податковій, припинить корупцію і навчиться ефективно використовувати бюджетні кошти. І тоді, за його словами, зникне потреба вигадувати, як ще обібрати українців.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кого влада планує відправити на фронт.




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