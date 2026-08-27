Трамп может цинично использовать Украину в свою пользу: раскрыт тревожный сценарий

Украина постепенно усиливает свою роль в американской политике, однако вместе с новыми возможностями растет и ответственность Киева за отношения с Соединенными Штатами. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, комментируя визит в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и перспектив дальнейшей поддержки Украины.

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По словам Магды, приезд Блюменталя имеет особое значение в преддверии промежуточных выборов в США. Сенатор является одним из сторонников усиления санкционного давления на Россию и выступает за более активную поддержку Украины.

"Украина становится более субъектной для американской политики. И это действительно приятная новость. Но должны понимать, что и за это Украине придется платить — ответственностью и стратегическим партнерством с Соединенными Штатами", — отметил Магда.

Политолог обратил внимание и на призыв Блюменталя к американским переговорщикам более ответственно относиться к диалогу по завершению российско-украинской войны. В то же время Москва, по мнению Магды, пока не демонстрирует готовность к реальным уступкам, поэтому быстрого дипломатического прорыва ждать сложно.

Отдельным вопросом остается возможное принятие нового пакета жестких санкций против РФ. Блюменталь рассчитывает, что соответствующий законопроект может продвинуться уже в сентябре, однако Магда относится к таким перспективам осторожно из-за обострения внутриполитической борьбы в США накануне выборов.

По его мнению, Киеву недостаточно полагаться только на официальную дипломатию. Украине необходимо постоянное присутствие в США политиков, ветеранов, волонтеров, журналистов и представителей гражданского общества.

"Они должны говорить, они должны доносить информацию. Для этого эта информация должна формироваться в Украине, и наши представители должны говорить единым голосом", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Финляндия готовится усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву средства, которые президент страны Александер Стубб назвал "критически важными". В то же время Хельсинки пока не раскрывает, о каких именно системах или боеприпасах идет речь.