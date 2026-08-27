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Україна стає суб'єктом політики США, але є одна проблема: розкрито тривожний сценарій

Євген Магда вважає, що посилення ролі України в американській політиці відкриває нові можливості, але вимагає від Києва системної роботи та стратегічного партнерства зі США

27 серпня 2026, 17:00
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Клименко Елена

Україна поступово посилює власну роль в американській політиці, однак разом із новими можливостями зростає і відповідальність Києва за відносини зі Сполученими Штатами. Таку думку висловив політолог Євген Магда, коментуючи візит до Києва американського сенатора-демократа Річарда Блюменталя та перспективи подальшої підтримки України.

Україна стає суб'єктом політики США, але є одна проблема: розкрито тривожний сценарій

Фото: з відкритих джерел

За словами Магди, приїзд Блюменталя має особливе значення напередодні проміжних виборів у США. Сенатор є одним із прихильників посилення санкційного тиску на Росію та виступає за активнішу підтримку України.

"Україна стає більш суб'єктною для американської політики. І це насправді приємна новина. Але маємо розуміти, що і за це Україні доведеться платити — відповідальністю і стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами", — зазначив Магда. 

Політолог звернув увагу й на заклик Блюменталя до американських переговорників відповідальніше ставитися до діалогу щодо завершення російсько-української війни. Водночас Москва, на думку Магди, наразі не демонструє готовності до реальних поступок, тому швидкого дипломатичного прориву очікувати складно.

Окремим питанням залишається можливе ухвалення нового пакета жорстких санкцій проти РФ. Блюменталь розраховує, що відповідний законопроєкт може просунутися вже у вересні, однак Магда ставиться до таких перспектив обережно через загострення внутрішньополітичної боротьби у США напередодні виборів. 

На його думку, Києву недостатньо покладатися лише на офіційну дипломатію. Україні необхідна постійна присутність у США політиків, ветеранів, волонтерів, журналістів та представників громадянського суспільства.

"Вони повинні говорити, вони повинні доносити інформацію. Для цього ця інформація має формуватися в Україні, і наші представники повинні говорити єдиним голосом", — наголосив політолог.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Фінляндія готується посилити протиповітряну оборону України та передати Києву засоби, які президент країни Александер Стубб назвав "критично важливими". Водночас Гельсінкі поки не розкриває, про які саме системи або боєприпаси йдеться.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5bB_W8MK76g
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