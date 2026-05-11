У Раді вже не приховують проблем: що не так з “формою ТЦК” та мобілізацією

Кречмаровская Наталия
В Україні розробляють реформу системи мобілізації — час від часу в мережі інтернет з'являється інформація про ті чи інші ініціативи та пропозиції.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що не так з реформою системи мобілізації. Парламентар зазначив, що багато хто з його колег дивується неймовірним прожектам “реформи ТЦК”, які міністр оборони Михайло Федоров зливає в ЗМІ, замість того, аби послідовно та жорстко припинити порушення прав людей в процесі бусифікації, звільняючи всіх порушників по вертикалі та врешті виконавши доручення президента України Володимира Зеленського.
За словами народного депутата, потрібно припинити пошук “майстрів швидких рішень” складних проблем з обкладинок глянцевих журналів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Олега Дунди, мобілізація є невід'ємною складовою будь-якої сучасної війни. Питання, за його словами, лише в тому, за якими правилами вона проводиться. Політик зазначив, що в українському суспільстві, і в тому числі серед українських депутатів, є багато нарікань стосовно існуючого процесу мобілізації.
“Навіть міністру оборони Федорову було задання змінити цей процес і зробити його більш справедливим. Проблема лише в тому, що за існуючих умов мало що можна змінити. Умовним косметичним ремонтом цей процес не вирішити”, — переконаний політик.
Однак, за його словами, ситуацію можна виправити — лише за рахунок докорінної зміни державного управління.